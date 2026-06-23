Мегз: От най-младия дизайнер със Златна игла се превърнах в престъпник

Миглена Каканашева, позната като Мегз, разголи душата си в подкаста на NAYcast. В над 70-минутен разговор Мегз сподели как е започнал пътят ѝ, какви лишения се е налагало да прави през живота си и кога е настъпило време за емоционалното ѝ пробуждане и новия ѝ живот, пише plovdiv24.bg.

По време на разговора Миглена изглеждаше спокойна и някак смирена. Този образ почти не кореспондира с Мегз от последния сезон на "ВИП Брадър". С усмивка тя разказа, че модният ѝ бранд е "изял" цялата ѝ идентичност.

"Чувството за спешност и постоянна нужда от действие може да изтощи нервната система. Дори когато страдам, успехът беше моят барометър, че се справям. Стигнах дъното, не само емоционално, но и всичко около мен се рушеше. От най-младия дизайнер със Златна игла, аз се превърнах в престъпник. Но точно тогава, нещо в мен се събуди и ме поведе по пътя към истинската същност.", разказа Мегз.

Миглена бе категорична, че любовта ѝ с Румен Рончев е била най-големият кошмар.

Според дизайнерката трябва една жена да се чувства добре със себе си и по този начин ще привлече правилния партньор в живота си.

Каканашева разказа, че една ненадейна екскурзия с приятели я е довело до прозрението, че трябва да заживее в Дубай.

Като стъпих на летището и вътрешният ми глас каза това е твоята земя. Ти трябва да се преместиш. Отвърнах, че не мога да се преместя. Върнах се обратно и в продължение на един месец мисълта за Дубай ме подлуди. Реших да замина за 1 месец там и още от началото започнаха да ми се подреждат нещата.сподели с усмивка Мегз.

Тя отрече информацията, че се е запознала с приятеля си в Дубай. Те са заедно вече от 6 години, а по време на първата им среща са си говорили над 5 часа.

"Той ми каза, че има проблем и аз си помислих че е женен, а той ми казва, че живее в Дубай. Погледнах го и му казах, че аз съм затам", допълни още тя.