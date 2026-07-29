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Тита показа мистериозното си гадже

Тита показа мистериозното си гадже

29 Юли, 2026 12:57 986 13

  • тита-
  • гадже-
  • певица-
  • тайна

Певицата отправи послания на руски към любимия си

Тита показа мистериозното си гадже - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пищната изпълнителка Тита изненада последователите си в мрежата с романтичен кадър, на който позира в прегръдките на любимия си., чиято самоличност пази далеч от любопитните очи.

Двамата се наслаждават на почивка сред природата, а изпълнителката изля топлите си чувства в послание на руски език: „Любов е, когато до теб е спокойно" - ясен знак, че колкото по-далеч от светлините на прожекторите е връзката ѝ, толкова по-щастлива е певицата.

След последната си публична връзка Тита предпочита да пази личния си живот далеч от обществеността, но този път реши да направи изключение и да покаже човека до себе си. Тя все още не споделя подробности за мъжа до себе си, а феновете ѝ предполагат, че щом отправя посланието на руски език, най-вероятно руснак е спечелил сърцето ѝ.

Тита показа мистериозното си гадже


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    3 0 Отговор
    Брадатите "руснаци" май са все от онези републики...

    Коментиран от #4

    13:07 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Янко

    4 0 Отговор
    Ега си руснака.И ако се казва Мугамедов е точния човек

    13:13 29.07.2026

  • 4 в империята има

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    около 200 народа

    13:13 29.07.2026

  • 5 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Пак неква мутра

    13:20 29.07.2026

  • 6 Какво толкова

    1 0 Отговор
    й харесвате на тази, с тези увиснали сиси като вимето на крава

    Коментиран от #11

    13:30 29.07.2026

  • 7 Един

    0 0 Отговор
    Тита ще си покаже ли и титките?

    Коментиран от #13

    13:32 29.07.2026

  • 8 Бантускотич Бантускотский

    2 0 Отговор
    Нейни са си дупките, сама ще си решава на лого да ги дава.

    13:36 29.07.2026

  • 9 Ко речи?

    2 0 Отговор
    А мистериозните си тити и пита кога?

    13:44 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тцъ...

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Какво толкова":

    Ако ще правим визуално сравнение повече приличат на мечи уши

    13:55 29.07.2026

  • 12 тая

    0 0 Отговор
    отслабна ли или е същия слон с височина 130 см

    13:57 29.07.2026

  • 13 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    Какво толкова има за показване? Мачкан лак и провиснало ухо не си ли виждал?

    13:59 29.07.2026