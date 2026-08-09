Насекомо ви ужили в устата? Ето какво да направите

Ужилване от пчела, оса или стършел в устата или гърлото може да бъде значително по-опасно от обикновено ужилване по кожата. Причината е, че дори сравнително малък оток на езика или лигавицата може да затрудни дишането и в тежки случаи да доведе до запушване на дихателните пътища.

Кога трябва незабавно да потърсите помощ

При ужилване в устата, по езика или в областта на гърлото е препоръчително да се потърси медицинска помощ, особено ако започне подуване.

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Незабавно се обадете на телефон 112 при:

затруднено или шумно дишане;

бързо нарастващо подуване на езика, устните или гърлото;

усещане за стягане в гърлото;

затруднено преглъщане;

световъртеж, слабост или загуба на съзнание;

обрив или уртикария по тялото.

Тези симптоми могат да са признак на анафилаксия – тежка алергична реакция, която изисква незабавно лечение.

Какво да направите веднага след ужилването

Докато чакате медицинска помощ, може да предприемете няколко прости мерки за ограничаване на отока:

смучете кубчета лед;

задръжте студена вода в устата;

поставете студен компрес от външната страна на шията или лицето;

останете в покой и следете внимателно за промени в дишането.

Студът може временно да ограничи подуването и да намали болката.

Трябва ли да извадите жилото

Ако става дума за ужилване от пчела и жилото се вижда на леснодостъпно място, то може внимателно да бъде отстранено.

Важно е обаче:

да не се правят продължителни опити за достигане на жило дълбоко в устата или гърлото;

да не се наранява допълнително подутото място;

отстраняването на жилото да не забавя повикването на спешна помощ.

Особено внимание при известна алергия

Хората с диагностицирана тежка алергия към ужилвания от насекоми обикновено разполагат с предписан автоинжектор с адреналин.

При признаци на тежка алергична реакция:

използвайте автоинжектора според указанията на лекаря;

веднага се обадете на 112;

не разчитайте само на подобрението след поставянето на адреналин.

Дори симптомите да отшумят, медицинският преглед остава необходим.

Не подценявайте ужилването в устата

Опасността не съществува само при хора с известна алергия. При ужилване в устата самият локален оток може да се окаже достатъчен, за да затрудни дишането.

Затова при ужилване по езика, небцето или в гърлото най-разумният подход е състоянието да се наблюдава внимателно и при нарастващ оток или проблеми с дишането да се потърси спешна медицинска помощ.