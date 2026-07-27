Истината за Френския чуждестранен легион: От колониалното минало до мисиите на НАТО

Зад емблематичното бяло кепе (Képi blanc), маршовете с 88 стъпки в минута и тежките физически изпитания се крие перфектно смазана съвременна бойна машина. Създаден през далечната 1831 година от крал Луи-Филип с цел да изпрати чуждестранните наемници и бунтовници далеч от пределите на Франция (в Алжир), днес Легионът е неразделна, високотехнологична част от сухопътните сили на френската армия. Последните тактически анализи от изминалото тримесечие, публикувани на портала legionstories.com, ясно показват, че Легионът отдавна не е убежище за престъпници, а професионално звено с изключително строги изисквания за прием.

Условия за прием и желязната поверителност

Основни изисквания: Всеки кандидат трябва да бъде физически здрав мъж на възраст между 17,5 и 39,5 години. Кандидатите задължително представят валиден международен паспорт или лична карта (за граждани на ЕС).

Психотестове и здраве: Процесът по подбор, провеждан в централната база в Обан и предселекционните центрове в Париж, включва тежки IQ тестове, психиатрични интервюта и брутални физически изпити. Здравните изисквания са безкомпромисни. По данни от официалния гайд за прием на френската служба, кандидатът трябва да притежава поне 40% напълно здрави зъби и да няма тежки хронични заболявания или минали операции на връзки и стави.

Анонимност: Поверителността е ключов стълб. При постъпване легионерът получава „измислена самоличност“ – променят се името, датата на раждане и имената на родителите му. Тази мярка защитава личния живот на боеца, но съвременните софтуерни проверки на Интерпол гарантират, че лица, издирвани за тежки престъпления, убийства или тероризъм, се предават директно на полицията. След година служба и проверка на истинското минало, легионерът може да възстанови реалното си име чрез процедурата „militarisation de situation“.

Тежките трудности и „Училището в джунглата“

Тренировките в Легиона са известни като едни от най-мъчителните в света. Новобранците преминават четиримесечно първоначално обучение в 4-ти чуждестранен полк (4e RE) в Кастелнодари, което завършва с прочутия марш за получаване на бялото кепе. За най-брутално се смята обучението в Центъра за оцеляване в екваториалната джунгла (CEFE) във Френска Гвиана, управляван от 3-ти пехотен полк (3e REI). Репортажи на DW от началото на 2026 г. описват тренировките там като денонощна битка с влагата, насекомите, инфекциите и тежкия физически глад при минимални дажби от храна. Съвсем наскоро, в началото на юли 2026 г., Легионът официално съобщи за смъртта на 32-годишен сержант от 2-ри инженерен полк (2e REG) по време на рисковано високопланинско учение във Френските Алпи, което напомня за постоянния риск при подготовката.

Актуални мисии и статут през 2026 г.

Противно на филмовите представи, през настоящата 2026 година Легионът не участва в преки активни бойни конфликти в горещи точки по света, а е фокус на стратегическо възпиране и колективна отбрана.

НАТО и Европа: От началото на юли 2026 г. елитният 2-ри чуждестранен пехотен полк (2e REI) формира ядрото на батальон с 48-часова бойна готовност в състава на новите Съюзнически сили за реакция на НАТО (Allied Reaction Force – ARF). През май същата година полкът проведе мащабни учения съвместно с полски и белгийски части на полигона "Гарг" (Camp des Garrigues).

Отвъдморски територии: Легионерите поддържат сигурността във Френска Гвиана (охрана на космическия център Куру по време на изстрелването на ракетите Ариана), остров Майот в Индийския океан и Нова Каледония.

Актуално заплащане и бонуси през 2026 г.

Възнагражденията се изчисляват по реформираната през последните години модернизирана система на френските въоръжени сили (използваща единна рамка за заплащане, актуализирана за 2026 г.).

Стартова заплата: Чистата начална заплата за обикновен легионер (без семейство, настанен в казарма) започва от около 1500–1650 евро нето.

Добавки за полкове и специалности: Сумата нараства значително в зависимост от полка. Например, службата в елитния десантен полк в Корсика (2e REP) носи скок в доходите заради парашутните бонуси. Според финансовия разчет на Darik Business Review, сержант с квалификация за боен водолаз и планински водач в Алпите може да достигне брутен месечен доход от над 3380 евро, благодарение на надбавките за отдалеченост и терен. При участие в чуждестранни оперативни мисии (OPEX), заплатите могат да се утроят и да достигнат до 4000–6000 евро на месец.

Пенсия и гражданство: След 5 години безупречна служба легионерът има право да кандидатства за френско гражданство (а ако е ранен в бой, получава такова веднага по силата на закона „Французин по пролята кръв“). След 17,5 години служба войниците придобиват право на доживотна френска пенсия, изплащана във всяка точка на света.

Българите в Легиона: Наследството на 90-те и кодексът на честта

Българското присъствие във Френския чуждестранен легион има дълга история. Най-големият наплив на нашенци е регистриран през 90-те години на миналия век и началото на новия век, продиктуван от икономическата криза у нас. В българското интернет пространство истории на ветерани като Мартин Гергов развенчават митовете, че там се отива лесно и за "бързи пари". Българските легионери се ползват с репутацията на издръжливи, дисциплинирани и сурови бойци. Според разследвания на вестник „Банкеръ“, десетки българи са преминали през месомелачката на Легиона, като голяма част от тях след края на договорите си остават да живеят във Франция или се реализират в международни компании за сигурност, прилагайки строгия "Кодекс на честта на легионера", който изисква пълна преданост към оръжието и другарите.