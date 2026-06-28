Над 100 000 души изпълниха улиците на Дъблин за Pride парада (ВИДЕО)

Около 100 000 души се включиха в годишния Dublin Pride Parade, който премина през центъра на ирландската столица в събота следобед.

Шествието започна от улица „О’Конъл“ и премина през централната част на Дъблин до площад „Мериън“, където празникът продължи с музика, събития и прояви, посветени на ЛГБТИК+ общността.

Сред участниците беше и ирландският премиер Михол Мартин, който се включи в парада и разговаря с част от присъстващите. Той определи събитието като „прекрасен повод и празник“ както за участниците, така и за по-широката общност.

Правителството на Ирландия заяви, че остава ангажирано с напредъка на равенството, защитата на правата и подобряването на качеството на живот на ЛГБТИК+ хората в страната.

Тази година парадът премина под мотото „Една история – много гласове“. Според организаторите темата подчертава общата връзка между различните поколения, лични истории и преживявания в общността.

Гранд маршал на шествието беше авторката и активистка Филипа Райдър, дългогодишна защитничка на правата на транс хората и бивш председател на Dublin LGBTQ+ Pride. Тя е и автор на мемоарната книга „My Name Is Philippa“, в която разказва личната си история като транс жена в Ирландия.

Dublin Pride е определян от организаторите като най-голямото събитие за разнообразие и приобщаване на остров Ирландия. Парадът е част от по-широк фестивал, който включва културни прояви, концерти, обществени дискусии и инициативи в подкрепа на ЛГБТИК+ хората.

Събитието традиционно е едновременно празник и обществено послание. Участници и активисти припомниха, че въпреки напредъка в правата на ЛГБТИК+ хората в Ирландия, остават нерешени проблеми, включително достъпът до здравни услуги за транс хора и нарастващата враждебна реторика в социалните мрежи.

Улиците на Дъблин бяха изпълнени с цветове, знамена, музика и платформи, а властите въведоха временни ограничения за движението в центъра на града заради маршрута на шествието.

Парадът в Дъблин идва в момент, в който организаторите на Pride събития в Европа все по-често поставят акцент не само върху празничния характер на шествията, но и върху необходимостта от защита на придобитите права и видимостта на уязвимите общности.