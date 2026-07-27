Кирил Петков "полетя" на плаж Корал (СНИМКА)

Бившият министър-председател Кирил Петков сподели снимка от морския бряг, на която практикува кайтсърф. „Обичам южното ни Черноморие“, написа той към публикацията в личния си профил във Facebook.
Точното място не е посочено, но Кирил Петков от години свързва летните си почивки с района на къмпинг „Корал“. През 2023 г. той отново беше заснет да кара кайтсърф там, а в предишни свои публикации е определял спорта и почивката със семейството като предпочитан начин да прекарва времето си край българското море.
Бившият премиер има дългогодишна публична ангажираност с опазването на незастроените плажове „Корал“, „Иракли“ и „Карадере“. През 2024 г. Народното събрание прие ограничения за строителство в 500-метровата зона около трите плажа, а Кирил Петков определи мярката като важна за съхраняването на дюните и природния облик на Черноморието.
През 2026 г. Кирил Петков обяви, че няма да участва в депутатските листи и няма да създава нов политически проект. Той обаче заяви, че продължава да подкрепя „Продължаваме промяната“ и остава член на Националния съвет на партията.
Въпреки оттеглянето си от активната парламентарна политика Кирил Петков продължава да коментира обществени и политически теми в социалните мрежи, като паралелно споделя моменти от личния си живот и любимите си спортни занимания.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #25
15:33 27.07.2026
2 Трол
15:33 27.07.2026
3 Защо ни занимавате
15:33 27.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 осраински
15:36 27.07.2026
6 1488
15:37 27.07.2026
7 kоkорчо 💋🍌
било частна собственост на някъв бивш премиер
15:38 27.07.2026
8 kоkорчо 💋🍌
било частна собственост на някъв бивш премиер
15:38 27.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Киро Острото
15:40 27.07.2026
11 да лети
15:40 27.07.2026
12 Зеления
беше ангажиран и да предаде националните му интереси по въпроса със С. Македония, като специален ангажимент имаше неговия съветник Весела Чернева да изнесе и предаде държавни тайни на България на северомакедонците.
Още по ангажиран беше да сключи договор с Ленчето, съвсем случайно избрана за адвокат на Българската банка за развитие да получи 50 000 лева хонорар
Също не може да му се отрече ангажираността, да откаже плащане в рубли за руския газ, за да спре той и Несложното да купи 6 танкера американски газ на няколко пъти по-голяма стойност.
Да не се забравя и ангажираността му, да отидя на встъпването на Тръмп в длъжност, седейки на 28-ми ред в залата с бейзолна шапка "MAKE AMERICA GREAT AGAIN"
Още по ангажиран беше да брани техния главен секретар Живко Коцев, сниман с манекенки, пачки и пудели
Не се умори и ангажирано да защитава Благомир Коцев, осъден от ВКС да заплати нанесени щети на държават в размер на 300 000 лева.
Още негови ангажираности има, но свършват разрешените символи за един коментар.
Коментиран от #13
15:45 27.07.2026
13 1488
До коментар #12 от "Зеления":и убива българи по пътищата и асфалтира следите
15:47 27.07.2026
14 Безмозъчен брадат пе...
15:48 27.07.2026
15 Мумурандома
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кирил Петков - президент
15:54 27.07.2026
16 Софиянец
15:56 27.07.2026
17 Нексус
Защо не е в затвора за убийство!???
Коментиран от #20
15:59 27.07.2026
18 брадатия тихчо възхваля
с безсмисления си пълнеж де бил на море
голям праз
16:00 27.07.2026
19 Лена
А кой ще плаща издръжка за детето бе, няколко месеца не си давал нищо и моя рогоносец и той не помага !!!
16:00 27.07.2026
20 тиквата съм
До коментар #17 от "Нексус":и аз съм набрал
Защо не е в затвора
като ме вкара в ареста та го съдиха и нищо
16:02 27.07.2026
21 с ПП на море поздрав от ДБ
бегай , че вашите те търсят да те бият :)
16:03 27.07.2026
22 Леля Гица
16:03 27.07.2026
23 азз
16:07 27.07.2026
24 Само
16:09 27.07.2026
25 Офффф
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докато не вземеш Мишлен,няма да стъпваме,нема клиентела.
16:09 27.07.2026