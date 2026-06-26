Магнитна буря удари Земята през нощта

Мощен поток слънчев вятър достигна Земята и доведе до краткотрайна геомагнитна буря от ниво G1 – най-ниската степен по петстепенната скала на NOAA. Данните на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ показват, че през последните 24 часа е отчетен максимален Kp индекс 5, което съответства на слаба геомагнитна буря.

Причината за смущението е поток от бърз слънчев вятър, свързан с коронална дупка на Слънцето. Това са области в слънчевата корона, където магнитното поле е отворено към междупланетното пространство и позволява на заредени частици да се ускоряват навън с висока скорост. Когато подобен поток достигне магнитното поле на Земята, той може да предизвика геомагнитни смущения.

Според последната прогноза на NOAA за периода 26–28 юни не се очакват нови геомагнитни бури от ниво G1 или по-високо. Възможни са отделни периоди на повишена активност, но те остават под прага за официална геомагнитна буря. Това означава, че наблюдаваното смущение вероятно е достигнало своя максимум и постепенно ще отслабва.

Бурите от клас G1 се определят като слаби. Обикновено те не представляват опасност за хората на Земята, но могат да доведат до незначителни колебания в електропреносните системи, леки ефекти върху работата на спътници и по-голяма вероятност за полярни сияния във високите географски ширини. За България подобно събитие по правило не създава риск за населението и рядко води до видими небесни ефекти.

Геомагнитните бури се различават от слънчевите изригвания и от радиационните бури. В този случай става дума не за директен удар от мощно коронално изхвърляне на маса, а за взаимодействие между земната магнитосфера и ускорен поток слънчев вятър. Подобни събития често са свързани с коронални дупки и могат да бъдат прогнозирани няколко дни предварително чрез наблюдение на структурата на слънчевата атмосфера.

Актуалните данни показват, че общата активност в края на юни остава умерена. NOAA не очаква слънчеви радиационни бури през следващите дни, а прогнозата за геомагнитната активност остава под нивата за по-сериозни смущения. В същото време се запазва вероятност за по-слаби до умерени радиосмущения, свързани с активни слънчеви области.

Слънцето се намира в активната фаза на своя 25-и цикъл, който продължава приблизително 11 години. През този период броят на слънчевите петна, изригванията и короналните изхвърляния на маса се увеличава, което прави подобни събития по-чести. Въпреки това не всяко повишение на слънчевата активност води до сериозни последици за Земята.

Космическото време се следи постоянно, тъй като по-силни геомагнитни бури могат да засегнат комуникациите, GPS навигацията, електропреносните мрежи, авиацията и работата на спътниците. Настоящото събитие обаче остава в ниския диапазон на скалата и към момента не дава основания за тревога.