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Кирил Петков "полетя" на плаж Корал (СНИМКА)

Кирил Петков "полетя" на плаж Корал (СНИМКА)

27 Юли, 2026 15:31 1 197 25

  • кирил петков-
  • премиер-
  • почивка-
  • корал-
  • кайтсърф-
  • море-
  • черноморие

Бившият премиер показа как си почива на Южното Черноморие

Кирил Петков "полетя" на плаж Корал (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият министър-председател Кирил Петков сподели снимка от морския бряг, на която практикува кайтсърф. „Обичам южното ни Черноморие“, написа той към публикацията в личния си профил във Facebook.

Точното място не е посочено, но Кирил Петков от години свързва летните си почивки с района на къмпинг „Корал“. През 2023 г. той отново беше заснет да кара кайтсърф там, а в предишни свои публикации е определял спорта и почивката със семейството като предпочитан начин да прекарва времето си край българското море.

Бившият премиер има дългогодишна публична ангажираност с опазването на незастроените плажове „Корал“, „Иракли“ и „Карадере“. През 2024 г. Народното събрание прие ограничения за строителство в 500-метровата зона около трите плажа, а Кирил Петков определи мярката като важна за съхраняването на дюните и природния облик на Черноморието.

През 2026 г. Кирил Петков обяви, че няма да участва в депутатските листи и няма да създава нов политически проект. Той обаче заяви, че продължава да подкрепя „Продължаваме промяната“ и остава член на Националния съвет на партията.

Въпреки оттеглянето си от активната парламентарна политика Кирил Петков продължава да коментира обществени и политически теми в социалните мрежи, като паралелно споделя моменти от личния си живот и любимите си спортни занимания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Скоро не е идвал в заведението ми.

    Коментиран от #15, #25

    15:33 27.07.2026

  • 2 Трол

    7 0 Отговор
    Полет на 8000 километра без кислород.

    15:33 27.07.2026

  • 3 Защо ни занимавате

    21 0 Отговор
    с провалени политици?

    15:33 27.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 осраински

    16 1 Отговор
    А трябва да е в затвора.Кълнеше се че цените няма да се вдигнат след въвеждане на еврото

    15:36 27.07.2026

  • 6 1488

    8 0 Отговор
    и аз отивам там на почивка с моя глок 17 и ак74у

    15:37 27.07.2026

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    8 1 Отговор
    оня ден бях на корал и некви тежковъоръжени мутри гонеха хората.
    било частна собственост на някъв бивш премиер

    15:38 27.07.2026

  • 8 kоkорчо 💋🍌

    7 1 Отговор
    оня ден бях на корал и некви тежковъоръжени мутри гонеха хората.
    било частна собственост на някъв бивш премиер

    15:38 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Киро Острото

    12 1 Отговор
    Като влезем в еврозоната цените ще се дигнат с един процент.

    15:40 27.07.2026

  • 11 да лети

    14 0 Отговор
    да лети докато кацне на парапета на лена

    15:40 27.07.2026

  • 12 Зеления

    9 1 Отговор
    Киро Несложното имаше и ангажираност да ходи на държавни разноски с правителствия Фалкон на вечеря в Солун с Ленчето,
    беше ангажиран и да предаде националните му интереси по въпроса със С. Македония, като специален ангажимент имаше неговия съветник Весела Чернева да изнесе и предаде държавни тайни на България на северомакедонците.
    Още по ангажиран беше да сключи договор с Ленчето, съвсем случайно избрана за адвокат на Българската банка за развитие да получи 50 000 лева хонорар
    Също не може да му се отрече ангажираността, да откаже плащане в рубли за руския газ, за да спре той и Несложното да купи 6 танкера американски газ на няколко пъти по-голяма стойност.
    Да не се забравя и ангажираността му, да отидя на встъпването на Тръмп в длъжност, седейки на 28-ми ред в залата с бейзолна шапка "MAKE AMERICA GREAT AGAIN"
    Още по ангажиран беше да брани техния главен секретар Живко Коцев, сниман с манекенки, пачки и пудели
    Не се умори и ангажирано да защитава Благомир Коцев, осъден от ВКС да заплати нанесени щети на държават в размер на 300 000 лева.
    Още негови ангажираности има, но свършват разрешените символи за един коментар.

    Коментиран от #13

    15:45 27.07.2026

  • 13 1488

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Зеления":

    и убива българи по пътищата и асфалтира следите

    15:47 27.07.2026

  • 14 Безмозъчен брадат пе...

    8 0 Отговор
    ...дал

    15:48 27.07.2026

  • 15 Мумурандома

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кирил Петков - президент

    15:54 27.07.2026

  • 16 Софиянец

    3 0 Отговор
    Другия път у скалите!

    15:56 27.07.2026

  • 17 Нексус

    2 0 Отговор
    НСО още ли го вози този лумпен!???

    Защо не е в затвора за убийство!???

    Коментиран от #20

    15:59 27.07.2026

  • 18 брадатия тихчо възхваля

    2 0 Отговор
    брадития кирчо
    с безсмисления си пълнеж де бил на море

    голям праз

    16:00 27.07.2026

  • 19 Лена

    2 0 Отговор
    Тръгнал на море нашия!
    А кой ще плаща издръжка за детето бе, няколко месеца не си давал нищо и моя рогоносец и той не помага !!!

    16:00 27.07.2026

  • 20 тиквата съм

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Нексус":

    и аз съм набрал

    Защо не е в затвора
    като ме вкара в ареста та го съдиха и нищо

    16:02 27.07.2026

  • 21 с ПП на море поздрав от ДБ

    1 0 Отговор
    къде си бе кире :)
    бегай , че вашите те търсят да те бият :)

    16:03 27.07.2026

  • 22 Леля Гица

    0 0 Отговор
    Кире, дължиш ми пари за ремонта на парапета леля, толкова много си го клатил, че сега е паянтов, всеки момент ще падне.

    16:03 27.07.2026

  • 23 азз

    1 1 Отговор
    да беше полетял от Аспаруховият мост,без парашут,много хора щеше да зарадва...

    16:07 27.07.2026

  • 24 Само

    0 0 Отговор
    така ! Лято е !

    16:09 27.07.2026

  • 25 Офффф

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато не вземеш Мишлен,няма да стъпваме,нема клиентела.

    16:09 27.07.2026