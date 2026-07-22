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Разкриха брутални обвинения срещу Тристан и Андрю Тейт от техни жертви

Разкриха брутални обвинения срещу Тристан и Андрю Тейт от техни жертви

22 Юли, 2026 12:58 1 039 4

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Пострадали жени твърдят, че братята са ги дрогирали, душили и изнасилили

Разкриха брутални обвинения срещу Тристан и Андрю Тейт от техни жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Андрю Тейт и брат му Тристан остават във федерален арест в САЩ, докато американски съд разглежда искането на Великобритания за тяхната екстрадиция по обвинения в изнасилване, насилие, трафик с цел сексуална експлоатация и други престъпления.

Двамата бяха арестувани в Маями на 18 юли и се явиха пред федерален съд два дни по-късно. Следващото заседание е насрочено за 27 юли, когато ще бъдат разгледани допълнителни въпроси, свързани с производството по екстрадиция. Братята, които имат американско и британско гражданство, отричат всички обвинения.

В разсекретени съдебни документи британските власти представят твърдения на три жени за предполагаеми посегателства, извършени между 2012 и 2015 г. Една от тях обвинява Андрю Тейт, че през 2015 г. я е душил до загуба на съзнание и след това я е изнасилил в дома ѝ. Друга жена твърди, че той я е душил по време на сексуален контакт в Манчестър през 2014 г.

В документите срещу Тристан Тейт се посочва, че жена, с която е имал продължителна връзка, го обвинява в системно насилие, включително душене до безсъзнание, побои и изнасилване през 2012 и 2013 г. Това са обвинения, които предстои да бъдат разгледани от съд и по които няма влязла в сила присъда.

Британската Кралска прокурорска служба съобщи, че срещу Андрю Тейт са повдигнати още седем обвинения в изнасилване, три обвинения за организиране или улесняване на трафик с цел сексуална експлоатация, три обвинения за причиняване на телесна повреда и 19 обвинения, свързани с неприлични изображения на дете и екстремна порнография.

Тристан Тейт е обвинен допълнително в едно сексуално посегателство, две изнасилвания и три случая на организиране или улесняване на трафик с цел сексуална експлоатация. Новите обвинения са свързани с четири предполагаеми жертви и обхващат периода между 2010 и 2017 г. Общият брой на обвиненията срещу двамата във Великобритания достига 59 и включва твърдения на седем жени.

Адвокатът им Джоузеф Макбрайд заяви, че ще оспори екстрадицията и определи действията на британските власти като политически мотивирани. Той не представи доказателства в подкрепа на това твърдение. Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че арестите са били одобрени от ръководството на неговото наказателно подразделение.

Случаят е част от продължаваща международна съдебна процедура. Братята бяха арестувани в Румъния през 2022 г. по отделно разследване за организирана престъпна група, трафик на хора и сексуални престъпления. Те отричат и тези обвинения. Румънското производство беше забавено заради правни и процедурни въпроси, а през 2025 г. двамата получиха разрешение да напуснат страната.

Андрю и Тристан Тейт са сред най-противоречивите личности в социалните мрежи. Те натрупаха милиони последователи със съдържание за богатство, мъжко превъзходство и отношенията между половете. Андрю Тейт е бил отстраняван от няколко платформи заради нарушения на правилата срещу езика на омразата и многократно е бил критикуван за изказвания, определяни като насочени срещу жените.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бляк

    6 0 Отговор
    Тези са много гнусни румънски цигани.

    Коментиран от #2

    13:01 22.07.2026

  • 2 Освалдо Риос

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "бляк":

    Тези са от фермата на Ружа Криптокралицата.

    13:29 22.07.2026

  • 3 Сила

    2 0 Отговор
    Братчетата на Емрах ...

    13:39 22.07.2026

  • 4 Роза

    0 0 Отговор
    Какви са тези изроди?!Невъобразимо грозни и тъпи физиономии!

    13:52 22.07.2026