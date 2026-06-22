Зендая посочи точния момент, в който се е влюбила в Том Холанд (ВИДЕО)

Изпълнението на Том Холанд по песента „Umbrella“ на Риана през 2017 г. е било моментът, в който Зендая окончателно е осъзнала чувствата си към бъдещия си съпруг, твърди източник, цитиран от британски медии.

Според публикацията звездата от сериала „Еуфория“ е била силно впечатлена от участието на Холанд в предаването „Lip Sync Battle“, където актьорът излезе на сцената в дръзка сценична визия, включваща корсет, къси панталони и мрежести чорапи, за да изпълни хита на Риана под проливен изкуствен дъжд. Клипът бързо се превърна в интернет сензация и и до днес е сред най-гледаните моменти от шоуто със над 173 милиона гледания.

„Това окончателно я спечели. Изпълнението беше не само секси, но и показа колко талантлив е Том. Изисква се огромна увереност, за да направиш нещо подобно“, твърди източникът.

По време на изпълнението камерите многократно показваха реакцията на Зендая, която наблюдаваше с видимо удивление и възхищение колегата си. Според хора от обкръжението на двойката именно тогава тя започнала да го вижда по различен начин.

Том Холанд и Зендая се запознаха по време на снимките на филма „Спайдър-Мен: Завръщане у дома“ през 2016 г. Първите слухове за романтична връзка между тях се появиха година по-късно, но двамата дълго време отказваха да коментират личния си живот. Едва през 2021 г. те официално потвърдиха отношенията си след появата на снимки, на които се целуват в автомобил в Лос Анджелис.

През последните месеци спекулациите около връзката им се засилиха, след като Зендая неколкократно беше забелязвана с брачна халка. Наскоро самият Том Холанд сложи край на догадките и потвърди, че двамата вече са семейство.

В интервю за списание Esquire актьорът беше попитан дали му се е наложило да обяснява на близките си, че разпространените в интернет изображения, генерирани с изкуствен интелект и представящи тяхна сватба, са фалшиви.

„Не, защото всички бяха там“, отговори той, като отказа да разкрие повече подробности.

Том Холанд направи и емоционално признание за отношенията си със Зендая.

„Тя е най-добрата ми приятелка. Никога не съм бил по-щастлив, отколкото когато съм с нея. И никога не съм се чувствал толкова подкрепян и защитен“, каза актьорът.