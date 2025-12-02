Новини
Любопитно »
„Rage bait“: Примамката, която Оксфорд избра за дума на 2025 година

2 Декември, 2025 10:59 540 3

Интернет езикът все по-често е на дневен ред

„Rage bait“: Примамката, която Оксфорд избра за дума на 2025 година - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Терминът „rage bait“ (примамка чрез гняв), използван за описание на съдържание, създадено с цел да провокира гняв и масово възмущение в интернет, беше обявен от Oxford University Press (OUP) за дума на 2025 г. Изборът е определен като най-точното езиково обобщение на онлайн атмосферата през годината и на влиянието на дигиталните платформи върху обществените реакции и културни тенденции.

Според OUP терминът отразява засилваща се глобална динамика: съдържанието, което умишлено играе с емоциите на аудиторията, се превръща в инструмент за привличане на внимание и генериране на ангажираност. Езиковите експерти уточняват, че rage bait описва публикации, мемове и видеа, които не просто предизвикват спор, а са „изчислено провокативни“ – целящи да увеличат трафика чрез шок, раздразнение или социални конфликти.

Процесът по избор за дума на годината комбинира публично гласуване, социално-медийни наблюдения и анализ на огромен масив от езикови данни. Повече от 30 000 души от различни държави са участвали в онлайн допитването, а екипът на OUP е проследил употребата на финалистите в „корпус от над 30 милиарда думи“ през последните 12 месеца.

Това е поредната година, в която обществеността играе роля в избора. Първото публично гласуване бе през 2022 г., когато думата goblin mode — описваща „безсрамно небрежно и самодоволно поведение“ — стана глобален победител. През следващите години решението беше комбинирано между гласуване и лексикографски анализ, като резултат доведоха популярните rizz (от харизма, 2023) и brain rot (мозъчен упадък, 2024).

Конкуренцията в краткия списък

„Rage bait“ надделя над два други съвременни термина, които също отразяват бързо променящата се дигитална култура:

  • Aura farming – създаване и поддържане на впечатляващ, харизматичен или „мистериозен“ публичен образ с цел влияние, най-често в социалните мрежи.

  • Biohack – оптимизиране на физическо и психическо състояние чрез диета, режими, добавки или технологии, включително използване на устройства за мониторинг на тялото и мозъчната активност.

Каспер Гратуол, президент на езиковия отдел в OUP, подчертава, че изборът на подобни термини отразява начина, по който технологиите трансформират човешкото поведение: „Все повече реагираме на съдържание, което е създадено да ни провокира. Това променя не само езика, но и начина, по който мислим и общуваме.“

Езиковите тенденции потвърждават същото. Според анализи на технологични издания като The Verge и Wired, 2025 г. се характеризира с рекорден ръст на поляризиращо съдържание, увеличаване на конфликти в социалните мрежи и засилено разпространение на кратки видеа, оптимизирани да предизвикат моментална реакция — феномен, който платформите алгоритмично поощряват.

Предишни думи на годината

Оксфорд има дълга история в документирането на езикови промени. Сред най-коментираните думи през последното десетилетие са:

  • vax (2021) – в пика на глобалната ваксинационна кампания;

  • climate emergency (2019) – отразяваща екологичната криза;

  • selfie (2013) – станала символ на дигиталното поколение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дориана

    0 1 Отговор
    Много ясно, това е точното описание на действията на Европейските политици ,които замениха ценностите , върху които беше създаден съюза и го замениха с думите война, санкции, провокации , унищожение , агресия.

    11:08 02.12.2025

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор
    Не знам, от кой да съм по-възмутен от снощния хепанинг? Заради левичарските хомо хипита, дето проведоха Праид vol2, или заради платените агитки, или заради тюфлеците робокопи. Стана ясно, че само Руccкий мир поправя това покварено място.

    11:10 02.12.2025

  • 3 Идън

    0 0 Отговор
    Кликбейт и рейджбейт са средство за влияние- по- точно за манипулиране . Това е възможно единствено ако позволите да се случи .

    11:56 02.12.2025