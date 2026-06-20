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Кейт Бланшет става гостуващ професор в Оксфорд

Кейт Бланшет става гостуващ професор в Оксфорд

20 Юни, 2026 11:39 617 2

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Актрисата ще преподава съвременен театър

Кейт Бланшет става гостуващ професор в Оксфорд - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кейт Бланшет е назначена за гостуващ професор по съвременен театър в Оксфордския университет за предстоящата академична година 2026/2027г., предаде BBC. Тя ще заеме престижната позиция „Камерън Макинтош“, базирана в колежа „Сейнт Катрин“.

През едногодишния си мандат 57-годишната холивудска звезда няма да оценява изпити в класическия смисъл, а ще участва активно в академичния живот чрез водене на поредица от лекции и творчески беседи.

Работата ѝ ще включва още организиране на практически работилници със студентите, както и свързване на съвременната театрална практика с академичните изследвания.

Самата Кейт Бланшет сподели, че за нея това е вълнуваща възможност за директен диалог с младото поколение мислители и творци. Пред медиите тя с вълнение коментира, че очаква с нетърпение „началото на тази творческа лудост“.

Позицията е учредена през 1990 г. с дарение от прочутия британски театрален продуцент сър Камерън Макинтош (създател на емблематични мюзикъли като „Клетниците“ и „Фантомът от операта“). Нейната цел е да среща студентите с най-влиятелните съвременни творци. Преди Кейт Бланшет тази престижна титла е била заемана от легендарни фигури като сър Иън Маккелън, Стивън Сондхайм, Артър Милър, Стивън Фрай и лейди Даяна Риг.

Ръководството на университета подчертава, че холивудската звезда е не просто изключителна киноактриса и носителка на две награди „Оскар“, но има и огромен опит зад кулисите. Между 2008 и 2013 г. тя беше артистичен директор и главен изпълнителен директор на Sydney Theatre Company и има богата кариера на сцените на Бродуей и Уест Енд. Директорът на колежа, Джуд Кели, я нарече „един от най-важните и влиятелни артистични гласове на нашето време“.


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  • 1 Ивка Бейбе

    1 1 Отговор
    Дубре, Кейт!😍

    11:45 20.06.2026

  • 2 бушприт

    1 0 Отговор
    Кейт Бланшет става гостуваща професорка в Оксфорд.

    12:38 20.06.2026