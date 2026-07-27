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Актрисата Ема Робъртс вдигна романтична сватба в двора на дома си (СНИМКИ)

Актрисата Ема Робъртс вдигна романтична сватба в двора на дома си (СНИМКИ)

27 Юли, 2026 17:58 747 3

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Лелята на актрисата Джулия Робъртс беше сред звездните гости

Актрисата Ема Робъртс вдигна романтична сватба в двора на дома си (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Ема Робъртс и дългогодишният ѝ партньор, актьорът Коди Джон, сключиха брак на малка семейна церемония в Сън Вали, щата Айдахо.

Младоженците размениха брачни обети на 25 юли 2026 г. пред близки приятели и членове на семействата си. Сватбата се състоя на открито в частно имение на семейството на младоженеца.

35-годишната Ема Робъртс носеше специално изработена рокля на дизайнерката Моник Люлие. Моделът от копринен шифон беше вдъхновен от винтидж модата и изработен в мек нюанс, наречен „антична роза“. За вечерното празненство актрисата избра архивен тоалет от колекцията на дизайнерката от 2004 г.

„Исках роклята да изглежда винтидж. Обичам старинни книги, антикварни предмети и колекционирането на стари печатни материали“, обясни звездата от „American Horror Story“ пред Vogue. Създаването на основната рокля е продължило девет месеца и е изисквало близо 1000 часа работа.

Петгодишният син на Ема Робъртс, Роудс, когото тя има от предишната си връзка с актьора Гарет Хедлънд, придружи майка си до олтара. Сред гостите бяха лелята на булката, носителката на „Оскар“ Джулия Робъртс, и нейният съпруг, операторът Дани Модър.

Ема Робъртс и Коди Джон потвърдиха връзката си през август 2022 г., след като актьорът публикува тяхна обща снимка в Instagram. Две години по-късно актрисата обяви годежа им със снимка на диамантения си пръстен и шеговитото послание, че публикува новината, преди майка ѝ да я разкаже на всички.

Двойката рядко споделя подробности за отношенията си и през последните четири години до голяма степен пазеше личния си живот извън публичното пространство.

Преди връзката си с Коди Джон Ема Робъртс беше сгодена за своя колега от „American Horror Story“ Евън Питърс. По-късно тя заяви, че предпочита да не се среща с актьори, тъй като натоварените графици и силното потапяне в ролите могат да затруднят една връзка.


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  • 1 и ся кво

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    да местим?

    17:59 27.07.2026

  • 2 Пич

    6 1 Отговор
    Тогава чистосърдечно да им пожелаем щастие!!!

    18:17 27.07.2026

  • 3 Ироничен

    3 3 Отговор
    Не бях ги чувал, обещавам да ги забравя.

    18:19 27.07.2026