Изгубени в Кавказ: Българите в огъня на войната в Чечения през 90-те

Военните конфликти в Северен Кавказ през 90-те години на миналия век остават една от най-мрачните страници от разпада на социалистическия блок. Малцина обаче знаят, че сред руините на Грозни и планинските чукари на Чечения отекват и български имена. Разкъсвани между дълга, парите и оцеляването, десетки българи се оказват въвлечени в бруталните сблъсъци между федералните сили и чеченските сепаратисти на Джохар Дудаев.

Хронология на конфликта и българското присъствие

Декември 1994 г.: Начало на Първата руско-чеченска война. Руските войски навлизат в републиката, а сред наборниците в руската армия има десетки бесарабски българи от Молдова и Украйна.

Януари 1995 г.: Кървавият щурм на Грозни. Български строителни работници, останали в града от съветско време, се оказват в капан между двете линии на огъня.

Август 1996 г.: Хасавюртски споразумения. Край на първата кампания, оставяща след себе си неясна съдба за редица изчезнали български граждани.

Мотиви и психологически профил на доброволците и бойците

Участието на българи в Чеченската война не е организирано на държавно ниво, а се разделя на три коренно различни съдби. Повечето участници са бесарабски българи, които воюват на страната на Руската федерация заради редовна наборна служба, изпълнявайки своята военна клетва и граждански дълг към бившия СССР.

Що за хора са били нашенците, избрали доброволно да отидат на фронта? Професионалните наемници – т.нар. „кучета на войната“ – са единични случаи на български граждани, привлечени основно от чеченската страна. Психологическият им профил разкрива мъже с предходен боен опит (бивши военни или кадри от специалните части на социалистическа България), изпаднали в тежка изолация след демобилизацията у нас. Техните водещи мотиви са били огромните за времето си финансови възнаграждения и невъзможността да се адаптират към мирния живот по време на прехода, търсейки високия адреналин на бойното поле в редиците на сепаратистите.

Третата група са невинните жертви – цивилни български строители и икономически мигранти, пристигнали в региона преди 1994 година, които остават блокирани в зоната на боевете без възможност за евакуация.

Сурови условия, цифри и мистерията около изчезналите

Животът в окопите на Чечения през деветдесетте е ад от кал, минусови температури и постоянна заплаха от брутални засади в тила. По неофициални данни на организации за защита на правата на човека, десетки младежи от български произход, служили в редиците на руската армия, намират смъртта си по време на военната кампания.

Голяма част от българските жертви попадат в категорията "безследно изчезнали" и така и не се завръщат у дома. Поради тоталния хаос в архивите на министерствата от този период и практиката на чеченските бунтовници да не регистрират пленниците, десетки семейства в България и Бесарабия остават без отговор за съдбата на своите близки. Част от тях умират в тайни лагери, а други са погребани в масови гробове около Грозни, които остават неидентифицирани и до днес.

Белезите на войната: Чеченският синдром при оцелелите

Войната в Северен Кавказ оставя дълбоки психологически травми у хората, успели да се завърнат. В медицинските среди това състояние се класифицира като тежък посттравматичен стрес, по-известен в Източна Европа като "Чеченски синдром". Оцелелите ветерани страдат от остри пристъпи на паника, агресия, безсъние и постоянни кошмари. Липсата на адекватна психологическа помощ от страна на държавата през 90-те години принуждава много от тях да търсят спасение в алкохола и наркотиците, а процентът на разпадналите се бракове сред ветераните е катастрофално висок.

Какво правят ветераните днес?

Днес, десетилетия след края на конфликта, малцината оцелели български ветерани от Чечения водят затворен и изолиран живот. Повечето от тях умишлено избягват публичността и рядко споделят за преживяното от страх от обществено осъждане или правни последствия. Тези, които са воювали като наемници, често продължават да работят в сферата на частната охрана, охранителния бизнес или като инструктори по тактическа подготовка. Бесарабските българи, преминали през ада на Грозни като наборници, днес са обикновени семейни хора, опитващи се да забравят миналото, носейки физическите и душевните белези от кавказкия ад.

Драмите на заложниците и свидетелства на очевидци

В малкото оцелели медийни публикации от епохата се споменават тежките разкази на завърнали се строители, оцелели по чудо:

"В Грозни бяхме отишли да изкарваме хляба си. Изведнъж небето се подпали и градът се превърна в гробище. Нямаше значение какъв си – руснак, чеченец или българин. Снарядите не подбираха по паспорт, а местните ни гледаха с подозрение."

— (Из спомени на български строител, останал в Грозни през зимата на 1995 г.)

Урокът от Кавказ

Три десетилетия по-късно, участието на българи в Чеченската война остава болезнено напомняне за това как геополитическите трусове улавят обикновения човек в своя водовъртеж. Независимо дали са били водени от войнски дълг, финансово отчаяние или просто са се оказали на грешното място в грешното време, съдбата на тези нашенци доказва, че в пламъците на чуждата война победени са всички. Техните неразказани истории и тихи трагедии са поредното доказателство, че най-тежката цена винаги се плаща от онези, чиито имена остават изтрити от официалните страници на историята.