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Мон Дьо показа новия си дом, създаден от Нели Сано

Мон Дьо показа новия си дом, създаден от Нели Сано

9 Август, 2026 17:47 2 294 19

  • мон дьо-
  • нели сано-
  • дом-
  • апартамент-
  • дизайн-
  • a house of stories

Финалът на проекта носи и изненада за самата Нели Сано

Мон Дьо показа новия си дом, създаден от Нели Сано - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мон Дьо показа завършения си нов дом, чийто интериор е дело на дизайнера Нели Сано. Жилището е представено във финалния епизод на проекта „A House of Stories“, който проследява преобразяването на пространството от строителна площадка до напълно завършен дом.

Основната идея на интериора не е показният лукс, а създаването на пространство с личен характер. Цветовете, мебелите, декоративните елементи и цялостната атмосфера са подбрани така, че да разказват историята на собственика и да отразяват неговия характер и професионален път.

Нели Сано изгражда концепцията като съчетание между дизайн, емоция и лични препратки. В проекта присъстват различни културни и международни влияния, а музиката също е част от общото усещане за дома.

Мон Дьо подчертава, че целта никога не е била жилището да бъде „най-луксозният апартамент в YouTube“, а да се превърне в място със собствена идентичност и история.

Финалът на проекта носи и изненада за самата Нели Сано, която не очаква начина, по който завършва дългият процес по създаването на дома.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🤣🤣🤣🤣🤣

    13 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    17:57 09.08.2026

  • 2 И двамата се

    9 0 Отговор
    Заблуждават
    Невъзможно е без помощ от родата...

    18:03 09.08.2026

  • 3 Човек

    29 3 Отговор
    Ето това ни докара демокрацията ,изроди и обратни.

    18:08 09.08.2026

  • 4 хихи

    8 0 Отговор
    а каква й е градинката

    18:11 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А Рун-Дьо

    5 4 Отговор
    Показа един голям ... на народа, който заедно с Шиши и отлюспени ГЕРБери и БСПари излъга.

    18:15 09.08.2026

  • 8 Бети кахъра

    4 3 Отговор
    Много харесвам пловдивската дед метъл група 🥳

    18:16 09.08.2026

  • 9 Мундю

    17 0 Отговор
    Типичен извратен джендър, болен от Недоеб.....

    18:17 09.08.2026

  • 10 Само от заглавието се разбира че

    14 0 Отговор
    Въпросния човек е случайно , хората с интелект и душа сами си правят дома , този дори няма да знае какво има в дома му

    18:18 09.08.2026

  • 11 МП4

    12 0 Отговор
    Сега снимайте и спалнята на бай Рашко от село Червена Вода

    18:19 09.08.2026

  • 12 Боздуган

    10 0 Отговор
    Джей бърлогата е готова.

    18:26 09.08.2026

  • 13 НА ТААЛИ ТОКА ОТ 300 ЛЕВА И

    3 0 Отговор
    СЕ ВИЖДАШЕ МНОГО.......САМО ЕДИНИЯ И ЧЕХЪЛ СТРУВА ПОВЕЧЕ....

    19:22 09.08.2026

  • 14 Карлота

    8 0 Отговор
    "Скучният живот на един гурел"

    19:37 09.08.2026

  • 15 Шопа

    9 0 Отговор
    От този ме е гнус!!!

    19:40 09.08.2026

  • 16 Има някои

    9 0 Отговор
    " тв дЕзайнЕри" като Нелито и онзи А. Ковачев, кпото ти се плаче от дизайнерство, като ги гледаш. Специално Алексчо е осигурил работа на жена си Гери Малкоданска да продава " дезайнеерски" диванчета от Китай по 75 000 евр, а Нелито обзавежда гарсониерите на Ман джо и Александра Богданска

    19:41 09.08.2026

  • 17 Явно

    6 1 Отговор
    Има богат чичи този монтрьо. При положение, че се разтича по нтв с деса плюв нелиев

    19:42 09.08.2026

  • 18 Поназнайващ шоп

    5 0 Отговор
    И двамата сте измисленяци, мислите се за нещо, което не сте.

    21:32 09.08.2026

  • 19 тази Венелинка, колко начетена

    3 0 Отговор
    колко будна, каква безценна информация ни дава нон стоп. Благодаря ти , Вени , продължавай все така, дръзко към звездите :-)

    21:48 09.08.2026