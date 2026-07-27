50 Cent е записал нова песен с Еминем и Тупак за филма „Street Fighter“

Американският рапър Къртис „50 Cent“ Джаксън потвърди, че е записал нова песен с Еминем и вокали на покойния Тупак Шакур за саундтрака на предстоящия филм „Street Fighter“.

По време на гостуване в предаването „Today With Jenna & Sheinelle“ 50 Cent обясни, че композицията е създадена като основна музикална тема на продукцията. Заглавието и датата на издаване все още не са обявени, но рапърът заяви, че премиерата ще бъде скоро.

Той отхвърли предположенията, че гласът на Тупак Шакур е възстановен чрез изкуствен интелект. По думите му наследниците на рап легендата са предоставили автентичен неиздаван материал и са одобрили крайния резултат.

„Не е изкуствен интелект. Наследниците му ни дадоха материала. Работихме по песента, докато всичко стана както трябва“, заяви изпълнителят.

50 Cent намекна за съвместна музика с Еминем още през декември 2025 г., когато съобщи, че планира да привлече дългогодишния си приятел и ментор към саундтрака на „Street Fighter“. Двамата рапъри работят заедно повече от две десетилетия. Еминем и продуцентът Dr. Dre подписват договор с 50 Cent през 2002 г., а дебютният му албум „Get Rich or Die Tryin’“ излиза през следващата година чрез Shady Records, Aftermath Entertainment и Interscope Records. Сред известните им общи записи са „Patiently Waiting“, „You Don’t Know“, „Crack a Bottle“ и „We All Die One Day“.

Еминем има предишен опит с архива на Тупак Шакур. Той продуцира голяма част от посмъртния албум „Loyal to the Game“ от 2004 г., както и песента „Runnin’ (Dying to Live)“, в която участват вокали на Тупак и The Notorious B.I.G.

В новата екранизация на „Street Fighter“ Къртис „50 Cent“ Джаксън изпълнява ролята на професионалния боксьор Балрог. Филмът е режисиран от Китао Сакурай и проследява Рю и Кен Мастърс, които са привлечени от Чун-Ли за участие в бойния турнир World Warrior. Действието се развива през 1993 г.

Андрю Коджи играе Рю, Ноа Сентинео е Кен, а Калина Лианг влиза в образа на Чун-Ли. В актьорския състав участват още Джейсън Момоа като Бланка, Дейвид Дастмалчиан като М. Байсън, кънтри певецът Орвил Пек като Вега и кечистите Коди Роудс и Джо „Роман Рейнс“ Аноаи.

„Street Fighter“ е съвместна продукция на Legendary Entertainment и компанията за видеоигри Capcom, а разпространението е поверено на Paramount Pictures. Премиерата в кината е насрочена за 16 октомври 2026 г.