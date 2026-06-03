Започна поредица от мощни магнитни бури през юни

Юни 2026 г. се очертава като месец с повишена геомагнитна активност, която може да окаже влияние както върху работата на някои технологични системи, така и върху самочувствието на хората, чувствителни към резки промени в околната среда. Данните от предварителните прогнози на специалистите по космическо време показват, че през следващите седмици Земята ще бъде засегната от няколко вълни на слънчева активност, породени от коронални изхвърляния на маса и потоци от заредени частици, идващи от активни области на Слънцето.

Магнитните бури през юни

Според експерти от американския Space Weather Prediction Center и международни центрове за наблюдение на космическото време, първият летен месец ще премине под знака на три основни периода с магнитни бури. Най-слабо изразената активност се очаква между 3 и 5 юни, когато магнитното поле на Земята вероятно ще бъде подложено на умерено въздействие. Подобни явления рядко създават проблеми за инфраструктурата, но част от метеочувствителните хора съобщават за умора, понижена концентрация и лек дискомфорт.

Втората вълна е прогнозирана за периода 11–13 юни. Специалистите я определят като магнитна буря със средна интензивност, която може да доведе до временни колебания в радиокомуникациите на високи честоти и до по-силно въздействие върху хора със сърдечносъдови заболявания или нарушения на съня. Медицинските експерти подчертават, че научните данни за пряката връзка между магнитните бури и здравословните оплаквания остават ограничени, но редица изследвания отчитат възможна зависимост между геомагнитните колебания и повишената честота на главоболие, нарушения на съня и промени в настроението при определени групи хора.

Най-сериозната геомагнитна активност се очаква между 22 и 24 юни. Тогава прогнозите сочат вероятност за силна магнитна буря, породена от мощни слънчеви изригвания и засилени потоци от слънчев вятър. Периодът съвпада с дните около лятното слънцестоене, когато интересът към подобни явления традиционно нараства. При по-интензивни геомагнитни смущения са възможни временни отклонения в работата на навигационни системи, спътникови комуникации и електроенергийни мрежи във високите географски ширини, макар експертите да не очакват сериозни последствия за масовите потребители.

Настоящата повишена активност е част от естествения цикъл на Слънцето. Астрономите отбелязват, че звездата се намира близо до максимума на своя приблизително 11-годишен цикъл, което води до по-чести слънчеви изригвания и геомагнитни бури. Именно през последните две години бяха регистрирани едни от най-силните слънчеви събития от началото на века, включително явления, довели до появата на полярни сияния на необичайно южни географски ширини в Европа и Северна Америка.

Специалистите съветват хората с изразена метеочувствителност да следят актуалните прогнози за космическото време, особено в дните с очаквана по-висока геомагнитна активност. Сред най-често съобщаваните оплаквания са главоболие, мигрена, отпадналост, раздразнителност, затруднена концентрация и нарушения на съня. При високи летни температури тези симптоми могат да се засилят, особено при хора с хронични заболявания на сърдечносъдовата система.

Експертите препоръчват поддържане на добра хидратация, достатъчно сън и ограничаване на физическото натоварване в най-горещите часове на деня. Въпреки че магнитните бури продължават да бъдат обект на научни изследвания, специалистите са единодушни, че информираността и превантивните мерки остават най-добрият подход в периоди на засилена слънчева активност.