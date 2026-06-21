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Мона готви ударна атака на Евровизия 2027

Мона готви ударна атака на Евровизия 2027

21 Юни, 2026 09:10 1 147 16

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  • планове

Младата и свръх амбициозна певица още не е обявила официално намеренията си

Мона готви ударна атака на Евровизия 2027 - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Изпълнителката предизвика истинска изненада по време на тазгодишния подбор, когато името ѝ неочаквано се нареди сред най-коментираните фаворити редом до Дара и Михаела Маринова. В крайна сметка победата отиде при Дара, която не само триумфира в националната селекция, но впоследствие донесе и историческа победа на България на големия финал на „Евровизия“ 2026. Така страната ни ще бъде домакин на следващото издание на конкурса, уточнява Hotbews.bg.

Според хора от бранша обаче именно Мона е сред артистите, които най-силно са амбицирани да атакуват сцената догодина. Шушука се, че Михаела Маринова е останала разочарована от развоя на събитията и засега няма намерение отново да влиза в надпреварата, което допълнително отваря пространство за нови имена.

Говори се, че Мона вече работи по стратегията си месеци преди началото на следващата селекция. Част от нея според запознати е и изненадващият дует с Любо Киров, който двамата представиха преди броени седмици. Колаборацията изненада мнозина, тъй като до този момент двамата никога не са били сред артистите, които демонстрират близки професионални отношения или желание за общи проекти.

Именно затова в музикалните среди започнаха догадките, че съвместната песен може да е само началото. Все по-упорито се говори, че не е изключено Мона и Любо Киров да подготвят втори дует, който дори да бъде предложен за българската селекция за „Евровизия“ 2027.

Близки до певицата твърдят, че тя не просто мечтае да стигне до международната сцена, а вярва, че може да повтори успеха на Дара. Амбицията ѝ била насочена не само към спечелване на националния вот, но и към първото място на европейския финал. Задачата обаче далеч не изглежда лесна. Историята на „Евровизия“ показва, че последователните победи на една и съща държава са истинска рядкост. Единствено Ирландия е успявала да спечели конкурса три поредни години – през 1992, 1993 и 1994 г. Другите държави с поредни победи са Испания (1968-1969), Люксембург (1972-1973) и Израел (1978-1979).

Именно затова мнозина експерти са предпазливи в прогнозите си за шансовете България да повтори триумфа си веднага след историческия успех на Дара. Но ако слуховете се окажат верни, Мона няма намерение да се съобразява със статистиката. А тя е известна с едно – когато си постави цел, рядко се отказва. Дали това ще бъде достатъчно, за да стигне до сцената на „Евровизия“ като представител на България, предстои да разберем. Едно е сигурно – амбициите на младата изпълнителка са по-големи от всякога.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    15 0 Отговор
    Златен Орфей - Да.
    Мартенски музикални дни - Да
    Пирин фолк - Да.
    Евровизия - Не!!!!!

    09:14 21.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЗороСенпай

    11 0 Отговор
    Не е хубаво да си свръх амбициозен !

    09:24 21.06.2026

  • 5 Данч0

    9 1 Отговор
    Без Филип Киркоров няма да станат нещата

    09:25 21.06.2026

  • 6 мучо

    9 0 Отговор
    свръх амбициозна.....невероятно.... с помощта на много чичковци...

    09:28 21.06.2026

  • 7 шаа

    5 0 Отговор
    чисто статистически два последователни върха се постигат трудно. съдбата автоматично рита в кокалчето следващия ни представител, който и да е той

    Коментиран от #8, #14

    09:34 21.06.2026

  • 8 Соросоид с тлъста пачка

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "шаа":

    Ще налеем много пара и ще раздаваме статуетки докато упоритото ви стадо не се преклони пред новото нормално

    09:39 21.06.2026

  • 9 Хмм

    10 0 Отговор
    размечтаха се, щом пее с гей смята че е достатъчно

    Коментиран от #12

    09:40 21.06.2026

  • 10 Прайдаджийка на Педровизия

    6 0 Отговор
    За едната статуетка ша стана на м@йм0на.

    09:40 21.06.2026

  • 11 Няма шанс

    6 2 Отговор
    Това моме, от село, няма абсолютно никакъв шанс. Няма да бъде и в първите 20. Офцата, няма и грам реалистична самооценка.

    09:43 21.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Абе

    4 1 Отговор
    Искам да ми пее на микрафона.

    09:45 21.06.2026

  • 14 Лорда

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "шаа":

    Може да пратим Лилит, тя се е доказала.

    09:55 21.06.2026

  • 15 Мона, Кина и Гергина

    1 1 Отговор
    Много слабо го дават хейтърите в неделя, Дара доста по активно я бяха натровили.

    10:21 21.06.2026

  • 16 Велика музика, остава за покоменията

    0 1 Отговор
    Цингаманга, Цингаманга.. Гласи една наша велика песен спечелила едно Велико международно състезание на глупостта..

    10:24 21.06.2026