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50 години от Таншанското земетресение: Най-смъртоносното природно бедствие на 20 век

50 години от Таншанското земетресение: Най-смъртоносното природно бедствие на 20 век

28 Юли, 2026 14:45 1 401 2

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  • китай

Китай и светът почитат паметта на над 242 хиляди жертви, половин век след като индустриалният гигант Таншан бе изравнен със земята за 23 секунди

50 години от Таншанското земетресение: Най-смъртоносното природно бедствие на 20 век - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършва половин век от едно от най-черните събития в съвременната човешка история – Таншанското земетресение. На 28 юли 1976 г. в 03:42 часа местно време опустошителен трус с магнитуд 7.8 по скалата на Рихтер удря индустриалния регион в северната китайска провинция Хъбей. Само за 23 секунди град Таншан е превърнат в руини, оставяйки след себе си 242 769 загинали и 164 851 ранени според официалните данни на държавните архиви. По повод на 50-годишнината, в града се провежда престижният международен форум „ICEE 2026“ под наслов „Възпоменание и напредък: Към градска устойчивост и интелигентно намаляване на бедствията“.

Смъртоносният капан на спящия град

Земетресението от 1976 г. хваща по-голямата част от населението по време на сън. Тъй като Таншан е смятан за район с нисък сеизмичен риск, сградите в него не са били подсигурени срещу силни трусове. Над 85% от жилищните и промишлените постройки се срутват мигновено. Кошмарът се допълва 16 часа по-късно, когато мощен вторичен трус с магнитуд 7.1 довършва малкото останали здрави конструкции и затиска стотици спасители под отломките.

Експертите определят Таншанското бедствие като най-смъртоносното за целия 20-и век. То предизвиква дълбоки промени в начина, по който се проектират съвременните мегаполиси. Бедствието дава тласък на изцяло нови стандарти за строителство в силно сеизмични зони.

От пепелта до модерния икономически център

През 2026 г. Таншан често е описван като „феникс, възкръснал от пепелта“. Днес той е напълно обновен, екологичен и високотехнологичен град. Някогашните минни зони, засегнати от свличания вследствие на труса, днес са превърнати в забележителни зелени паркове като прочутото езеро Нанху.

Специализираният център за рехабилитация в Таншан, създаден след земетресението за дългосрочна грижа за парализираните оцелели, продължава да функционира и днес. Институцията е пример за еволюцията в медицинските грижи за хора, пострадали при мащабни катастрофи.

Уроците на историята и сеизмичната сигурност днес

Заради възпоменателните прояви и засилените мерки за безопасност около 50-годишнината, местните власти временно ограничиха индустриалното производство в района на стоманодобивните заводи между 25 и 29 юли. Днес Таншан не е просто паметник на миналото страдание, а световен пример за това как едно общество може да се възстанови и да изгради по-безопасно бъдеще за следващите поколения.


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