Бианка Ченсори шашна с нова полугола визия - котешка маска и прозрачна рокля с пера (СНИМКИ)

Бианка Ченсори за пореден път прикова погледите с провокативния си стил по време на вечерна среща със съпруга си Кание Уест в грузинската столица Тбилиси.

31-годишната архитектка се появи в ресторант Cafe Stamba, облечена в прозрачна рокля с халтер деколте и пера, без видимо бельо под нея. Визията ѝ беше допълнена от обувки на висока платформа с декоративни пера и маска с котешки мотив, която по-късно свали, докато двамата напускаха заведението.

Kanye West and his wife, Bianca Censori. pic.twitter.com/OKNOKOK0aP — Mztar_Atm (@mztaratm) June 15, 2026

Кание Уест, който през последните години използва артистичното име Йе, избра по-сдържан външен вид с кожено яке, тъмни панталони и кафяви ботуши.

Появата на двойката идва малко след като Ченсори публикува в социалните мрежи новия видеоклип към песента „Gemini Season“ на Уест. В него тя участва, облечена в бяло сатенено боди пред крава, като изпълнява серия от сценични и артистични кадри заедно с рапъра.

През последните месеци съпругата на рапъра неведнъж попада в заглавията заради нестандартните си модни решения. През април тя се появи в Лос Анджелис с метализирано боди с дълбоко деколте, а по-късно заложи на прозрачни и футуристични тоалети, които предизвикаха широк обществен и медиен интерес.

Бианка Ченсори и Кание Уест сключиха брак през декември 2022 г., малко след финализирането на развода на музиканта с риалити звездата и предприемачка Ким Кардашиян. Оттогава двамата често се появяват заедно на публични места и остават сред най-коментираните двойки в светските среди.

По-рано този месец Бианка отбеляза рождения ден на Кание с публикация в Instagram, в която го нарече своя „най-верен спътник“ и му отправи лично послание по повод празника.