Кейт Бланшет се появи на гала вечеря в лондонски хотел

Холивудската актриса Кейт Бланшет присъства на гала вечерята в чест на носителите на наградите Standard Theatre Awards, предаде Daily Mail. Събитието се проведе в хотел Claridges в Лондон.

56-годишната звезда бе избрала черен кадифен корсет, и дълга пола, като позира с разпусната коса и естествен грим.

През 2025 г. тя се завърна на театралната сцена в Лондон с постановката "Electra / Persona" – амбициозна смесица между древногръцката трагедия на Софокъл и класиката на Ингмар Бергман.

Последните ѝ филмови участия са в "Black Bag" (2025) - шпионски трилър на режисьора Стивън Содърбърг, където си партнира с Майкъл Фасбендър, както и "Father Mother Brother Sister" (2025) - новият филм на Джим Джармуш, в който Бланшет заема централна роля.

От 29 декември 1997 г. тя е омъжена за австралийския драматург и сценарист Андрю Ъптън. Двамата имат четири деца - трима биологични синове и една осиновена дъщеря.