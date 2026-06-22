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75-годишната Джейн Сиймор разкри как остарява безупречно и естествено

75-годишната Джейн Сиймор разкри как остарява безупречно и естествено

22 Юни, 2026 14:59 1 214 5

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  • красота

Д-р Куин Лечителката е категорична, че не се нуждае от "лазери и филъри"

75-годишната Джейн Сиймор разкри как остарява безупречно и естествено - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Джейн Сиймор заяви, че няма намерение да се бори с възрастта чрез козметични процедури и предпочита да остарява естествено. Звездата от сериала "Д-р Куин Лечителката", която тази година навърши 75 години, разкри, че не използва филъри и не се подлага на лазерни процедури.

„Това е резултатът – без лазери и без филъри“, каза актрисата в интервю по време на церемонията на Залата на славата на авторите на песни e по-рано този месец. По думите ѝ никога не е имала амбицията да изглежда на 30 години, въпреки че с усмивка признава, че „60 би било добра възраст“.

Джейн Сиймор обяснява, че за нея актьорската професия е свързана преди всичко с автентичните емоции, а не с външния блясък. Според нея естествената мимика е от съществено значение за ролите, които изпълнява днес.

„Напоследък играя много по-възрастни жени. Видът актьорство, който практикувам, не е свързан с блясък, а с истински емоции. За да бъдат те убедителни, всеки мускул на лицето трябва да работи“, посочва актрисата.

Носителката на награда „Еми“ определя настоящия период като един от най-щастливите в живота си. Тя продължава активната си кариера и в момента снима петия сезон на популярния сериал Harry Wild.

„Кой има собствен телевизионен сериал на 75 години? Почти никой“, казва талантливата красавица. Освен това тя подготвя нов филмов проект в Австралия и наскоро представи самостоятелна изложба с акварелни картини в щата Ню Джърси.

Сред личните поводи за радост е и годежът ѝ с певеца и автор на песни Джон Замбети, с когото са заедно от три години. Актрисата споделя, че музикантът продължава активно да създава нова музика и я нарича своя муза.

„Някой реши, че иска да бъде с мен до края на живота си“, каза Джейн Сиймор по повод предстоящия брак.

Това ще бъде петият брак за актрисата. През годините тя беше омъжена за театралния режисьор Майкъл Атънбъро, писателя Джефри Планър, бизнесмена Дейвид Флин и актьора Джеймс Кийч.

Звездата, която зрителите помнят и от филмите за Джеймс Бонд, официално потвърди връзката си с Замбети през 2023 г.


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  • 1 Крив макарон

    5 1 Отговор
    Екстра е... Без забележки.

    15:02 22.06.2026

  • 2 Има

    5 0 Отговор
    Си пари жената, и си плаща за здрави какалашки. А здравата какалашка е като огъня, трябва просто да се раздуха. После не търпи да не влезе някъде.

    15:13 22.06.2026

  • 3 Тейлър Лотнър

    4 0 Отговор
    Има си парички, гледа си кефа. Ганьовците смърдят в панелката и псуват властта.

    15:14 22.06.2026

  • 4 Абе

    3 0 Отговор
    секса е решаваш и много помага в това отношение !

    15:24 22.06.2026

  • 5 Такава

    1 0 Отговор
    Жена може да бъде сексена. Ще има проблем ако поиска с език обаче.

    15:58 22.06.2026