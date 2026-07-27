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Две семейни двойки са новите водещи на "Фермата 10" - Краси Радков и Тото ще водят с жените си

Две семейни двойки са новите водещи на "Фермата 10" - Краси Радков и Тото ще водят с жените си

27 Юли, 2026 14:58 981 16

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  • 10 сезон-
  • риалити

Краси Радков и Станислава Ганчева, заедно с Тото и Кристин Йотова застават начело на юбилейния сезон на „Фермата“

Две семейни двойки са новите водещи на "Фермата 10" - Краси Радков и Тото ще водят с жените си - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Обичаното телевизионно риалити „Фермата“ се завръща в ефира на bTV тази есен със своя десети сезон под мотото „Кръвта вода не става“. След двугодишно отсъствие, предаването залага на традиционния си фокус върху автентичността, труда и българските традиции, а новото е, че сезонът ще бъде първият семеен в историята на формата. В съответствие с концепцията, предаването за първи път ще се води от две известни семейни двойки.

Първи на арената излизат любимият комик Краси Радков и очарователната му съпруга – Станислава Ганчева. Преминали през куп щастливи и трудни моменти, днес те са по-сплотени от всякога в най-важната си роля – на родители. „Казват, че щастието обича тишината. В нашето семейство обаче щастието обича аплодисментите!“, споделят с усмивка те, готови да пренесат семейната си магия директно на екран.

Рамо до рамо с тях влиза още едно емблематично семейство – рапърът и успешен подкастър Йонислав Йотов – Тото и красивата му съпруга – хореографката Кристин Йотова. Двамата обожават да балансират между селския уют и пътешествията по света, а влизането им в шоуто обещава забавни искри без филтър. „Мечтата ми е да живея на село и да си имаме ферма с жената“, откровено заявява Тото, на което Криси бързо отвръща с намигване: „А моята мечта е той да се откаже от своята, за да обиколим света!“.

Четиримата водещи ще преведат зрителите през динамичните истории на участниците този сезон – двойки с реални роднински връзки. Предаването ще подложи на изпитание техните взаимоотношения, поставяйки ги в ситуации, в които компромисите ще са задължителни. Форматът ще потърси отговори на въпросите какво ни държи заедно и какво ни разделя, обещавайки перфектен баланс между много смях, истински емоции и неподправени отношения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    Сега ако кажете, че и Фермата 10 ще се снима у Бърдарски геран?

    15:03 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Янко

    17 0 Отговор
    Не е лошо да вземат и шуринайките да изкарат някое евро

    15:03 27.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Без име

    21 0 Отговор
    Тото??? Дето каза, че Левски и Ботев са турци??? Бойкот на Фермата!

    Коментиран от #13

    15:05 27.07.2026

  • 6 и ме отказахте

    8 0 Отговор
    Само като прочетох Крси Радков и жена му... и ме отказахте от гледане на "юбилейния 10ти сезон"

    15:14 27.07.2026

  • 7 ха, ха

    10 0 Отговор
    По-големи неприяници връзкари не можа ли да намери БТВ.Да,,Фермата,,беше обичано предаване първите няколко сезона но Иванушка и Андрешко всичко прецакаха с простотиите си.,,Фермата,,като формат у нас умря окончателно.

    15:16 27.07.2026

  • 8 Абе...

    13 0 Отговор
    Навсякъде все едни и същи! Водещи, участници, обратно... Все едни и същи лафове, все едно и също. Вероятно няма да гледам. Просто ми писнаха...също като политиците.

    15:20 27.07.2026

  • 9 Тони

    3 1 Отговор
    Много харесвам Краси , но в скечовете му, за водещ е трагедия.

    Коментиран от #11

    15:22 27.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Даааа

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тони":

    Ама и той като Рачков, вече се ,,изтърка". Имат талант, ама се повтарят в годините и просто човек знае какво ще кажат, какво ще направят. Предсказуеми са и безинтересни вече. Това важи, май, за повечето от актьорите днес.

    15:27 27.07.2026

  • 12 Ако не е роднина-милиционер-роднина-...

    7 0 Отговор
    ще е роднина-идиот-роднина-идиот

    15:43 27.07.2026

  • 13 ......па

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Йонислав-Тото не го слуша главата но майка му го бута ли бута в медииното пространство. Отвратително когато хората нямат усет да с спрат.

    15:46 27.07.2026

  • 14 Цвете

    1 0 Отговор
    НЯМА ЛИ ДРУГИ, ТА ОТНОВО И ОТНОВО СТАРИ ЛИЦА ДО ВТРЪСВАНЕ? ИЛИ БТВ СА ДЛЪЖНИЦИ НА ИТН, ТА ЗАТОВА ГО ТУРИХА ТОЯ, ЦИНИК.

    16:02 27.07.2026

  • 15 Форест Тръмп

    0 0 Отговор
    Кви са тия до безобразие втръснали муцуни, формати,състезания,продуктово позициониране,правилно позициониране на задници?
    Кога бтв ще пусне пак Алф,Женени с Деца, Напълно Непознати?
    И докога на обед ще повтарят миризливите Комици за 4786 път? Не телевизия, а пералня- въртене до безкрай!

    16:04 27.07.2026

  • 16 Даааа

    0 0 Отговор
    Браво, да вземат и бабите си да водят с тях...

    16:12 27.07.2026