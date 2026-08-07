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Обвиниха Азис в хомофобия заради новата му песен (ВИДЕО)

Обвиниха Азис в хомофобия заради новата му песен (ВИДЕО)

7 Август, 2026 08:44 1 883 46

  • азис-
  • скандал-
  • хомофобия-
  • лгбти-
  • нова песен-
  • mangava tut

В песента Азис използва израза „аман от педали“, което предизвика критики от представители на ЛГБТИ общността

Обвиниха Азис в хомофобия заради новата му песен (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новото парче на Азис „Mangava tu“ („Обичам те“) предизвика бурни реакции и се превърна в център на разгорещен обществен спор. Песента, чието заглавие идва от романтичен израз в ромската традиция, раздели слушателите заради текстова фраза, която част от хората определят като обидна, пише marica.bg.

В песента Азис използва израза „аман от педали“, което предизвика критики от представители на ЛГБТИ общността. Според тях употребата на думата представлява хомофобски език и допринася за нормализиране на обиди към сексуалните малцинства.

Критиците на изпълнителя посочват, че ситуацията е особено спорна именно заради публичната позиция на Азис като артист, който през годините е бил възприеман като една от най-разпознаваемите фигури, свързвани с ЛГБТИ общността в България.

До момента певецът не е направил официален коментар по обвиненията. Вместо това той продължава да публикува видеа, свързани с новата песен, с които показва, че не се отказва от проекта.


В защита на Азис застана друг изпълнителят Малина Янк (Светослав Янков), който заяви, че думата може да бъде разглеждана като част от вътрешния жаргон в гей общността и че контекстът в изкуството има значение.

„Съществува едно неписано правило, че ние помежду си можем да използваме подобни обръщения“, коментира той, като допълни, че не бива творчеството да бъде ограничавано единствено заради опасността някой да се почувства засегнат.

Според Янк в изкуството често се използват провокативни изрази и образи, които могат да звучат остро, но тяхното значение зависи от историята и посланието зад тях.

Междувременно песента продължава да събира реакции в социалните мрежи, като спорът около „Mangava tu“ показва колко чувствителна остава темата за езика, идентичността и границите на провокацията в съвременната музика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    34 0 Отговор
    Аре ако обичате, да не ни занимавате с ци ган ски изцепки!!!
    Или......с пе д алски изцепки...
    Или......и с двете.....

    Коментиран от #27, #28, #45

    08:47 07.08.2026

  • 4 факт

    22 0 Отговор
    И аз бих повторил същите думи.

    Коментиран от #40

    08:51 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 битката на педоНПОтата

    24 1 Отговор
    расисти пeeрacи нападат циганин пеерacт обвинявайки го в хомофобия... нема шекели в тия НПОта вече

    Коментиран от #44

    08:55 07.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 картофа

    12 2 Отговор
    Докато тоя дърт циганин не изяде боя,така ще бъде.

    Коментиран от #14

    08:59 07.08.2026

  • 10 Венелино

    15 0 Отговор
    как се чувстваш днес,пак ли ветрове бушуват в главата?

    Коментиран от #35

    09:05 07.08.2026

  • 11 Механик

    20 0 Отговор
    Божкеее, колко мъка има на тоя свят!

    09:09 07.08.2026

  • 12 Интригата

    16 0 Отговор
    е голяма. Все някой ги напада, ама да стигнат до там, че свой ги напада, това надмина всичките ми представи за "общността".Браво, невероятни сте.

    09:11 07.08.2026

  • 13 Зеления

    8 1 Отговор
    Азис изразява своето задоволство, че неговата общност има представител в парламента, който дори е лидер на парламентарна група.
    Същия лидер известен с оцъкления си поглед в последните месеци защитава запазването на превозните средства на общността - тротинетките и да не бъде въведен закон, който ги забранява.

    09:11 07.08.2026

  • 14 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "картофа":

    Мола ти съ, само тва не! Да не дава Бог някой да набие Азисчо, щото НПО-тата такъв рев ще нададат, че една година за нищо друго няма да се пише. А може да се наложи църквата да го издигне за светец.
    Остави го така както си е! Вече и без друго никой не го взема серизоно. Скоро сам ще си изчезне. Все пак никой не си пада по дърти брадати ромки.

    Коментиран от #43

    09:12 07.08.2026

  • 15 Потресен

    16 1 Отговор
    О, Боже, не! Потресен съм! Евроатлантическите ценности погиват!

    Коментиран от #42

    09:13 07.08.2026

  • 16 Укротрола да го хване скоротечен рак!

    5 0 Отговор
    Укротрола да го хване скоротечен рак!

    09:14 07.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дудов

    8 0 Отговор
    аман от пед али. Спрете тоя манг Ал да ни го натрапвате. Той с нищо не е по- добър от лед ерите

    09:15 07.08.2026

  • 19 Сган

    9 0 Отговор
    Сганта трябва да се унищожава както го е правил Хитлер

    09:17 07.08.2026

  • 20 Да бе

    7 0 Отговор
    Тоя трябва да го увесят в центъра на Софето за да могат да му пикаят на сурата

    09:18 07.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пакетни лъвове

    11 0 Отговор
    Епичен сблъсък на педа...

    09:21 07.08.2026

  • 23 Гъзис

    7 0 Отговор
    Има себе си предвид.

    09:22 07.08.2026

  • 24 Цървул

    4 1 Отговор
    Хитър е Азис . Вместо да гълта хапчета , използва хомеопатия , за да си поддържа гласа и перисталтиката .

    09:24 07.08.2026

  • 25 Какви ли не

    11 0 Отговор
    тъпотии публикувате, само за да правите реклама на този "костинбродски славей"

    09:31 07.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Павел Пенев

    8 0 Отговор
    Кои са най известните мъже на София- Азис певеца, Бойко крадеца и Румен летеца.

    Коментиран от #46

    09:48 07.08.2026

  • 30 34529

    6 0 Отговор
    Точно така, аман от простотията с която ни занимавате. Пишете за театър, опера, класически концерти, балет, поезия. Как ефна статия за някой талантлив поет не ви се откъсна!

    09:49 07.08.2026

  • 31 123

    7 0 Отговор
    Голяма цигания е песента а и другите неща покрай нея.

    09:53 07.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ззз

    5 1 Отговор
    Лилaвитe сopocоиди за пореден път доказват, че са с по една мозъчна клетка, обвинявайки най-известния пдал в страната в хомофобия.

    Коментиран от #41

    09:56 07.08.2026

  • 34 Гейзерсон

    1 0 Отговор
    Бих му подорил вибрейтър с мотор на пералня перла нула пет,да се успокой малко,с повече смаззка.

    10:00 07.08.2026

  • 35 Хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Венелино":

    Какви ти ветрове. Венелинка обожава простотиите. Колкото по извратено - толкова по добре. Уникална журналиостика!

    10:05 07.08.2026

  • 36 Дика

    7 0 Отговор
    Всички .едали започнаха да стават хомофоби, това явно някаква нова мода.

    10:06 07.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Искам да я изпее на софия прайд 😅🤣😂😂😂😁😁

    12:45 07.08.2026

  • 40 техеранска траверса

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "факт":

    Азис е требувало да използува израза „аман от съединители“, което нямаше да предизвика никакви критики от представители на ЛГБТИ+ - общността. Употребата на думата НЕ представлява хомофобски език и НЕ допринася за обиди към "сексуалните малцинства" , но пък определя най-добре аФтурЪ-певач на песньовката.

    15:20 07.08.2026

  • 41 цар Киро

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ззз":

    ама той не е таков бре. само се прави за да привлича внимание оти иначе нема кой и да го напсува даже.

    15:22 07.08.2026

  • 42 белодомска клоунада

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Потресен":

    Ама маркетинговите трикове на господарите на територията бачкат безотказно!

    15:25 07.08.2026

  • 43 Винету от СИК

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Не се бъзикай с БПЦ! Тя няма как да го издигне за светец , понеже е разпоредено във Вторазаконие таквизи да се бастисват на площада и кръвта им да се изсипва върху тях.

    15:28 07.08.2026

  • 44 Тони Мънгъгалоу

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "битката на педоНПОтата":

    В това е номера я. За да има шекели трябва да симулират дейност и така си правят реклама едни други. Дрънка се само за техните неща и така се раздвоява обществото.

    15:30 07.08.2026

  • 45 кака Дичка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Малко повече смиреност Ваше величество!

    15:31 07.08.2026

  • 46 аБе,

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Павел Пенев":

    Никой от изброените не е от София.Все провинция,пришелци донесли простотията си в столицата.

    15:39 07.08.2026