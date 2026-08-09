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Кристоф Ламбер колабира по време на среща с фенове

Кристоф Ламбер колабира по време на среща с фенове

9 Август, 2026 13:51 2 057 7

  • кристоф ламбер-
  • инцидент-
  • среща с фенове-
  • пенсилвания-
  • колабирал

Инцидентът е станал в събота, 8 август, по време на Steel City Con в Монровил

Кристоф Ламбер колабира по време на среща с фенове - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Звездата от култовия филм „Шотландски боец“ Кристоф Ламбер предизвика сериозно безпокойство сред почитателите си, след като претърпя медицински инцидент по време на среща с фенове в Пенсилвания. 69-годишният актьор е бил откаран с линейка за медицинска помощ, съобщават американски медии.

Инцидентът е станал в събота, 8 август, по време на Steel City Con в Монровил, близо до Питсбърг. Ламбер е участвал в срещи с фенове, раздавал е автографи и се е снимал с посетители, преди внезапно да му прилошее. Според очевидци актьорът е колабирал на територията на конвенцията, след което на място са пристигнали медици.

Организаторите първоначално съобщиха, че Кристоф Ламбер е принуден да напусне събитието заради „личен проблем“, а планираната му фотосесия с почитатели е била отменена. По-късно стана ясно, че причината е здравословен инцидент.

Добрата новина е, че състоянието на актьора не се оказало толкова тежко, колкото първоначално изглеждало. Според информация, предоставена на TMZ от негов представител, Ламбер е получил рязък спад на кръвната захар, след като не се е хранил достатъчно и не си е осигурил необходимата почивка по време на натоварения график с участия в конвенции. След преглед той е бил освободен от лечебното заведение и се е възстановявал в хотела си.

Засега няма данни за сериозни последици за здравето му.

Кристоф Ламбер е роден на 29 март 1957 г. и придобива световна популярност през 80-те години. Една от най-известните му роли е тази на безсмъртния воин Конър Маклауд във фантастичния екшън „Шотландски боец“ от 1986 г., в който си партнира с Шон Конъри. Актьорът се завръща към образа и в следващи продукции от поредицата.

Сред другите знакови заглавия в кариерата му са „Грейстоук: Легендата за Тарзан“, „Подземката“, „Крепост“ и „Смъртоносна битка“, където изиграва Рейдън. За ролята си във френския филм „Подземката“ Ламбер печели наградата „Сезар“ за най-добър актьор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    6 0 Отговор
    Нема страшно, докът не му резнат зелката, се ше са възстановява. Бели кахъри са тва, он е Шотландска батка.

    15:06 09.08.2026

  • 2 -Какъв е този пациет ?

    8 0 Отговор
    - Твърди , че е шотландски боец.
    - А каква обективно му е диагнозата?
    - Всъщност вече 400 години е при нас и още не му е поставена.

    15:06 09.08.2026

  • 3 да му имам вкуса

    3 0 Отговор
    И той ли е почитател на дизел-коктейла (кока кола с бира)?

    15:16 09.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Някой знае ли какво значи конвенции

    Коментиран от #6

    15:21 09.08.2026

  • 5 Ами,

    4 0 Отговор
    На тази възраст човек трябва да понамали темпото си.

    16:02 09.08.2026

  • 6 ами,

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Думата конвенция (от латински conventio – договор, споразумение) има три основни значения: официален международен договор, общоприето правило за поведение в обществото или уговорка в играта на карти (бридж).Мисля,че статита е преведена с гугъл транслейт и затова се получават такива недомислици.Най-добре да се слага линк към оригиналната медията която е публикувала материала.

    16:10 09.08.2026

  • 7 смях в залата

    2 0 Отговор
    како, няма такъв превод на филм - ха-ха: "Поздемката", иначе "Subway" е много готин филм, то поне да беше естетствено руса авторката на статията или на 18, да и простим

    16:44 09.08.2026