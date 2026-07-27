50 Cent е записал нова песен с Еминем и Тупак за филма „Street Fighter“

Американският рапър Къртис „50 Cent“ Джаксън потвърди, че е записал нова песен с Еминем и вокали на покойния Тупак Шакур за саундтрака на предстоящия филм „Street Fighter“.
По време на гостуване в предаването „Today With Jenna & Sheinelle“ 50 Cent обясни, че композицията е създадена като основна музикална тема на продукцията. Заглавието и датата на издаване все още не са обявени, но рапърът заяви, че премиерата ще бъде скоро.
Той отхвърли предположенията, че гласът на Тупак Шакур е възстановен чрез изкуствен интелект. По думите му наследниците на рап легендата са предоставили автентичен неиздаван материал и са одобрили крайния резултат.
„Не е изкуствен интелект. Наследниците му ни дадоха материала. Работихме по песента, докато всичко стана както трябва“, заяви изпълнителят.
50 Cent намекна за съвместна музика с Еминем още през декември 2025 г., когато съобщи, че планира да привлече дългогодишния си приятел и ментор към саундтрака на „Street Fighter“. Двамата рапъри работят заедно повече от две десетилетия. Еминем и продуцентът Dr. Dre подписват договор с 50 Cent през 2002 г., а дебютният му албум „Get Rich or Die Tryin’“ излиза през следващата година чрез Shady Records, Aftermath Entertainment и Interscope Records. Сред известните им общи записи са „Patiently Waiting“, „You Don’t Know“, „Crack a Bottle“ и „We All Die One Day“.
Еминем има предишен опит с архива на Тупак Шакур. Той продуцира голяма част от посмъртния албум „Loyal to the Game“ от 2004 г., както и песента „Runnin’ (Dying to Live)“, в която участват вокали на Тупак и The Notorious B.I.G.
В новата екранизация на „Street Fighter“ Къртис „50 Cent“ Джаксън изпълнява ролята на професионалния боксьор Балрог. Филмът е режисиран от Китао Сакурай и проследява Рю и Кен Мастърс, които са привлечени от Чун-Ли за участие в бойния турнир World Warrior. Действието се развива през 1993 г.
Андрю Коджи играе Рю, Ноа Сентинео е Кен, а Калина Лианг влиза в образа на Чун-Ли. В актьорския състав участват още Джейсън Момоа като Бланка, Дейвид Дастмалчиан като М. Байсън, кънтри певецът Орвил Пек като Вега и кечистите Коди Роудс и Джо „Роман Рейнс“ Аноаи.
„Street Fighter“ е съвместна продукция на Legendary Entertainment и компанията за видеоигри Capcom, а разпространението е поверено на Paramount Pictures. Премиерата в кината е насрочена за 16 октомври 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ехх
14:27 27.07.2026
2 Иии
Коментиран от #3
14:34 27.07.2026
3 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Иии":Може би не си запознат, но Тупак е специален поради редица причини! Освен социалните му позиции, той всъщност е адски продуктивен! Ако на някой му е отнемало месеци или години за да запише албум, Тупак го е правил за дни! Има много повече неиздадени отколкото издадени песни и няма нищо чудно, че все още чуваме негови неща, които са нови! Не съществуват ИИ клиенти, които да са способни да дори да се доближат до стила на Пак! Може да синтезират гласа му, но флоуа, сленга и начина по който римува са уникални и невъзможни за възпроизвеждане!
15:55 27.07.2026