Насекомо ви ужили в устата? Ето какво да направите

Ужилване от пчела, оса или стършел в устата или гърлото може да бъде значително по-опасно от обикновено ужилване по кожата. Причината е, че дори сравнително малък оток на езика или лигавицата може да затрудни дишането и в тежки случаи да доведе до запушване на дихателните пътища.
Кога трябва незабавно да потърсите помощ
При ужилване в устата, по езика или в областта на гърлото е препоръчително да се потърси медицинска помощ, особено ако започне подуване.
Незабавно се обадете на телефон 112 при:
- затруднено или шумно дишане;
- бързо нарастващо подуване на езика, устните или гърлото;
- усещане за стягане в гърлото;
- затруднено преглъщане;
- световъртеж, слабост или загуба на съзнание;
- обрив или уртикария по тялото.
Тези симптоми могат да са признак на анафилаксия – тежка алергична реакция, която изисква незабавно лечение.
Какво да направите веднага след ужилването
Докато чакате медицинска помощ, може да предприемете няколко прости мерки за ограничаване на отока:
- смучете кубчета лед;
- задръжте студена вода в устата;
- поставете студен компрес от външната страна на шията или лицето;
- останете в покой и следете внимателно за промени в дишането.
Студът може временно да ограничи подуването и да намали болката.
Трябва ли да извадите жилото
Ако става дума за ужилване от пчела и жилото се вижда на леснодостъпно място, то може внимателно да бъде отстранено.
Важно е обаче:
- да не се правят продължителни опити за достигане на жило дълбоко в устата или гърлото;
- да не се наранява допълнително подутото място;
- отстраняването на жилото да не забавя повикването на спешна помощ.
Особено внимание при известна алергия
Хората с диагностицирана тежка алергия към ужилвания от насекоми обикновено разполагат с предписан автоинжектор с адреналин.
При признаци на тежка алергична реакция:
- използвайте автоинжектора според указанията на лекаря;
- веднага се обадете на 112;
- не разчитайте само на подобрението след поставянето на адреналин.
Дори симптомите да отшумят, медицинският преглед остава необходим.
Не подценявайте ужилването в устата
Опасността не съществува само при хора с известна алергия. При ужилване в устата самият локален оток може да се окаже достатъчен, за да затрудни дишането.
Затова при ужилване по езика, небцето или в гърлото най-разумният подход е състоянието да се наблюдава внимателно и при нарастващ оток или проблеми с дишането да се потърси спешна медицинска помощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
15:20 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 има и плюсове
15:22 09.08.2026
4 Без
Коментиран от #10
15:27 09.08.2026
5 Вие сте за съд Мандаринова
15:33 09.08.2026
6 доц. Мангъров
15:41 09.08.2026
7 Частна Република България
15:41 09.08.2026
8 доктор Цветелина Сали
15:42 09.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:02 09.08.2026
10 Моля
До коментар #4 от "Без":Да кажете шегувате ли се, или наистина става толкова голям?
Коментиран от #12
16:34 09.08.2026
11 кърски съгледвач
16:55 09.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.