От Галадриел до „Tár“: Кейт Бланшет на 57 г.

Днес рожден ден празнува една от най-уважаваните и магнетични актриси в съвременното кино – Cate Blanchett. Родена на 14 май 1969 г. в Мелбърн, Австралия, Бланшет навършва 57 години, но продължава да бъде сред най-търсените имена както в Холивуд, така и в авторското европейско кино.

Със своя аристократичен стил, хипнотизиращ глас и способността да се превъплъщава във всичко – от кралица Елизабет I до диригент с разрушителна амбиция – Кейт Бланшет отдавна е повече от актриса. Тя е институция.

От икономика към театралната сцена

Любопитен факт е, че първоначално Бланшет учи икономика и изящни изкуства в Университета в Мелбърн, преди съдбата да я отведе към театъра. Решаващ момент настъпва по време на пътуване до Египет, където случайно получава роля като статист във филм. След завръщането си в Австралия записва Националния институт за драматично изкуство (NIDA), откъдето започва стремителният ѝ възход.

Първият голям международен пробив идва с ролята на кралица Елизабет I във филма „Elizabeth“ (1998), която ѝ носи първа номинация за „Оскар“. По-късно тя печели две статуетки на Американската киноакадемия – за ролите си в „The Aviator“ и „Blue Jasmine“.

Единствената актриса, одобрена от наследниците на Катрин Хепбърн

Кейт Бланшет влиза в историята като първата актриса, получила „Оскар“ за ролята на реална носителка на „Оскар“ – легендарната Katharine Hepburn в „The Aviator“. Наследниците на Хепбърн публично заявяват, че именно Бланшет е единствената актриса, която биха одобрили за тази роля.

„Властелинът на пръстените“ и култовият статут на Галадриел

За милиони зрители по света тя завинаги ще остане елфическата владетелка Галадриел от The Lord of the Rings. Интересното е, че Бланшет приема ролята без да е чела книгите на J. R. R. Tolkien. По-късно признава, че се е съгласила основно заради желанието си да работи с режисьора Peter Jackson.

Триумфът на „Tár“

През 2022 г. Бланшет направи една от най-силните роли в кариерата си с психологическата драма Tár, в която играе обсебена от власт диригентка. Представянето ѝ беше определено от критиците като „майсторски клас по актьорство“, а мнозина смятаха, че заслужава трети „Оскар“.

Активист и посланик на ООН

Извън киното Кейт Бланшет е активен хуманитарен глас. От години тя е посланик на Върховния комисариат на ООН за бежанците (UNHCR) и често посещава лагери за разселени хора по света. През последните месеци актрисата стартира и специален фонд за подпомагане на режисьори и кинотворци, принудени да напуснат родните си страни заради войни и репресии.

Какво се случва с Кейт Бланшет днес?

И през 2026 г. Кейт Бланшет остава изключително активна. Наскоро бе обявено, че ще участва в специална дискусия на Cannes Film Festival, където ще разговаря с публиката за киното и кариерата си.

Сред последните ѝ проекти е филмът „Father Mother Sister Brother“ на култовия режисьор Jim Jarmusch, който спечели „Златен лъв“ във Венеция и получи силни критически отзиви.

Освен това Бланшет подготвя нови проекти – научнофантастичната комедия „Alpha Gang“, драмата „Sweetsick“ и завръщане към ролята на Валка в игралната версия на How to Train Your Dragon 2.