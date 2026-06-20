Хуманоиден робот проси на улицата в Китай - няма пари за захранване (ВИДЕО)

Докато мнозина се опасяват, че роботите постепенно ще заменят хората на работните им места, в Китай вниманието привлече необичаен случай – хуманоиден робот беше заснет да проси пари на улица в провинция Съчуан.

Видеоклипът, който бързо стана популярен в социалните мрежи, показва робота коленичил на тротоара, със събрани ръце и поклони към минувачите. До него е поставен LED екран, а чрез високоговорител устройството съобщава, че няма достатъчно енергия за презареждане и моли хората да помогнат с „разходите за електричество“.

Освен съд за събиране на монети, до робота е поставен и QR код за дигитални дарения. Според публикации в китайските медии става дума за хуманоиден робот модел Unitree G1, чиято пазарна цена е около 16 000 долара.

🤖 Un robot humanoïde Unitree G1 a récemment été aperçu dans la province chinoise du Sichuan en train de demander des dons aux passants, prétextant avoir besoin d’argent pour recharger sa batterie.



Munie d’un bol de collecte et d’un QR code de paiement, la machine a rapidement… pic.twitter.com/PCF9VIzXMT — Le Contemplateur (@LeContempIateur) June 18, 2026

До момента не е известно кой стои зад необичайната акция. В интернет се появиха различни предположения – от артистичен пърформанс и социален експеримент до нестандартна схема за печалба.

В социалните мрежи случаят предизвика множество шеговити коментари. Някои потребители отбелязаха, че „дори просяците вече се заменят от роботи“, а други иронизираха състоянието на пазара на труда, като написаха, че „дори роботите са принудени да просят“.

Немалко коментатори обаче поставиха въпроса защо толкова скъпо устройство е използвано за събиране на дребни дарения. Според някои собствениците на робота вероятно печелят значително повече от подобна инициатива, отколкото от стандартна работа с минимално възнаграждение.

Други потребители реагираха критично, като изразиха недоумение защо хората даряват средства на машина вместо на нуждаещи се хора. Според тях подобни акции повдигат въпроси за отношението към социалните проблеми в ерата на изкуствения интелект.

Хуманоидните роботи присъстват все повече в ежедневието в Китай. Те вече участват в рекламни кампании, обществени събития, училищни прояви и демонстрации на нови технологии. Китайските власти разглеждат роботизацията като важен елемент от индустриалната стратегия на страната на фона на застаряващото население и забавящия се икономически растеж.

Успоредно с това обаче зачестяват и куриозните инциденти с подобни машини. През последните месеци в интернет широко се разпространиха видеа на роботи, които губят контрол по време на демонстрации, падат по време на танцови изпълнения или извършват неочаквани движения в близост до публика.

A dancing humanoid robot got a little too funky during a performance in Cupertino, California and had to be restrained by staff after knocking items off a table. pic.twitter.com/nZQsGoFHn6 — ABC News (@ABC) March 19, 2026

При едно от тези събития в автономния район Синдзян робот, изпълняващ демонстрация по бойни изкуства, се строполи на земята и започна хаотично да размахва крайници. В друг случай робот от същия производител случайно удари дете по време на публична демонстрация в провинция Шънси.

Според анализ на консултантската компания McKinsey най-голям риск от автоматизация през следващите години съществува за професии, свързани с повтарящи се задачи в предвидима среда. Сред тях са оператори на машини, служители във вериги за бързо хранене, обработка на данни, счетоводство и административни дейности.

В същото време професии, изискващи работа в динамична среда и пряк човешки контакт – като градинари, водопроводчици, както и специалисти в грижата за деца и възрастни хора – засега остават значително по-трудни за автоматизиране.