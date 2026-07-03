Деян Неделчев-Икебаната претърпя инфаркт (СНИМКИ)

Колоритният певец Деян Неделчев – Икебаната направи първа публична публикация след претърпения инфаркт. Той съобщи, че се лекува и възстановява във варненската университетска болница "Св. Марина".

Певецът сподели снимка от болничната стая, на която позира заедно с лекуващия си лекар д-р Маринова и медицинската сестра Ваня Стоянова. Към кадъра той отправи специална благодарност към екипа, който се е грижил за него по време на престоя му.

„В болница „Св. Марина“ по време на лечението ми от инфаркта с д-р Маринова и сестра Ваня Стоянова. Варна, 29.06 – 02.07.2026 г.“, написа изпълнителят във фейсбук профила си.

Публикацията бързо събра десетки коментари от негови почитатели и приятели, които му пожелават бързо възстановяване, здраве и скорошно завръщане на сцената.

Както вече стана ясно, Икебаната беше приет по спешност след получен инфаркт, а лечението му е преминало в Университетската болница „Св. Марина“ във Варна, пише Шоу Блиц.

Към момента певецът се възстановява, а последната му публикация показва, че вече е в значително по-добро състояние.