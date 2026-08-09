Мон Дьо показа новия си дом, създаден от Нели Сано

Мон Дьо показа завършения си нов дом, чийто интериор е дело на дизайнера Нели Сано. Жилището е представено във финалния епизод на проекта „A House of Stories“, който проследява преобразяването на пространството от строителна площадка до напълно завършен дом.
Основната идея на интериора не е показният лукс, а създаването на пространство с личен характер. Цветовете, мебелите, декоративните елементи и цялостната атмосфера са подбрани така, че да разказват историята на собственика и да отразяват неговия характер и професионален път.
Нели Сано изгражда концепцията като съчетание между дизайн, емоция и лични препратки. В проекта присъстват различни културни и международни влияния, а музиката също е част от общото усещане за дома.
Мон Дьо подчертава, че целта никога не е била жилището да бъде „най-луксозният апартамент в YouTube“, а да се превърне в място със собствена идентичност и история.
Финалът на проекта носи и изненада за самата Нели Сано, която не очаква начина, по който завършва дългият процес по създаването на дома.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🤣🤣🤣🤣🤣
17:57 09.08.2026
2 И двамата се
Невъзможно е без помощ от родата...
18:03 09.08.2026
3 Човек
18:08 09.08.2026
4 хихи
18:11 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А Рун-Дьо
18:15 09.08.2026
8 Бети кахъра
18:16 09.08.2026
9 Мундю
18:17 09.08.2026
10 Само от заглавието се разбира че
18:18 09.08.2026
11 МП4
18:19 09.08.2026
12 Боздуган
18:26 09.08.2026
13 НА ТААЛИ ТОКА ОТ 300 ЛЕВА И
19:22 09.08.2026
14 Карлота
19:37 09.08.2026
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19:40 09.08.2026
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19:41 09.08.2026
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