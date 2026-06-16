Певецът Джели Рол се развежда след 10 години брак

Американският кънтри изпълнител Джели Рол и съпругата му Бъни ХО обявиха край на брака си след близо десет години заедно, съобщават американски медии.

Според съдебни документи, с които се е запознал Page Six, 41-годишният музикант е подал молба за развод на 18 май в окръг Уилямсън, щата Тенеси. Източници, цитирани от TMZ, твърдят, че решението е взето по взаимно съгласие и двамата разглеждат раздялата като личен семеен въпрос.

Джели Рол, чието истинско име е Джейсън ДеФорд, и водещата на популярния подкаст „Dumb Blonde“ Бъни ХО, на 46 години, сключиха брак през август 2016 г. През годините двамата често говореха открито за трудностите, които са преодолели заедно, включително периоди на раздели, финансови проблеми и лични изпитания.

Двойката отглеждаше заедно двете деца на певеца от предишни връзки – дъщеря му Бейли Ан, която вече е на 18 години, и 9-годишния му син Ноа Бъди. Бъни ХО неведнъж е подчертавала, че приема ролята си на мащеха като една от най-важните в живота си.

През 2023 г. двамата подновиха брачните си клетви на специална церемония, с която отбелязаха изминатия път заедно. По това време Бъни припомни в публикация в TikTok, че временната им раздяла през 2018 г. е променила отношенията им и е помогнала да изградят по-здрава връзка.

„Наложи се замъкът ни от пясък да се срути, за да можем да изградим нещо върху стабилна основа“, написа тогава тя.

Новината за развода идва само няколко месеца след като двамата демонстрираха близост на церемонията по връчването на наградите „Грами“ през февруари. Тогава Джели Рол и Бъни ХО позираха заедно на червения килим и изглеждаха по-влюбени от всякога.

На същата церемония изпълнителят постигна най-големия успех в кариерата си до момента, спечелвайки три награди „Грами“ – за най-добър съвременен кънтри албум с „Beautifully Broken“, за най-добро кънтри изпълнение на дует или група за „Amen“ със Шабузи и за най-добро изпълнение/песен в категорията съвременна християнска музика за „Hard Fought Hallelujah“ с Брандън Лейк.

При получаването на отличието за албума си певецът не скри емоциите си и благодари на съпругата си от сцената.

„Искам да благодаря на красивата си съпруга. Никога нямаше да променя живота си без теб. Ако не бяха ти и Исус, вероятно щях да бъда мъртъв, в затвора или да съм се отказал от живота“, заяви тогава музикантът.

През последните години Джели Рол се превърна в една от най-големите звезди на съвременната кънтри сцена. Бившият рапър и изпълнител от Нешвил спечели милиони почитатели със своята история за преодоляване на зависимости, престъпно минало и житейски трудности. Успехът му доведе до разпродадени турнета, множество музикални отличия и участия в най-престижните музикални събития в САЩ.

Засега нито Джели Рол, нито Бъни ХО са направили официално публично изявление относно причините за раздялата.