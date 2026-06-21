Мона готви ударна атака на Евровизия 2027

Изпълнителката предизвика истинска изненада по време на тазгодишния подбор, когато името ѝ неочаквано се нареди сред най-коментираните фаворити редом до Дара и Михаела Маринова. В крайна сметка победата отиде при Дара, която не само триумфира в националната селекция, но впоследствие донесе и историческа победа на България на големия финал на „Евровизия“ 2026. Така страната ни ще бъде домакин на следващото издание на конкурса, уточнява Hotbews.bg.
Според хора от бранша обаче именно Мона е сред артистите, които най-силно са амбицирани да атакуват сцената догодина. Шушука се, че Михаела Маринова е останала разочарована от развоя на събитията и засега няма намерение отново да влиза в надпреварата, което допълнително отваря пространство за нови имена.
Говори се, че Мона вече работи по стратегията си месеци преди началото на следващата селекция. Част от нея според запознати е и изненадващият дует с Любо Киров, който двамата представиха преди броени седмици. Колаборацията изненада мнозина, тъй като до този момент двамата никога не са били сред артистите, които демонстрират близки професионални отношения или желание за общи проекти.
Именно затова в музикалните среди започнаха догадките, че съвместната песен може да е само началото. Все по-упорито се говори, че не е изключено Мона и Любо Киров да подготвят втори дует, който дори да бъде предложен за българската селекция за „Евровизия“ 2027.
Близки до певицата твърдят, че тя не просто мечтае да стигне до международната сцена, а вярва, че може да повтори успеха на Дара. Амбицията ѝ била насочена не само към спечелване на националния вот, но и към първото място на европейския финал. Задачата обаче далеч не изглежда лесна. Историята на „Евровизия“ показва, че последователните победи на една и съща държава са истинска рядкост. Единствено Ирландия е успявала да спечели конкурса три поредни години – през 1992, 1993 и 1994 г. Другите държави с поредни победи са Испания (1968-1969), Люксембург (1972-1973) и Израел (1978-1979).
Именно затова мнозина експерти са предпазливи в прогнозите си за шансовете България да повтори триумфа си веднага след историческия успех на Дара. Но ако слуховете се окажат верни, Мона няма намерение да се съобразява със статистиката. А тя е известна с едно – когато си постави цел, рядко се отказва. Дали това ще бъде достатъчно, за да стигне до сцената на „Евровизия“ като представител на България, предстои да разберем. Едно е сигурно – амбициите на младата изпълнителка са по-големи от всякога.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
Мартенски музикални дни - Да
Пирин фолк - Да.
Евровизия - Не!!!!!
09:14 21.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ЗороСенпай
09:24 21.06.2026
5 Данч0
09:25 21.06.2026
6 мучо
09:28 21.06.2026
7 шаа
Коментиран от #8, #14
09:34 21.06.2026
8 Соросоид с тлъста пачка
До коментар #7 от "шаа":Ще налеем много пара и ще раздаваме статуетки докато упоритото ви стадо не се преклони пред новото нормално
09:39 21.06.2026
9 Хмм
Коментиран от #12
09:40 21.06.2026
10 Прайдаджийка на Педровизия
09:40 21.06.2026
11 Няма шанс
09:43 21.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Абе
09:45 21.06.2026
14 Лорда
До коментар #7 от "шаа":Може да пратим Лилит, тя се е доказала.
09:55 21.06.2026
15 Мона, Кина и Гергина
10:21 21.06.2026
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