Кирил Петков "полетя" на плаж Корал (СНИМКА)

Бившият министър-председател Кирил Петков сподели снимка от морския бряг, на която практикува кайтсърф. „Обичам южното ни Черноморие“, написа той към публикацията в личния си профил във Facebook.

Точното място не е посочено, но Кирил Петков от години свързва летните си почивки с района на къмпинг „Корал“. През 2023 г. той отново беше заснет да кара кайтсърф там, а в предишни свои публикации е определял спорта и почивката със семейството като предпочитан начин да прекарва времето си край българското море.

Бившият премиер има дългогодишна публична ангажираност с опазването на незастроените плажове „Корал“, „Иракли“ и „Карадере“. През 2024 г. Народното събрание прие ограничения за строителство в 500-метровата зона около трите плажа, а Кирил Петков определи мярката като важна за съхраняването на дюните и природния облик на Черноморието.

През 2026 г. Кирил Петков обяви, че няма да участва в депутатските листи и няма да създава нов политически проект. Той обаче заяви, че продължава да подкрепя „Продължаваме промяната“ и остава член на Националния съвет на партията.

Въпреки оттеглянето си от активната парламентарна политика Кирил Петков продължава да коментира обществени и политически теми в социалните мрежи, като паралелно споделя моменти от личния си живот и любимите си спортни занимания.