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Бианка Ченсори шашна с нова полугола визия - котешка маска и прозрачна рокля с пера (СНИМКИ)

Бианка Ченсори шашна с нова полугола визия - котешка маска и прозрачна рокля с пера (СНИМКИ)

16 Юни, 2026 15:31 2 389 8

  • кание уест-
  • бианка ченсори-
  • рапър-
  • съпруга-
  • гола

Съпругата на Кание Уест изуми жителите на грузинската столица Тбилиси с вида си

Бианка Ченсори шашна с нова полугола визия - котешка маска и прозрачна рокля с пера (СНИМКИ) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бианка Ченсори за пореден път прикова погледите с провокативния си стил по време на вечерна среща със съпруга си Кание Уест в грузинската столица Тбилиси.

31-годишната архитектка се появи в ресторант Cafe Stamba, облечена в прозрачна рокля с халтер деколте и пера, без видимо бельо под нея. Визията ѝ беше допълнена от обувки на висока платформа с декоративни пера и маска с котешки мотив, която по-късно свали, докато двамата напускаха заведението.

Кание Уест, който през последните години използва артистичното име Йе, избра по-сдържан външен вид с кожено яке, тъмни панталони и кафяви ботуши.

Появата на двойката идва малко след като Ченсори публикува в социалните мрежи новия видеоклип към песента „Gemini Season“ на Уест. В него тя участва, облечена в бяло сатенено боди пред крава, като изпълнява серия от сценични и артистични кадри заедно с рапъра.

През последните месеци съпругата на рапъра неведнъж попада в заглавията заради нестандартните си модни решения. През април тя се появи в Лос Анджелис с метализирано боди с дълбоко деколте, а по-късно заложи на прозрачни и футуристични тоалети, които предизвикаха широк обществен и медиен интерес.

Бианка Ченсори и Кание Уест сключиха брак през декември 2022 г., малко след финализирането на развода на музиканта с риалити звездата и предприемачка Ким Кардашиян. Оттогава двамата често се появяват заедно на публични места и остават сред най-коментираните двойки в светските среди.

По-рано този месец Бианка отбеляза рождения ден на Кание с публикация в Instagram, в която го нарече своя „най-верен спътник“ и му отправи лично послание по повод празника.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    12 1 Отговор
    Обичам развратните жени! Знам, че не трябва, ама...

    Коментиран от #5

    15:34 16.06.2026

  • 2 Еми като няма с какво друго

    14 0 Отговор
    Да блесне го прави с голотата си явно успява щом ни занимавате с нея

    15:35 16.06.2026

  • 3 хихчо що пак любопитстваш

    8 0 Отговор
    как била облечена каката
    освен празни пълнежи нещо друго можеш ли да изцъкаш?

    15:43 16.06.2026

  • 4 Стара чанта

    8 0 Отговор
    Нашата министърка трябва да взима пример от нея - не е достатъчно само някое полуголо раменце... По- голям размах е нужен ... ?!

    15:44 16.06.2026

  • 5 Освалдо Риос

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Много":

    Защо покорността може едновременно да е добродетел и грях?

    Коментиран от #7

    15:50 16.06.2026

  • 6 Шашнал се е

    3 0 Отговор
    ...само тихият и мирен амбреаж дето вдига шум...

    16:00 16.06.2026

  • 7 Мисля

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Освалдо Риос":

    Че не е нито едното от двете! Покорността идва или от скрити сметки, или от истинска любов. А в най лошите случаи - от глупост. И това въобще не е най важното достойнство на една жена. Нито това, че някоя жена е овра, е най големият и порок. Други са важните неща, които ще съсипят, или въздигнат една връзка!

    16:01 16.06.2026

  • 8 Цъцъ

    1 0 Отговор
    Ученото си е учено😅

    16:02 16.06.2026