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Атижа започнала с пластичните операции още на 18 г. (ВИДЕО)

Атижа започнала с пластичните операции още на 18 г. (ВИДЕО)

29 Юли, 2026 13:31 685 9

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  • риалити шоу-
  • черешката на тортата-
  • пластична операция-
  • корекции

Поп фолк певицата заяви, че е приключила с корекциите за сега

Атижа започнала с пластичните операции още на 18 г. (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Риалити героинята от „Биг Брадър“ Атижа заговори пред гостите си в „Черешката на тортата“ за пластичните интервенции, на които се е подлагала през годините. Тя разкри, че първата операция е направила почти веднага след навършването на пълнолетие.

„Първата ми операция беше, когато бях само на 18 години. Буквално една седмица, след като станах на 18, направих първата си операция. Даже майка ми трябваше да подпише предварително, защото бях още на 17“, сподели Атижа в ефира.

Първата интервенция била именно поставянето на силиконови импланти в гърдите. След това изпълнителката се подложила и на ринопластика, както и на т.нар. бразилско повдигане на дупето – BBL. При тази рискова процедура мазнини се извличат чрез липосукция от определени части на тялото и се прехвърлят в областта на дупето, с което Атижа приковава погледите.

Признанието ѝ предизвика реакцията на журналистката Кристина Патрашкова.

„Ей тази интервенция точно ми е най-интересна“, коментира тя.

Въпреки всички корекции, Атижа подчерта, че към момента се чувства добре във външния си вид и спира с операциите.

„Аз вече съм в този етап, в който най-много се харесвам. Исках да изглеждам точно така. Радвам се, защото не мога вече с операциите. Приключила съм с пластичните операции и за доста време напред не мисля да правя повече такива интервенции“, заяви тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оле мале

    5 0 Отговор
    Ама се е родила, с кусури, трябва ли доктор Енчев да я чипира.

    13:34 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тиква

    5 0 Отговор
    Какво това атижа? какво направила,че пишите за това нещо.

    13:47 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ОБЕКТИВНИЯ

    3 0 Отговор
    До кога ще ни занимавате с тези
    семпли същества ?
    Какво полезно за хората е направила за да ни я налагате ?
    Не мисля ,че хората се интересуват .

    13:50 29.07.2026

  • 6 да питам само

    2 0 Отговор
    с каквo е толко специална тая атиджа, че ни я навирате тука постоянно? aмджикa ѝ да не е напреки?

    13:51 29.07.2026

  • 7 Запознат

    2 0 Отговор
    Арабите с всичките спинозни българки легнаха , дай им само спинозен секс и казина 😅🥳💩

    13:55 29.07.2026

  • 8 и ти ли марийке си

    2 0 Отговор
    започнала с пластичните операции още на 18 г.
    та на таз профилна снимка от младини си все с тез огромни очила

    13:59 29.07.2026

  • 9 Специалист

    1 0 Отговор
    Стига ни занимавахте с куха и безсмислена информация.Чирпак не може да е шеф.За това трябва да се учи висше образование университет

    13:59 29.07.2026