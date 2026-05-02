Мегз се завърна на екрана след 7 години в Дубай

Дизайнерката Миглена Каканашева-Мегз направи рядка телевизионна поява в "Преди обед" след близо 7 години отсъствие от медийното пространство, като откровено разказа за своя път, бизнес и живот в чужбина.

Дизайнерката сподели, че започва още на 13 години да създава дрехи за себе си, а едва на 19 вече развива собствен бизнес с екип от над 100 души. По думите ѝ бързият успех обаче я е отдалечил от самата нея и е довел до загуба на личен баланс.

Голяма част от разговора бе посветена на живота ѝ в Дубай, който тя описва като по-спокоен и предлагащ повече възможности. Според нея пазарът там е значително по-голям и предоставя повече шансове за развитие в сравнение с България.

В личен план Мегз разкри, че партньорът ѝ не е успял да се адаптира към живота у нас и се е върнал в Дубай. Тя изрази надежда, че при подобряване на международната обстановка ще могат да живеят между двете места.

Въпреки предизвикателствата, дизайнерката подчерта, че остава силно свързана с родината си, като определи българския дух като „нещо велико“, което продължава да я вдъхновява.