Обвиниха Азис в хомофобия заради новата му песен (ВИДЕО)

Новото парче на Азис „Mangava tu“ („Обичам те“) предизвика бурни реакции и се превърна в център на разгорещен обществен спор. Песента, чието заглавие идва от романтичен израз в ромската традиция, раздели слушателите заради текстова фраза, която част от хората определят като обидна, пише marica.bg.

В песента Азис използва израза „аман от педали“, което предизвика критики от представители на ЛГБТИ общността. Според тях употребата на думата представлява хомофобски език и допринася за нормализиране на обиди към сексуалните малцинства.

Критиците на изпълнителя посочват, че ситуацията е особено спорна именно заради публичната позиция на Азис като артист, който през годините е бил възприеман като една от най-разпознаваемите фигури, свързвани с ЛГБТИ общността в България.

До момента певецът не е направил официален коментар по обвиненията. Вместо това той продължава да публикува видеа, свързани с новата песен, с които показва, че не се отказва от проекта.

В защита на Азис застана друг изпълнителят Малина Янк (Светослав Янков), който заяви, че думата може да бъде разглеждана като част от вътрешния жаргон в гей общността и че контекстът в изкуството има значение.

„Съществува едно неписано правило, че ние помежду си можем да използваме подобни обръщения“, коментира той, като допълни, че не бива творчеството да бъде ограничавано единствено заради опасността някой да се почувства засегнат.

Според Янк в изкуството често се използват провокативни изрази и образи, които могат да звучат остро, но тяхното значение зависи от историята и посланието зад тях.

Междувременно песента продължава да събира реакции в социалните мрежи, като спорът около „Mangava tu“ показва колко чувствителна остава темата за езика, идентичността и границите на провокацията в съвременната музика.