Атижа започнала с пластичните операции още на 18 г. (ВИДЕО)

Риалити героинята от „Биг Брадър“ Атижа заговори пред гостите си в „Черешката на тортата“ за пластичните интервенции, на които се е подлагала през годините. Тя разкри, че първата операция е направила почти веднага след навършването на пълнолетие.

„Първата ми операция беше, когато бях само на 18 години. Буквално една седмица, след като станах на 18, направих първата си операция. Даже майка ми трябваше да подпише предварително, защото бях още на 17“, сподели Атижа в ефира.

Първата интервенция била именно поставянето на силиконови импланти в гърдите. След това изпълнителката се подложила и на ринопластика, както и на т.нар. бразилско повдигане на дупето – BBL. При тази рискова процедура мазнини се извличат чрез липосукция от определени части на тялото и се прехвърлят в областта на дупето, с което Атижа приковава погледите.

Признанието ѝ предизвика реакцията на журналистката Кристина Патрашкова.

„Ей тази интервенция точно ми е най-интересна“, коментира тя.

Въпреки всички корекции, Атижа подчерта, че към момента се чувства добре във външния си вид и спира с операциите.

„Аз вече съм в този етап, в който най-много се харесвам. Исках да изглеждам точно така. Радвам се, защото не мога вече с операциите. Приключила съм с пластичните операции и за доста време напред не мисля да правя повече такива интервенции“, заяви тя.