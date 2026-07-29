Тита показа мистериозното си гадже

Пищната изпълнителка Тита изненада последователите си в мрежата с романтичен кадър, на който позира в прегръдките на любимия си., чиято самоличност пази далеч от любопитните очи.
Двамата се наслаждават на почивка сред природата, а изпълнителката изля топлите си чувства в послание на руски език: „Любов е, когато до теб е спокойно" - ясен знак, че колкото по-далеч от светлините на прожекторите е връзката ѝ, толкова по-щастлива е певицата.
След последната си публична връзка Тита предпочита да пази личния си живот далеч от обществеността, но този път реши да направи изключение и да покаже човека до себе си. Тя все още не споделя подробности за мъжа до себе си, а феновете ѝ предполагат, че щом отправя посланието на руски език, най-вероятно руснак е спечелил сърцето ѝ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда
Коментиран от #4
13:07 29.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Янко
13:13 29.07.2026
4 в империята има
До коментар #1 от "мда":около 200 народа
13:13 29.07.2026
5 Исторически парк
13:20 29.07.2026
6 Какво толкова
Коментиран от #11
13:30 29.07.2026
7 Един
Коментиран от #13
13:32 29.07.2026
8 Бантускотич Бантускотский
13:36 29.07.2026
9 Ко речи?
13:44 29.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тцъ...
До коментар #6 от "Какво толкова":Ако ще правим визуално сравнение повече приличат на мечи уши
13:55 29.07.2026
12 тая
13:57 29.07.2026
13 ха, ха, ха...
До коментар #7 от "Един":Какво толкова има за показване? Мачкан лак и провиснало ухо не си ли виждал?
13:59 29.07.2026