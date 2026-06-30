Магнитните бури през юли започват още в първия ден

Месец Юли започва с повишено внимание към космическото време, но към момента официалните прогнози не потвърждават сценарий за „най-разрушителните магнитни бури на годината“. Данните на Центъра за прогнозиране на космическото време към NOAA показват, че в края на юни и началото на юли се очакват краткотрайни геомагнитни смущения, свързани с коронални изхвърляния на маса и активни области на Слънцето.

Още днес, на 30 юни NOAA прогнозира условия от ниво G1 заради очакваното пристигане на коронално изхвърляне на маса, регистрирано на 26 юни. Британската Met Office допуска, че ефектите от слънчевата плазма може да продължат и около 1–2 юли, с възможност за слаби до умерени смущения, ако магнитната структура на потока се окаже благоприятна за взаимодействие със земната магнитосфера.

Според 27-дневната прогноза на NOAA за юли към момента най-ясно откроената дата с възможност за геомагнитна буря е 22 юли, когато се прогнозира максимален Kp индекс 5 – стойност, отговаряща на слаба буря от клас G1. На 1 юли, 8–9 юли и 23 юли се очаква по-активно магнитно поле, но прогнозните стойности остават под официалния праг за геомагнитна буря.

Кога ни очакват магнитни бури през юли?

1–2 юли – възможни смущения след пристигане на слънчева плазма, като Met Office допуска G1–G2 условия, а NOAA засега е по-предпазлива;

8–9 юли – очаква се повишена геомагнитна активност, но под прага за буря;

22 юли – към момента това е основната дата в прогнозата на NOAA с възможност за слаба геомагнитна буря G1;

23 юли – възможно е остатъчно или повишено смущение, но прогнозата е под нивото за буря.

Причината за вниманието към началото на месеца е активността на няколко слънчеви области, сред които AR4478 и AR4479. Met Office определя AR4478 като най-голямата активна област на видимия слънчев диск, а AR4479 – като втора по големина и една от най-активните. NOAA посочва, че именно тези области увеличават вероятността за радиосмущения от клас R1–R2 и запазват малък шанс за по-силни изригвания.

Важно е обаче да се прави разлика между слънчево изригване, коронално изхвърляне на маса и геомагнитна буря. Не всяко изригване води до буря на Земята. За да има сериозен ефект, изхвърлената плазма трябва да бъде насочена към нашата планета, да достигне с достатъчна скорост и да носи магнитно поле с ориентация, която позволява силно взаимодействие със земната магнитосфера.

При магнитни смущения лекарите препоръчват хронично болните да не пропускат предписаните лекарства и да не предприемат самоволни промени в терапията си заради прогнози за магнитни бури. При силно главоболие, болка в гърдите, задух, рязко повишаване на кръвното налягане или нарушение на сърдечния ритъм е необходима медицинска консултация, независимо дали в същия ден има геомагнитна активност.