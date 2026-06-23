Мегз: От най-младия дизайнер със Златна игла се превърнах в престъпник

Миглена Каканашева, позната като Мегз, разголи душата си в подкаста на NAYcast. В над 70-минутен разговор Мегз сподели как е започнал пътят ѝ, какви лишения се е налагало да прави през живота си и кога е настъпило време за емоционалното ѝ пробуждане и новия ѝ живот, пише plovdiv24.bg.
По време на разговора Миглена изглеждаше спокойна и някак смирена. Този образ почти не кореспондира с Мегз от последния сезон на "ВИП Брадър". С усмивка тя разказа, че модният ѝ бранд е "изял" цялата ѝ идентичност."Чувството за спешност и постоянна нужда от действие може да изтощи нервната система. Дори когато страдам, успехът беше моят барометър, че се справям. Стигнах дъното, не само емоционално, но и всичко около мен се рушеше. От най-младия дизайнер със Златна игла, аз се превърнах в престъпник. Но точно тогава, нещо в мен се събуди и ме поведе по пътя към истинската същност.", разказа Мегз.
Миглена бе категорична, че любовта ѝ с Румен Рончев е била най-големият кошмар.
Според дизайнерката трябва една жена да се чувства добре със себе си и по този начин ще привлече правилния партньор в живота си.
Каканашева разказа, че една ненадейна екскурзия с приятели я е довело до прозрението, че трябва да заживее в Дубай.Като стъпих на летището и вътрешният ми глас каза това е твоята земя. Ти трябва да се преместиш. Отвърнах, че не мога да се преместя. Върнах се обратно и в продължение на един месец мисълта за Дубай ме подлуди. Реших да замина за 1 месец там и още от началото започнаха да ми се подреждат нещата.сподели с усмивка Мегз.
Тя отрече информацията, че се е запознала с приятеля си в Дубай. Те са заедно вече от 6 години, а по време на първата им среща са си говорили над 5 часа.
"Той ми каза, че има проблем и аз си помислих че е женен, а той ми казва, че живее в Дубай. Погледнах го и му казах, че аз съм затам", допълни още тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
08:17 23.06.2026
2 То пък
08:18 23.06.2026
3 русоляв
08:21 23.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бушприт
08:27 23.06.2026
6 А на логопед
08:28 23.06.2026
7 Ужас
08:30 23.06.2026
8 имаджин
08:32 23.06.2026
9 с мекГЗ
08:32 23.06.2026
10 волан
08:34 23.06.2026
11 Мдаа!🤔
08:34 23.06.2026
12 шири
08:34 23.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ебелина
Само се правят на вегани и вегетарианци.
09:34 23.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Няма
09:45 23.06.2026
19 Абе Мегз
09:55 23.06.2026