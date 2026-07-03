Нови обвинения в педофилия срещу Гари Глитър

Британската прокуратура повдигна четири нови обвинения за исторически сексуални престъпления срещу поп звездата от 70-те години Гари Глитър (Пол Гад). Деянията са извършени в периода 1978–1981 г. на адрес в лондонския квартал Кенсингтън, пише BBC News.

Според официалното съобщение на полицията обвиненията касаят една жертва – жена, която е подала сигнал в началото на 2025 г. Изпълнителят е обвинен в сексуално съвкупление с момиче под 13-годишна възраст и в три случая на блудство с дете под 14 години. Зам.-главният прокурор на Лондон, Бетан Дейвид, потвърди, че събраните доказателства са достатъчни за започване на наказателно производство в обществен интерес.

В момента 82-годишният Гад се намира в затвора в Девън, където излежава 16-годишна присъда от 2015 г. за подобни престъпления срещу три малолетни момичета. През 2023 г. той беше освободен предсрочно под засилен контрол, но наруши правилата на пробацията и беше върнат зад решетките в рамките на няколко седмици. През 2025 г. съдът окончателно отказа молбата му за предсрочно помилване.

Първото съдебно изслушване по новите обвинения е насрочено за 5 август 2026 г. пред Магистратския съд в Уестминстър. Прокуратурата напомни на медиите, че според британското законодателство е строго забранено публикуването на коментари и информация, които могат да попречат на провеждането на справедлив съдебен процес или да разкрият самоличността на жертвата.