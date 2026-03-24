Кейт Бланшет се появи на гала вечеря в лондонски хотел

24 Март, 2026 12:16

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Кейт Бланшет присъства на гала вечерята в чест на носителите на наградите Standard Theatre Awards, предаде Daily Mail. Събитието се проведе в хотел Claridges в Лондон.

56-годишната звезда бе избрала черен кадифен корсет, и дълга пола, като позира с разпусната коса и естествен грим.

През 2025 г. тя се завърна на театралната сцена в Лондон с постановката "Electra / Persona" – амбициозна смесица между древногръцката трагедия на Софокъл и класиката на Ингмар Бергман.

Последните ѝ филмови участия са в "Black Bag" (2025) - шпионски трилър на режисьора Стивън Содърбърг, където си партнира с Майкъл Фасбендър, както и "Father Mother Brother Sister" (2025) - новият филм на Джим Джармуш, в който Бланшет заема централна роля.

От 29 декември 1997 г. тя е омъжена за австралийския драматург и сценарист Андрю Ъптън. Двамата имат четири деца - трима биологични синове и една осиновена дъщеря.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Леле...

    0 1 Отговор
    Прилича на сушена скумрия! Какво ли е направила със себе си?

    12:18 24.03.2026

  • 2 в кратце

    0 1 Отговор
    Мдааа,много е отслабнала. И черния цвят на дрехите й дава още слабост.

    12:35 24.03.2026

  • 3 ВЕЛИКАН!

    1 0 Отговор
    КАТО АКТРИСА .НЯМА КАТО НЕЯ.АКТРИСА АНТИКИФЛА.ГЛЕДАЙТЕ ФИЛМА "ТАР" ЗА ДА СЕ НАСЛАДИТЕ НА ГЕНИАЛНА АКТЬОРСКА ИГРА.

    12:42 24.03.2026