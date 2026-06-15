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Звездата от „Приятели“ Кортни Кокс навърши 62 години

Звездата от „Приятели“ Кортни Кокс навърши 62 години

15 Юни, 2026 08:18 1 053 12

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Вижте любопитни факти от биографията на актрисата

Звездата от „Приятели“ Кортни Кокс навърши 62 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 15 юни Кортни Кокс навършва 62 години. Макар за милиони зрители по света тя завинаги да остане Моника Гелър от култовия сериал "Приятели", кариерата ѝ далеч не се изчерпва с ролята на перфекционистката домакиня от Манхатън. Вече повече от четири десетилетия Кокс е сред най-разпознаваемите лица в Холивуд, като успешно съчетава актьорската професия с работата си на продуцент и режисьор.

Родена е на 15 юни 1964 г. в град Бирмингам, щата Алабама. Първоначално започва обучение по архитектура, но скоро се насочва към моделството и актьорството. Един от първите ѝ големи пробиви идва през 1984 г., когато участва във видеоклипа към песента Dancing in the Dark на Брус Спрингстийн. Именно това участие привлича вниманието на телевизионните продуценти и отваря вратите към Холивуд.

Истинската световна слава идва през 1994 г., когато Кокс е избрана за ролята на Моника Гелър в сериала "Приятели". Поредицата се превръща в глобален феномен и продължава десет сезона, а актрисата заедно с останалите петима главни изпълнители се нарежда сред най-високоплатените телевизионни звезди на своето време.

Любопитен факт е, че първоначално продуцентите са виждали Кортни Кокс в ролята на Рейчъл, която в крайна сметка е поверена на Дженифър Анистън. Самата Кокс обаче настоява да изиграе Моника, защото намира характера ѝ за по-близък до себе си.

Успоредно с успеха на „Приятели“ актрисата изгражда и впечатляваща филмова кариера. През 1996 г. се превъплъщава в амбициозната журналистка Гейл Уедърс в хоръра Писък. Ролята се превръща в една от най-емблематичните в кариерата ѝ и тя остава част от франчайза в продължение на три десетилетия.

Сред по-късните ѝ успешни проекти е сериалът Cougar Town, който се излъчва между 2009 и 2015 г. и печели верни почитатели със своя хумор и нестандартни персонажи.

Личният живот на актрисата също често попада под светлината на прожекторите. От 1999 до 2013 г. тя е омъжена за актьора Дейвид Аркет, с когото има дъщеря. От 2013 г. насам е във връзка с музиканта Джони Макдейд.

През 2026 г. Кортни Кокс отново привлече вниманието на феновете с участието си в "Писък 7", където за седми път влиза в образа на Гейл Уедърс. Филмът излезе през февруари и се превърна в най-касовата продукция от поредицата досега. Завръщането на актрисата беше сред най-коментираните събития около премиерата, а критиците отбелязаха, че тя остава едно от лицата, които свързват различните поколения фенове на франчайза.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    Ех, какво гадже беше.......🤔🤔🤔

    Коментиран от #4

    08:23 15.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 0 Отговор
    времето лети много бързо

    08:23 15.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Проклятието на сериалите,
    колкото по-успешен е един сериал-
    толкова по- трудно наемат актьорите в него за нови роли❗

    08:25 15.06.2026

  • 4 Българин

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ех и на тебе ти ставаше едно време

    Коментиран от #10

    08:25 15.06.2026

  • 5 Носталгия

    7 0 Отговор
    Идеала ми за жена. Нежна и фина брюнетка, страхотно тяло, сини очи и сексапил. Бях влюбен в нея.

    08:28 15.06.2026

  • 6 Стар Вълк

    10 0 Отговор
    Имаше някаква естествена женственост и грация, гледаш я и те кефи. Нещо необяснимо за днешното поколение жени, смесица от момчешка визия и стойка примесено със гримове и помади с дебели вежди и изсулени дрехи.

    08:32 15.06.2026

  • 7 в кратце

    5 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената! Животът и щастието са пред нея.

    08:41 15.06.2026

  • 8 Дзак

    5 0 Отговор
    Да е жива и здрава!

    08:43 15.06.2026

  • 9 Анита почивната станция на БсП

    0 2 Отговор
    Значи знаете ли какво стана ? На видов ден угандеца се беше набалбукал с виагра и ми зазваня пред мъжа ми в 6 сутринта.. влезнах пред нас чакаше ме с една кола. Като ме качи в колата на задната 4 часа плющене закъснях за работа. Наистина има видов ден, угандеца Виден направо си поигра с чувствата ми на видов ден 🥳🤭

    08:47 15.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Ех, ама и на тебе не ти е лесно да си НЕумен❗
    Ставни я с актрисата изиграла д-р Куин....
    може пък да ти проблесне за какво иде реч❗

    Коментиран от #11

    08:52 15.06.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сравни я......

    09:13 15.06.2026

  • 12 Предпочитания

    1 0 Отговор
    По принцип зависи, с какви очи гледаш една жена. В случая става дума за визуален дразнител, до когото никога няма да се докоснеш и за предпочитане са стари кадри и участия.

    09:39 15.06.2026