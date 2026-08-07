Обвиниха Азис в хомофобия заради новата му песен (ВИДЕО)

Новото парче на Азис „Mangava tu“ („Обичам те“) предизвика бурни реакции и се превърна в център на разгорещен обществен спор. Песента, чието заглавие идва от романтичен израз в ромската традиция, раздели слушателите заради текстова фраза, която част от хората определят като обидна, пише marica.bg.
В песента Азис използва израза „аман от педали“, което предизвика критики от представители на ЛГБТИ общността. Според тях употребата на думата представлява хомофобски език и допринася за нормализиране на обиди към сексуалните малцинства.
Критиците на изпълнителя посочват, че ситуацията е особено спорна именно заради публичната позиция на Азис като артист, който през годините е бил възприеман като една от най-разпознаваемите фигури, свързвани с ЛГБТИ общността в България.
До момента певецът не е направил официален коментар по обвиненията. Вместо това той продължава да публикува видеа, свързани с новата песен, с които показва, че не се отказва от проекта.
В защита на Азис застана друг изпълнителят Малина Янк (Светослав Янков), който заяви, че думата може да бъде разглеждана като част от вътрешния жаргон в гей общността и че контекстът в изкуството има значение.
„Съществува едно неписано правило, че ние помежду си можем да използваме подобни обръщения“, коментира той, като допълни, че не бива творчеството да бъде ограничавано единствено заради опасността някой да се почувства засегнат.
Според Янк в изкуството често се използват провокативни изрази и образи, които могат да звучат остро, но тяхното значение зависи от историята и посланието зад тях.
Междувременно песента продължава да събира реакции в социалните мрежи, като спорът около „Mangava tu“ показва колко чувствителна остава темата за езика, идентичността и границите на провокацията в съвременната музика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Пич
Или......с пе д алски изцепки...
Или......и с двете.....
Коментиран от #27, #28, #45
08:47 07.08.2026
4 факт
Коментиран от #40
08:51 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 битката на педоНПОтата
Коментиран от #44
08:55 07.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 картофа
Коментиран от #14
08:59 07.08.2026
10 Венелино
Коментиран от #35
09:05 07.08.2026
11 Механик
09:09 07.08.2026
12 Интригата
09:11 07.08.2026
13 Зеления
Същия лидер известен с оцъкления си поглед в последните месеци защитава запазването на превозните средства на общността - тротинетките и да не бъде въведен закон, който ги забранява.
09:11 07.08.2026
14 Механик
До коментар #9 от "картофа":Мола ти съ, само тва не! Да не дава Бог някой да набие Азисчо, щото НПО-тата такъв рев ще нададат, че една година за нищо друго няма да се пише. А може да се наложи църквата да го издигне за светец.
Остави го така както си е! Вече и без друго никой не го взема серизоно. Скоро сам ще си изчезне. Все пак никой не си пада по дърти брадати ромки.
Коментиран от #43
09:12 07.08.2026
15 Потресен
Коментиран от #42
09:13 07.08.2026
16 Укротрола да го хване скоротечен рак!
09:14 07.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дудов
09:15 07.08.2026
19 Сган
09:17 07.08.2026
20 Да бе
09:18 07.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пакетни лъвове
09:21 07.08.2026
23 Гъзис
09:22 07.08.2026
24 Цървул
09:24 07.08.2026
25 Какви ли не
09:31 07.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Павел Пенев
Коментиран от #46
09:48 07.08.2026
30 34529
09:49 07.08.2026
31 123
09:53 07.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ззз
Коментиран от #41
09:56 07.08.2026
34 Гейзерсон
10:00 07.08.2026
35 Хаха
До коментар #10 от "Венелино":Какви ти ветрове. Венелинка обожава простотиите. Колкото по извратено - толкова по добре. Уникална журналиостика!
10:05 07.08.2026
36 Дика
10:06 07.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Исторически парк
12:45 07.08.2026
40 техеранска траверса
До коментар #4 от "факт":Азис е требувало да използува израза „аман от съединители“, което нямаше да предизвика никакви критики от представители на ЛГБТИ+ - общността. Употребата на думата НЕ представлява хомофобски език и НЕ допринася за обиди към "сексуалните малцинства" , но пък определя най-добре аФтурЪ-певач на песньовката.
15:20 07.08.2026
41 цар Киро
До коментар #33 от "Ззз":ама той не е таков бре. само се прави за да привлича внимание оти иначе нема кой и да го напсува даже.
15:22 07.08.2026
42 белодомска клоунада
До коментар #15 от "Потресен":Ама маркетинговите трикове на господарите на територията бачкат безотказно!
15:25 07.08.2026
43 Винету от СИК
До коментар #14 от "Механик":Не се бъзикай с БПЦ! Тя няма как да го издигне за светец , понеже е разпоредено във Вторазаконие таквизи да се бастисват на площада и кръвта им да се изсипва върху тях.
15:28 07.08.2026
44 Тони Мънгъгалоу
До коментар #7 от "битката на педоНПОтата":В това е номера я. За да има шекели трябва да симулират дейност и така си правят реклама едни други. Дрънка се само за техните неща и така се раздвоява обществото.
15:30 07.08.2026
45 кака Дичка
До коментар #3 от "Пич":Малко повече смиреност Ваше величество!
15:31 07.08.2026
46 аБе,
До коментар #29 от "Павел Пенев":Никой от изброените не е от София.Все провинция,пришелци донесли простотията си в столицата.
15:39 07.08.2026