„Rage bait“: Примамката, която Оксфорд избра за дума на 2025 година

Терминът „rage bait“ (примамка чрез гняв), използван за описание на съдържание, създадено с цел да провокира гняв и масово възмущение в интернет, беше обявен от Oxford University Press (OUP) за дума на 2025 г. Изборът е определен като най-точното езиково обобщение на онлайн атмосферата през годината и на влиянието на дигиталните платформи върху обществените реакции и културни тенденции.

Според OUP терминът отразява засилваща се глобална динамика: съдържанието, което умишлено играе с емоциите на аудиторията, се превръща в инструмент за привличане на внимание и генериране на ангажираност. Езиковите експерти уточняват, че rage bait описва публикации, мемове и видеа, които не просто предизвикват спор, а са „изчислено провокативни“ – целящи да увеличат трафика чрез шок, раздразнение или социални конфликти.

Процесът по избор за дума на годината комбинира публично гласуване, социално-медийни наблюдения и анализ на огромен масив от езикови данни. Повече от 30 000 души от различни държави са участвали в онлайн допитването, а екипът на OUP е проследил употребата на финалистите в „корпус от над 30 милиарда думи“ през последните 12 месеца.

Това е поредната година, в която обществеността играе роля в избора. Първото публично гласуване бе през 2022 г., когато думата goblin mode — описваща „безсрамно небрежно и самодоволно поведение“ — стана глобален победител. През следващите години решението беше комбинирано между гласуване и лексикографски анализ, като резултат доведоха популярните rizz (от харизма, 2023) и brain rot (мозъчен упадък, 2024).

Конкуренцията в краткия списък

„Rage bait“ надделя над два други съвременни термина, които също отразяват бързо променящата се дигитална култура:

Aura farming – създаване и поддържане на впечатляващ, харизматичен или „мистериозен“ публичен образ с цел влияние, най-често в социалните мрежи.

Biohack – оптимизиране на физическо и психическо състояние чрез диета, режими, добавки или технологии, включително използване на устройства за мониторинг на тялото и мозъчната активност.

Каспер Гратуол, президент на езиковия отдел в OUP, подчертава, че изборът на подобни термини отразява начина, по който технологиите трансформират човешкото поведение: „Все повече реагираме на съдържание, което е създадено да ни провокира. Това променя не само езика, но и начина, по който мислим и общуваме.“

Езиковите тенденции потвърждават същото. Според анализи на технологични издания като The Verge и Wired, 2025 г. се характеризира с рекорден ръст на поляризиращо съдържание, увеличаване на конфликти в социалните мрежи и засилено разпространение на кратки видеа, оптимизирани да предизвикат моментална реакция — феномен, който платформите алгоритмично поощряват.

Предишни думи на годината

Оксфорд има дълга история в документирането на езикови промени. Сред най-коментираните думи през последното десетилетие са:

vax (2021) – в пика на глобалната ваксинационна кампания;

climate emergency (2019) – отразяваща екологичната криза;

selfie (2013) – станала символ на дигиталното поколение.