Бианка Ченсори шашна с нова полугола визия - котешка маска и прозрачна рокля с пера (СНИМКИ)

Бианка Ченсори за пореден път прикова погледите с провокативния си стил по време на вечерна среща със съпруга си Кание Уест в грузинската столица Тбилиси.
31-годишната архитектка се появи в ресторант Cafe Stamba, облечена в прозрачна рокля с халтер деколте и пера, без видимо бельо под нея. Визията ѝ беше допълнена от обувки на висока платформа с декоративни пера и маска с котешки мотив, която по-късно свали, докато двамата напускаха заведението.
Kanye West and his wife, Bianca Censori. pic.twitter.com/OKNOKOK0aP
— Mztar_Atm (@mztaratm) June 15, 2026
Кание Уест, който през последните години използва артистичното име Йе, избра по-сдържан външен вид с кожено яке, тъмни панталони и кафяви ботуши.
Появата на двойката идва малко след като Ченсори публикува в социалните мрежи новия видеоклип към песента „Gemini Season“ на Уест. В него тя участва, облечена в бяло сатенено боди пред крава, като изпълнява серия от сценични и артистични кадри заедно с рапъра.
През последните месеци съпругата на рапъра неведнъж попада в заглавията заради нестандартните си модни решения. През април тя се появи в Лос Анджелис с метализирано боди с дълбоко деколте, а по-късно заложи на прозрачни и футуристични тоалети, които предизвикаха широк обществен и медиен интерес.
Бианка Ченсори и Кание Уест сключиха брак през декември 2022 г., малко след финализирането на развода на музиканта с риалити звездата и предприемачка Ким Кардашиян. Оттогава двамата често се появяват заедно на публични места и остават сред най-коментираните двойки в светските среди.
По-рано този месец Бианка отбеляза рождения ден на Кание с публикация в Instagram, в която го нарече своя „най-верен спътник“ и му отправи лично послание по повод празника.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
Коментиран от #5
15:34 16.06.2026
2 Еми като няма с какво друго
15:35 16.06.2026
3 хихчо що пак любопитстваш
освен празни пълнежи нещо друго можеш ли да изцъкаш?
15:43 16.06.2026
4 Стара чанта
15:44 16.06.2026
5 Освалдо Риос
До коментар #1 от "Много":Защо покорността може едновременно да е добродетел и грях?
Коментиран от #7
15:50 16.06.2026
6 Шашнал се е
16:00 16.06.2026
7 Мисля
До коментар #5 от "Освалдо Риос":Че не е нито едното от двете! Покорността идва или от скрити сметки, или от истинска любов. А в най лошите случаи - от глупост. И това въобще не е най важното достойнство на една жена. Нито това, че някоя жена е овра, е най големият и порок. Други са важните неща, които ще съсипят, или въздигнат една връзка!
16:01 16.06.2026
8 Цъцъ
16:02 16.06.2026