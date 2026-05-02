Мегз се завърна на екрана след 7 години в Дубай

Дизайнерката Миглена Каканашева-Мегз направи рядка телевизионна поява в "Преди обед" след близо 7 години отсъствие от медийното пространство, като откровено разказа за своя път, бизнес и живот в чужбина.
Дизайнерката сподели, че започва още на 13 години да създава дрехи за себе си, а едва на 19 вече развива собствен бизнес с екип от над 100 души. По думите ѝ бързият успех обаче я е отдалечил от самата нея и е довел до загуба на личен баланс.
Голяма част от разговора бе посветена на живота ѝ в Дубай, който тя описва като по-спокоен и предлагащ повече възможности. Според нея пазарът там е значително по-голям и предоставя повече шансове за развитие в сравнение с България.
В личен план Мегз разкри, че партньорът ѝ не е успял да се адаптира към живота у нас и се е върнал в Дубай. Тя изрази надежда, че при подобряване на международната обстановка ще могат да живеят между двете места.
Въпреки предизвикателствата, дизайнерката подчерта, че остава силно свързана с родината си, като определи българския дух като „нещо велико“, което продължава да я вдъхновява.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Гоуст
До коментар #2 от "Гоуст":Всички Ки от Дубай
11:01 02.05.2026
10 Как къде?
До коментар #4 от "МеГъЗъ":Босфора или Нова. Там опростачаването е на ниво първа степен.
11:08 02.05.2026
16 Територия БГ
До коментар #13 от "име":Колкото си по-долен, толкова повече тИливизиите ти се радват. Престъпници от политици до обикновени измамници са при тях. Обичкат си ги.
11:13 02.05.2026
17 мдаа
До коментар #14 от "Бегам с 200":Остаряла и погрозняла е.
11:14 02.05.2026
20 Ха, ха,
Я по-сериозно…
11:18 02.05.2026
