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Дъщерята на Тодор Славков му прости една година по-късно

Дъщерята на Тодор Славков му прости една година по-късно

27 Юли, 2026 12:31 516 1

  • катерина славкова-
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  • смърт

Катерина е била гневна на баща си за това, че е отнел живота си

Дъщерята на Тодор Славков му прости една година по-късно - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Тодор Славков - Катерина, разкри как е преживяла смъртта на баща си година след трагичния случай на 21 юли. 20-годишното момиче, което е студентка в Нидерландия призна, че месеци наред е била гневна, но в крайна сметка е намерила сили да му прости за решението да отнеме живота си, пише "Уикенд".

Катерина е дъщеря на Тодор Славков от връзката му със Силвия Панайотова, вдовица на убития сикаджия Поли Пантев.

По думите на Катерина, тя е била в конфликт с баща си и двамата не са общували от април, поради което той не е присъствал на нейния абитуриентски бал. Разногласието възникнало след жесток скандал между сина на Иван Славков и майката Силвия Панайотова. При последния разговор Тодор Славков се държал обичайно и пускал майтапи, информира още изданието.

Момичето отбеляза, че причината за фаталното решение остава загадка за близките, въпреки че Тодор Славков е имал свои вътрешни демони и болка по майка си Людмила Живкова.

Катерина се върна в България, за да открие асамблеята „Знаме на мира“ заедно с леля си Евгения Живкова, както и да присъства на двойната панихида на баба си Людмила Живкова и своя баща Тодор Славков на Централните гробища. Катерина призна, че научава за знаменитата баба от родовите хроники, но я смята за велика жена.


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