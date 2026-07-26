Дженифър Лопес на 57-ия си рожден ден: Животът става все по-добър (ВИДЕО)

Американската певица, актриса и продуцент Дженифър Лопес отбеляза 57-ия си рожден ден с послание за постоянството, критиките и продължаването напред близо две години след раздялата си с холивудския актьор и режисьор Бен Афлек.

Звездата публикува в Instagram кратко видео, заснето по време на пътуване с автомобил. Кадрите са придружени от откъс, вдъхновен от прочутата реч на американския президент Теодор Рузвелт „Човекът на арената“, посветена на смелостта да действаш въпреки риска от провал и обществените критики.

„Когато продължаваш напред, нещата стават все по-добри“, написа Дженифър Лопес към публикацията по повод рождения си ден на 24 юли. Посланието беше възприето като знак за новия етап в личния и професионалния живот на изпълнителката.

Празненствата продължиха през целия уикенд. По-рано през юли Дженифър Лопес сподели снимки от европейска ваканция със своята по-малка сестра, журналистката Линда Лопес. Двете отбелязаха рождените си дни със съвместно пътуване, което певицата определи като „двойна сестринска празнична ваканция“.

Сред публикуваните кадри Дженифър Лопес показа как си хапва торта във ваната, както и моменти от вечери, десерти и почивка край морето. Американската звезда използва публикацията и за лично послание към сестра си: „Обичам те, Лини. Честит рожден ден“.

Наскоро Джей Ло ясно заяви, че приема самостоятелния си живот две години след развода с Бен Афлек като положителна промяна.

„Намирам се в щастливия си период. За първи път в живота си чувствам, че съм свободна. Сама съм и това усещане е наистина хубаво“, каза певицата през март в интервю за „Good Morning America“.

Освен личното послание, 57-ият рожден ден на Дженифър Лопес премина под знака на активна професионална година. Певицата продължава концертните си ангажименти, работата по филмови проекти и подготовката за новия си постоянен спектакъл в Лас Вегас.