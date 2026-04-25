110 години от Великденското въстание - първият кървав зов за независима Ирландия

На 24 април се навършват 110 години от началото на Великденското въстание в Ирландия.
Въстанието е организирано от ирландски републиканци с цел прекратяване на британското управление и установяване на независима Ирландска република.
Навръх Великденския понеделник през 1916 г., членове на Ирландските доброволци и Ирландската гражданска армия завземат ключови сгради в Дъблин, включително Главната поща (GPO).
Патрик Пиърс прочита Прокламацията за Ирландската република пред стълбите на пощата, обявявайки страната за свободна и суверенна.
След шест дни на тежки градски боеве и артилерийски обстрел от страна на британската армия, въстаниците се предават безусловно.
Във въстанието загиват общо 485 души, от които 260 цивилни и 82-ма бунтовници от Ирландските доброволци и Ирландската гражданска армия.
Повечето от загиналите цивилни стават жертва на артилерийски огън или са помислени за бойци в градските условия на Дъблин.
Ранени са около 2 600 души.
След края на сраженията британските власти екзекутират 16 от лидерите на въстанието (включително Патрик Пиърс и Джеймс Конъли) в затвора Килмейнъм в Дъблин и затвора Корк.
Броят на жертвите е висок за едноседмичен конфликт, главно поради факта, че по-голямата част от боевете се провеждат в гъсто населени райони на Дъблин.
Въпреки военния си неуспех, екзекуцията на лидерите на въстанието предизвиква вълна от обществено недоволство, което в крайна сметка води до Ирландската война за независимост.
През 1919 г. избухва войната за независимост между Ирландската републиканска армия (ИРА) и британските сили, която завършва през 1921 г. с прекратяване на огъня и преговори.
Англо-ирландският договор е подписан на 6 декември 1921 г. и води до създаването на Ирландската свободна държава през декември 1922 г..
Следва разделяне на острова. Шест графства в североизточната част (днешна Северна Ирландия) избират да останат в Обединеното кралство.
Първоначално страната е доминион, като формално държавен глава остава британският монарх.
На 18 април 1949 г. Ирландия официално прекъсва последните си връзки с британската монархия и е обявена за напълно независима република.
