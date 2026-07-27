Две семейни двойки са новите водещи на "Фермата 10" - Краси Радков и Тото ще водят с жените си

Обичаното телевизионно риалити „Фермата“ се завръща в ефира на bTV тази есен със своя десети сезон под мотото „Кръвта вода не става“. След двугодишно отсъствие, предаването залага на традиционния си фокус върху автентичността, труда и българските традиции, а новото е, че сезонът ще бъде първият семеен в историята на формата. В съответствие с концепцията, предаването за първи път ще се води от две известни семейни двойки.
Първи на арената излизат любимият комик Краси Радков и очарователната му съпруга – Станислава Ганчева. Преминали през куп щастливи и трудни моменти, днес те са по-сплотени от всякога в най-важната си роля – на родители. „Казват, че щастието обича тишината. В нашето семейство обаче щастието обича аплодисментите!“, споделят с усмивка те, готови да пренесат семейната си магия директно на екран.
Рамо до рамо с тях влиза още едно емблематично семейство – рапърът и успешен подкастър Йонислав Йотов – Тото и красивата му съпруга – хореографката Кристин Йотова. Двамата обожават да балансират между селския уют и пътешествията по света, а влизането им в шоуто обещава забавни искри без филтър. „Мечтата ми е да живея на село и да си имаме ферма с жената“, откровено заявява Тото, на което Криси бързо отвръща с намигване: „А моята мечта е той да се откаже от своята, за да обиколим света!“.
Четиримата водещи ще преведат зрителите през динамичните истории на участниците този сезон – двойки с реални роднински връзки. Предаването ще подложи на изпитание техните взаимоотношения, поставяйки ги в ситуации, в които компромисите ще са задължителни. Форматът ще потърси отговори на въпросите какво ни държи заедно и какво ни разделя, обещавайки перфектен баланс между много смях, истински емоции и неподправени отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:03 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Янко
15:03 27.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Без име
Коментиран от #13
15:05 27.07.2026
6 и ме отказахте
15:14 27.07.2026
7 ха, ха
15:16 27.07.2026
8 Абе...
15:20 27.07.2026
9 Тони
Коментиран от #11
15:22 27.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Даааа
До коментар #9 от "Тони":Ама и той като Рачков, вече се ,,изтърка". Имат талант, ама се повтарят в годините и просто човек знае какво ще кажат, какво ще направят. Предсказуеми са и безинтересни вече. Това важи, май, за повечето от актьорите днес.
15:27 27.07.2026
12 Ако не е роднина-милиционер-роднина-...
15:43 27.07.2026
13 ......па
До коментар #5 от "Без име":Йонислав-Тото не го слуша главата но майка му го бута ли бута в медииното пространство. Отвратително когато хората нямат усет да с спрат.
15:46 27.07.2026
14 Цвете
16:02 27.07.2026
15 Форест Тръмп
Кога бтв ще пусне пак Алф,Женени с Деца, Напълно Непознати?
И докога на обед ще повтарят миризливите Комици за 4786 път? Не телевизия, а пералня- въртене до безкрай!
16:04 27.07.2026
16 Даааа
16:12 27.07.2026