Новини
Любопитно »
Геомагнитни смущения ще ни тормозят до края на юли

Геомагнитни смущения ще ни тормозят до края на юли

14 Юли, 2026 13:31 377 4

  • магнитна буря-
  • геомагнитна буря-
  • геомагнитно смущение-
  • слънчеви изригвания

Още днес започват да усещат смущенията в резултат от слънчевата активност

Геомагнитни смущения ще ни тормозят до края на юли - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Няколко периода с повишена геомагнитна активност се очакват до края на юли, показва 27-дневната прогноза на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ.

Добрата новина е, че към момента няма данни за предстояща магнитна буря от ниво G1 или по-високо. Най-съществени смущения се прогнозират за 14, 16 и 22 юли, когато планетарният Kp индекс може да достигне стойност 4. Това съответства на активна геомагнитна обстановка, но остава под прага за магнитна буря, който започва при Kp 5.

За днешния 14 юли се очаква засилване на геомагнитната активност, а на 16 юли е възможно влияние от коронално изхвърляне на маса, преминаващо в близост до Земята. Ново временно повишение се прогнозира за 22 юли, вероятно свързано с високоскоростен поток от слънчевия вятър, идващ от коронална дупка.

По-слаби смущения с Kp индекс около 3 са възможни на 15 и 23 юли. За периода от 17 до 21 юли, както и между 24 и 31 юли, прогнозата е за предимно спокойна геомагнитна обстановка, с максимални стойности на индекса около 2.

Краткосрочните оценки за 14–16 юли допускат отделни повишения до Kp 4,33, но не предвиждат достигане на ниво G1. Това означава, че са възможни временни смущения в земното магнитно поле, без условията да бъдат класифицирани като геомагнитна буря.

Подобни прогнози подлежат на актуализация, тъй като слънчевата активност може да се промени в кратки срокове. Насочено към Земята коронално изхвърляне на маса е в състояние да промени очакваната картина и да доведе до по-силни смущения от първоначално предвидените.

Най-надеждни остават краткосрочните прогнози за период до три дни, докато 27-дневните оценки очертават общи тенденции и вероятни периоди на засилена активност. Официалните данни се актуализират регулярно според новите наблюдения на Слънцето и слънчевия вятър.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ице

    0 0 Отговор
    Ето защо вчера не ми стана.

    13:32 14.07.2026

  • 2 бобошен

    0 0 Отговор
    НСъбранитни смущения ще ни тормозят до края на годината.

    13:39 14.07.2026

  • 3 1111

    0 0 Отговор
    М0д€ра$т0рите не контролират езика на потребителите.
    Сигурно ги е поразила магнитната буря.

    13:41 14.07.2026

  • 4 Търтей

    0 0 Отговор
    Бойко Борисов е гнусен трътлест и крадлив.

    13:42 14.07.2026