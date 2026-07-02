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Маймуна изяде чанта Gucci на турист в Китай

Маймуна изяде чанта Gucci на турист в Китай

2 Юли, 2026 09:47 767 10

  • маймуна-
  • чанта-
  • китай-
  • gucci

Куриозна и изключително скъпа случка се разигра в един от големите национални паркове в Китай

Маймуна изяде чанта Gucci на турист в Китай - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скъпата дизайнерска вещ се превърна в необичайна закуска за нахален макак в популярен китайски резерват, докато собственикът гледа безпомощно.

Куриозна и изключително скъпа случка се разигра в един от големите национални паркове в Китай, след като нагла маймуна открадна и сдъвка луксозна чанта Gucci, собственост на чуждестранен турист.

Инцидентът е станал по време на сутрешна разходка по планинските пътеки на резервата, известен с голямата си популация от диви макаци. Животното е изненадало преминаващите посетители, като светкавично е изтръгнало скъпия аксесоар директно от ръцете на нищо неподозиращия турист. Преди собственикът или околните да успеят да реагират, маймуната се е изкачила на безопасно разстояние върху близките скали и дървета.

Тъй като в чантата не е имало храна, разочарованото животно е започнало буквално да „си го изкарва“ на луксозния предмет. Свидетели разказват, че макакът е разкъсал и сдъвкал кожените елементи на италианската чанта, правейки я напълно неизползваема. Служителите на парка отново напомнят на туристите да бъдат изключително внимателни и да държат личните си вещи скрити, тъй като местните маймуни редовно нападат хора за храна и предмети.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 0 Отговор
    Па.....голем праз!!! За три долара ще си купи две нови Гучита от китайците туриста!!!

    Коментиран от #3

    09:48 02.07.2026

  • 2 ужасТ

    3 4 Отговор
    Китайци дори маймуни уморили от глад.

    09:49 02.07.2026

  • 3 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Забравих - по убави от оригиналните...

    09:50 02.07.2026

  • 4 Съмнявам се че е гучи

    9 0 Отговор
    По вероятно да е кучи
    От битака в Гуанджоу

    Коментиран от #6, #7

    09:50 02.07.2026

  • 5 Цъцъ

    6 0 Отговор
    По скоро "Кучи" от китайския пазар, но се търсят евтини сензации😅

    09:50 02.07.2026

  • 6 Цъцъ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съмнявам се че е гучи":

    Какво единомислие👍 , хаха😂

    09:51 02.07.2026

  • 7 Да не

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съмнявам се че е гучи":

    Съм те чул! Сичкото Гучи е от Китай!
    И Армани...
    И Шанел...
    И въобще - нема друго...

    09:52 02.07.2026

  • 8 Салам народен

    4 0 Отговор
    Туй Гучи е същото като мен ,менте

    10:04 02.07.2026

  • 9 Мармозетка

    5 0 Отговор
    Ето в такива сериозни публикации е силата на този сайт.

    10:05 02.07.2026

  • 10 е това е най добрата идея

    1 0 Отговор
    купуваш Гучи и отиваш на екскурзия в Китай . Там има клубове, ресторанти , китайската стена и мавзолея на мао цедун , а и зоопарк . но тези чанти са малки за сандвич или пържоли . по удобни са за предмети за бита . реакцията на маймуната е около 10 пъти по бурза от реакцията на човек . дори трениран . но и да беше си задърпал чантата макакът щеше да го изпохапе .

    10:24 02.07.2026