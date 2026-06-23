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Мегз: От най-младия дизайнер със Златна игла се превърнах в престъпник

Мегз: От най-младия дизайнер със Златна игла се превърнах в престъпник

23 Юни, 2026 08:14 1 916 19

  • миглена каканашева-
  • мегз-
  • златна игла

Дизайнерката сподели любопитни подробности за себе си

Мегз: От най-младия дизайнер със Златна игла се превърнах в престъпник - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Миглена Каканашева, позната като Мегз, разголи душата си в подкаста на NAYcast. В над 70-минутен разговор Мегз сподели как е започнал пътят ѝ, какви лишения се е налагало да прави през живота си и кога е настъпило време за емоционалното ѝ пробуждане и новия ѝ живот, пише plovdiv24.bg.

По време на разговора Миглена изглеждаше спокойна и някак смирена. Този образ почти не кореспондира с Мегз от последния сезон на "ВИП Брадър". С усмивка тя разказа, че модният ѝ бранд е "изял" цялата ѝ идентичност.

"Чувството за спешност и постоянна нужда от действие може да изтощи нервната система. Дори когато страдам, успехът беше моят барометър, че се справям. Стигнах дъното, не само емоционално, но и всичко около мен се рушеше. От най-младия дизайнер със Златна игла, аз се превърнах в престъпник. Но точно тогава, нещо в мен се събуди и ме поведе по пътя към истинската същност.", разказа Мегз.

Миглена бе категорична, че любовта ѝ с Румен Рончев е била най-големият кошмар.

Според дизайнерката трябва една жена да се чувства добре със себе си и по този начин ще привлече правилния партньор в живота си.

Каканашева разказа, че една ненадейна екскурзия с приятели я е довело до прозрението, че трябва да заживее в Дубай.

Като стъпих на летището и вътрешният ми глас каза това е твоята земя. Ти трябва да се преместиш. Отвърнах, че не мога да се преместя. Върнах се обратно и в продължение на един месец мисълта за Дубай ме подлуди. Реших да замина за 1 месец там и още от началото започнаха да ми се подреждат нещата.сподели с усмивка Мегз.

Тя отрече информацията, че се е запознала с приятеля си в Дубай. Те са заедно вече от 6 години, а по време на първата им среща са си говорили над 5 часа.

"Той ми каза, че има проблем и аз си помислих че е женен, а той ми казва, че живее в Дубай. Погледнах го и му казах, че аз съм затам", допълни още тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    15 3 Отговор
    Яла тъ убодъ с коженътъ иглъ.

    08:17 23.06.2026

  • 2 То пък

    14 1 Отговор
    много престижна тая игла , бе !

    08:18 23.06.2026

  • 3 русоляв

    13 0 Отговор
    Как действает вселена , а жопа болит ?

    08:21 23.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бушприт

    6 0 Отговор
    Мек7гъ8з4: От най-младата дизайнерка със "Златна игла" се превърнах в престъпничка.

    08:27 23.06.2026

  • 6 А на логопед

    6 0 Отговор
    Кога ще ходиш?

    08:28 23.06.2026

  • 7 Ужас

    13 0 Отговор
    Изключително противно същество.

    08:30 23.06.2026

  • 8 имаджин

    4 0 Отговор
    Кака наша Каканашева.

    08:32 23.06.2026

  • 9 с мекГЗ

    5 0 Отговор
    и меки дупки смело напред

    08:32 23.06.2026

  • 10 волан

    3 0 Отговор
    Всичките българи и българки да се изсипят в Ду-бай-бай!Каката ни дава този пример.Мъ-хъ!

    08:34 23.06.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    10 0 Отговор
    Много се радвам, че се махнала от България, Дубай е нейната родина!

    08:34 23.06.2026

  • 12 шири

    12 0 Отговор
    Вместо златна игла,златна метла има ли?

    08:34 23.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ебелина

    1 0 Отговор
    Всички са всеядни.
    Само се правят на вегани и вегетарианци.

    09:34 23.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Няма

    2 0 Отговор
    Защо да плюете жената! Всяка здрава и нормална жена иска да бъде фраскана здраво и често! Ако някой мъж мисли обратното, значи че не участва в здравото и честото фраскане!

    09:45 23.06.2026

  • 19 Абе Мегз

    2 0 Отговор
    Каква дизайнерка,какви пет лева?

    09:55 23.06.2026