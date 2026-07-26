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Шарън Стоун спря животоподдържащите лекарства след инсулта

Шарън Стоун спря животоподдържащите лекарства след инсулта

26 Юли, 2026 16:18 745 4

  • шарън стоун-
  • актриса-
  • животоподдържащи лекарства-
  • инсулт

Лекарите са предупреждавали звездата да не спира медикаментите, но тя сама е взела трудното решение

Шарън Стоун спря животоподдържащите лекарства след инсулта - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Шарън Стоун разказа, че е прекратила приемането на медикамент, предписан след мозъчния кръвоизлив, който преживява през 2001 г., въпреки предупрежденията на лекарите да не го спира.

В интервю за Variety 68-годишната звезда от „Първичен инстинкт“ заяви, че страничните ефекти я карали да се чувства тежко болна в продължение на повече от четири месеца.

„Казаха ми, че никога не мога да го спра. Аз отговорих, че ще го направя. Беше като да спреш хероина“, разказва Шарън Стоун.

Актрисата се отказала и от употребата на марихуана, след като лекар я предупредил за случаи на тежки реакции, свързани със съвременни продукти с високо съдържание на THC.

През 2001 г. Шарън Стоун преживява разкъсване на артерия и мозъчен кръвоизлив, който продължава цели девет дни. По думите ѝ лекарите ѝ дават едва 1% шанс за оцеляване, а възстановяването продължава години.

Здравната криза има сериозни последици за кариерата, финансите и личния ѝ живот. Тя твърди, че губи значителна част от спестяванията си, професионалния си статут в Холивуд и попечителството над най-големия си син.

Днес актрисата продължава да работи в киното и развива кариера в живописта. Тя подчертава, че е избрала по-различен начин на живот, но спирането на предписана терапия след инсулт без лекарски контрол може да бъде опасно.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Значи ще живее.

    16:19 26.07.2026

  • 2 а ти събино

    2 0 Отговор
    кога ще спреш с ненужните ти пълнежи
    кой ли наивен ви плаща и за претоплените ви манджи към менюто ви

    16:33 26.07.2026

  • 3 Бялата мафия

    1 0 Отговор
    Почти са успели да я убият, както физически, така и финансово.

    16:34 26.07.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    А бацко още не ги е почвал... Но инсултът наближава.😎

    16:39 26.07.2026