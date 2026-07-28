Край с музиката: Бритни Спиърс иска да се отдаде на правенето на сапуни и свещи (ВИДЕО)

Пенсионираната вече поп певица Бритни Спиърс разкри, че обмисля да започне собствен бизнес с ръчно изработени сапуни и свещи, както и да прекрати активността си в Instagram.

44-годишната носителка на награда „Грами“ сподели плановете си в публикация, посветена на летните ѝ занимания и възстановяването след травма на стъпалото.

„Уча се да бъда по-добра към себе си. Мисля да започна интересен бизнес със сапуни и свещи и да напусна Instagram“, написа Бритни Спиърс в социалната мрежа. Певицата допълни, че се увлича по творчески занимания и показа кадри от изработването на лампа от цветно стъкло.

Изпълнителката на „Toxic“ публикува и видеа, на които танцува и почива на лодка. Тя обясни, че напоследък споделя по-рядко съдържание, защото два пъти е наранила крака си, и призова последователите си да се грижат по-внимателно за здравето си.

Публикацията идва няколко месеца след като Бритни Спиърс беше арестувана в Калифорния по подозрение за шофиране под въздействието на алкохол или наркотици. Инцидентът стана на 4 март 2026 г. на магистрала 101, след сигнали за неравномерно и опасно управление.

През май певицата се призна за виновна по по-леко обвинение за опасно шофиране. Тя получи едногодишна пробация, глоба и задължение да премине образователна програма, свързана с употребата на алкохол и наркотици.

Що се отнася до бъдещите ѝ професионални планове, засега певицата не е обявила, че ще открива официална марка, производствен партньор или дата за началото на бизнеса със сапуни и свещи. Няма да е първата знаменитост, насочила се към бизнеса с декорация и продукти за дома. Подобни брандове въртят успешно Меган Маркъл, Гуинет Полтроу, Памела Андерсън и др.