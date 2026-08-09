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Насекомо ви ужили в устата? Ето какво да направите

Насекомо ви ужили в устата? Ето какво да направите

9 Август, 2026 15:12 2 462 12

  • ужилване-
  • пчела-
  • оса-
  • устата-
  • медицинска помощ

При ужилване в устата, по езика или в областта на гърлото е препоръчително да се потърси медицинска помощ

Насекомо ви ужили в устата? Ето какво да направите - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ужилване от пчела, оса или стършел в устата или гърлото може да бъде значително по-опасно от обикновено ужилване по кожата. Причината е, че дори сравнително малък оток на езика или лигавицата може да затрудни дишането и в тежки случаи да доведе до запушване на дихателните пътища.

Кога трябва незабавно да потърсите помощ

При ужилване в устата, по езика или в областта на гърлото е препоръчително да се потърси медицинска помощ, особено ако започне подуване.

Насекомо ви ужили в устата? Ето какво да направите
Снимкa: Shutterstock

Незабавно се обадете на телефон 112 при:

  • затруднено или шумно дишане;
  • бързо нарастващо подуване на езика, устните или гърлото;
  • усещане за стягане в гърлото;
  • затруднено преглъщане;
  • световъртеж, слабост или загуба на съзнание;
  • обрив или уртикария по тялото.

Тези симптоми могат да са признак на анафилаксия – тежка алергична реакция, която изисква незабавно лечение.

Какво да направите веднага след ужилването

Докато чакате медицинска помощ, може да предприемете няколко прости мерки за ограничаване на отока:

  • смучете кубчета лед;
  • задръжте студена вода в устата;
  • поставете студен компрес от външната страна на шията или лицето;
  • останете в покой и следете внимателно за промени в дишането.

Студът може временно да ограничи подуването и да намали болката.

Трябва ли да извадите жилото

Ако става дума за ужилване от пчела и жилото се вижда на леснодостъпно място, то може внимателно да бъде отстранено.

Важно е обаче:

  • да не се правят продължителни опити за достигане на жило дълбоко в устата или гърлото;
  • да не се наранява допълнително подутото място;
  • отстраняването на жилото да не забавя повикването на спешна помощ.

Особено внимание при известна алергия

Хората с диагностицирана тежка алергия към ужилвания от насекоми обикновено разполагат с предписан автоинжектор с адреналин.

При признаци на тежка алергична реакция:

  • използвайте автоинжектора според указанията на лекаря;
  • веднага се обадете на 112;
  • не разчитайте само на подобрението след поставянето на адреналин.

Дори симптомите да отшумят, медицинският преглед остава необходим.

Не подценявайте ужилването в устата

Опасността не съществува само при хора с известна алергия. При ужилване в устата самият локален оток може да се окаже достатъчен, за да затрудни дишането.

Затова при ужилване по езика, небцето или в гърлото най-разумният подход е състоянието да се наблюдава внимателно и при нарастващ оток или проблеми с дишането да се потърси спешна медицинска помощ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Ето какво да направите,ако насекомо ви ужили в устата.

    15:20 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 има и плюсове

    2 1 Отговор
    Ще можете да изречете традиционни ругатни с афро-шаманско произношение.

    15:22 09.08.2026

  • 4 Без

    3 1 Отговор
    Майтап, веднъж след кърски секс се загащих с една пчела! Какъв гьобек извъртях, тези от Бели днес могат само да си мечтаят. А уреда вярно става като от вица - на пожарогасител, и то голям. Но не става за секс, защото боли и сърби.

    Коментиран от #10

    15:27 09.08.2026

  • 5 Вие сте за съд Мандаринова

    4 0 Отговор
    Как пишете нещо от което не разбирате?. Първо винаги се гледа и никога не се пие от кен или тъмно стъкло, а в прозрачна чаша, защото в случай, че човек е алергичен никакви кубчета лед не помагат, той може да умре за 10 минути..

    15:33 09.08.2026

  • 6 доц. Мангъров

    4 3 Отговор
    Ще легнете и ще чакате, каквото стане. Никакво лечение не е ефективно!

    15:41 09.08.2026

  • 7 Частна Република България

    8 0 Отговор
    При ужилване от стършел е устата почти нямате шанс да отидете до спешното,ако нямате орбазон. И пак не е сигурно. Това е едно от най смъртоносните животни в страната. Има статистика,много повече хора в бг умират от стършели,отколкото от змии.

    15:41 09.08.2026

  • 8 доктор Цветелина Сали

    3 2 Отговор
    Как какво да правите - насреща сме аз и кака. 4000 души вече излекувахме по здравна каса без да разберат, оплаквания нула.

    15:42 09.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Па наша Пена се фалеше, дека нейнийот Вуте оса го жилнала по Q-рот, та голяма €-бан ставала❗

    16:02 09.08.2026

  • 10 Моля

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без":

    Да кажете шегувате ли се, или наистина става толкова голям?

    Коментиран от #12

    16:34 09.08.2026

  • 11 кърски съгледвач

    1 1 Отговор
    В колата имам опаковка Оксикорт, който съдържа окситетрациклинов хидрохлорид и хидрокортизон. Това второто действа антиалергично, ама само за първа помощ. Така че при ухапване веднага в ЦНМП. Ако ще викате линейка предупредете да си вземат съответните препарати.

    16:55 09.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.