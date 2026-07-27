Две семейни двойки са новите водещи на "Фермата 10" - Краси Радков и Тото ще водят с жените си

Обичаното телевизионно риалити „Фермата“ се завръща в ефира на bTV тази есен със своя десети сезон под мотото „Кръвта вода не става“. След двугодишно отсъствие, предаването залага на традиционния си фокус върху автентичността, труда и българските традиции, а новото е, че сезонът ще бъде първият семеен в историята на формата. В съответствие с концепцията, предаването за първи път ще се води от две известни семейни двойки.

Първи на арената излизат любимият комик Краси Радков и очарователната му съпруга – Станислава Ганчева. Преминали през куп щастливи и трудни моменти, днес те са по-сплотени от всякога в най-важната си роля – на родители. „Казват, че щастието обича тишината. В нашето семейство обаче щастието обича аплодисментите!“, споделят с усмивка те, готови да пренесат семейната си магия директно на екран.

Рамо до рамо с тях влиза още едно емблематично семейство – рапърът и успешен подкастър Йонислав Йотов – Тото и красивата му съпруга – хореографката Кристин Йотова. Двамата обожават да балансират между селския уют и пътешествията по света, а влизането им в шоуто обещава забавни искри без филтър. „Мечтата ми е да живея на село и да си имаме ферма с жената“, откровено заявява Тото, на което Криси бързо отвръща с намигване: „А моята мечта е той да се откаже от своята, за да обиколим света!“.

Четиримата водещи ще преведат зрителите през динамичните истории на участниците този сезон – двойки с реални роднински връзки. Предаването ще подложи на изпитание техните взаимоотношения, поставяйки ги в ситуации, в които компромисите ще са задължителни. Форматът ще потърси отговори на въпросите какво ни държи заедно и какво ни разделя, обещавайки перфектен баланс между много смях, истински емоции и неподправени отношения.