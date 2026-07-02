Маймуна изяде чанта Gucci на турист в Китай

Скъпата дизайнерска вещ се превърна в необичайна закуска за нахален макак в популярен китайски резерват, докато собственикът гледа безпомощно.
Куриозна и изключително скъпа случка се разигра в един от големите национални паркове в Китай, след като нагла маймуна открадна и сдъвка луксозна чанта Gucci, собственост на чуждестранен турист.
Инцидентът е станал по време на сутрешна разходка по планинските пътеки на резервата, известен с голямата си популация от диви макаци. Животното е изненадало преминаващите посетители, като светкавично е изтръгнало скъпия аксесоар директно от ръцете на нищо неподозиращия турист. Преди собственикът или околните да успеят да реагират, маймуната се е изкачила на безопасно разстояние върху близките скали и дървета.
Тъй като в чантата не е имало храна, разочарованото животно е започнало буквално да „си го изкарва“ на луксозния предмет. Свидетели разказват, че макакът е разкъсал и сдъвкал кожените елементи на италианската чанта, правейки я напълно неизползваема. Служителите на парка отново напомнят на туристите да бъдат изключително внимателни и да държат личните си вещи скрити, тъй като местните маймуни редовно нападат хора за храна и предмети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3
09:48 02.07.2026
2 ужасТ
09:49 02.07.2026
3 Пич
До коментар #1 от "Пич":Забравих - по убави от оригиналните...
09:50 02.07.2026
4 Съмнявам се че е гучи
От битака в Гуанджоу
Коментиран от #6, #7
09:50 02.07.2026
5 Цъцъ
09:50 02.07.2026
6 Цъцъ
До коментар #4 от "Съмнявам се че е гучи":Какво единомислие👍 , хаха😂
09:51 02.07.2026
7 Да не
До коментар #4 от "Съмнявам се че е гучи":Съм те чул! Сичкото Гучи е от Китай!
И Армани...
И Шанел...
И въобще - нема друго...
09:52 02.07.2026
8 Салам народен
10:04 02.07.2026
9 Мармозетка
10:05 02.07.2026
10 е това е най добрата идея
10:24 02.07.2026