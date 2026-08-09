Кристоф Ламбер колабира по време на среща с фенове

Звездата от култовия филм „Шотландски боец“ Кристоф Ламбер предизвика сериозно безпокойство сред почитателите си, след като претърпя медицински инцидент по време на среща с фенове в Пенсилвания. 69-годишният актьор е бил откаран с линейка за медицинска помощ, съобщават американски медии.
Инцидентът е станал в събота, 8 август, по време на Steel City Con в Монровил, близо до Питсбърг. Ламбер е участвал в срещи с фенове, раздавал е автографи и се е снимал с посетители, преди внезапно да му прилошее. Според очевидци актьорът е колабирал на територията на конвенцията, след което на място са пристигнали медици.
Организаторите първоначално съобщиха, че Кристоф Ламбер е принуден да напусне събитието заради „личен проблем“, а планираната му фотосесия с почитатели е била отменена. По-късно стана ясно, че причината е здравословен инцидент.
Добрата новина е, че състоянието на актьора не се оказало толкова тежко, колкото първоначално изглеждало. Според информация, предоставена на TMZ от негов представител, Ламбер е получил рязък спад на кръвната захар, след като не се е хранил достатъчно и не си е осигурил необходимата почивка по време на натоварения график с участия в конвенции. След преглед той е бил освободен от лечебното заведение и се е възстановявал в хотела си.
Засега няма данни за сериозни последици за здравето му.
Кристоф Ламбер е роден на 29 март 1957 г. и придобива световна популярност през 80-те години. Една от най-известните му роли е тази на безсмъртния воин Конър Маклауд във фантастичния екшън „Шотландски боец“ от 1986 г., в който си партнира с Шон Конъри. Актьорът се завръща към образа и в следващи продукции от поредицата.
Сред другите знакови заглавия в кариерата му са „Грейстоук: Легендата за Тарзан“, „Подземката“, „Крепост“ и „Смъртоносна битка“, където изиграва Рейдън. За ролята си във френския филм „Подземката“ Ламбер печели наградата „Сезар“ за най-добър актьор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
15:06 09.08.2026
2 -Какъв е този пациет ?
- А каква обективно му е диагнозата?
- Всъщност вече 400 години е при нас и още не му е поставена.
15:06 09.08.2026
3 да му имам вкуса
15:16 09.08.2026
4 Kaлпазанин
Коментиран от #6
15:21 09.08.2026
5 Ами,
16:02 09.08.2026
6 ами,
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Думата конвенция (от латински conventio – договор, споразумение) има три основни значения: официален международен договор, общоприето правило за поведение в обществото или уговорка в играта на карти (бридж).Мисля,че статита е преведена с гугъл транслейт и затова се получават такива недомислици.Най-добре да се слага линк към оригиналната медията която е публикувала материала.
16:10 09.08.2026
7 смях в залата
16:44 09.08.2026