Деян Неделчев-Икебаната претърпя инфаркт (СНИМКИ)

Колоритният певец Деян Неделчев – Икебаната направи първа публична публикация след претърпения инфаркт. Той съобщи, че се лекува и възстановява във варненската университетска болница "Св. Марина".
Певецът сподели снимка от болничната стая, на която позира заедно с лекуващия си лекар д-р Маринова и медицинската сестра Ваня Стоянова. Към кадъра той отправи специална благодарност към екипа, който се е грижил за него по време на престоя му.
„В болница „Св. Марина“ по време на лечението ми от инфаркта с д-р Маринова и сестра Ваня Стоянова. Варна, 29.06 – 02.07.2026 г.“, написа изпълнителят във фейсбук профила си.
Публикацията бързо събра десетки коментари от негови почитатели и приятели, които му пожелават бързо възстановяване, здраве и скорошно завръщане на сцената.
Както вече стана ясно, Икебаната беше приет по спешност след получен инфаркт, а лечението му е преминало в Университетската болница „Св. Марина“ във Варна, пише Шоу Блиц.
Към момента певецът се възстановява, а последната му публикация показва, че вече е в значително по-добро състояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
12:04 03.07.2026
2 Хаха
Коментиран от #15
12:05 03.07.2026
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
12:12 03.07.2026
4 Емили с Тротинетката
12:12 03.07.2026
5 За съжаление
Коментиран от #7, #8, #12, #18
12:13 03.07.2026
6 Механик
п.п.
За албуми не питам въобще.
12:14 03.07.2026
7 Ген Мутафчийски
До коментар #5 от "За съжаление":Ваксината срещу Ковид
12:15 03.07.2026
8 Механик
До коментар #5 от "За съжаление":Не се щадим, щото няма кога, а не че не можем и не искаме.
А то и с тоя живот, ..... то изобщо дали е живот, та да си струва.
Коментиран от #11
12:16 03.07.2026
9 Логика
12:16 03.07.2026
10 Исторически парк
12:24 03.07.2026
11 Ивелин Михайлов
До коментар #8 от "Механик":Айде балкона
Коментиран от #14
12:24 03.07.2026
12 Германец
До коментар #5 от "За съжаление":Бог мрази българите,защото са дяволи. Неслучайно нормални държави със същия брой население имат по 20 хиляди умрели годишно, а България има по 100 хиляди 🤣😂
12:26 03.07.2026
13 Без име
12:28 03.07.2026
14 Десен крайно
До коментар #11 от "Ивелин Михайлов":Ивка какво стана с парка? Защо завлече хиляди хора и м крадна парите?
Коментиран от #17
12:28 03.07.2026
15 И аз това се питам
До коментар #2 от "Хаха":Презорил се е не толкова от събирането на съчки НАВЕДЕН а ,че се е държал за палците на краката...
От един дол дренки са с ...автора...
12:32 03.07.2026
16 ццц
12:48 03.07.2026
17 Ивелин Михайлов
До коментар #14 от "Десен крайно":Парите не са откраднати - с тях е построен паркът
12:54 03.07.2026
18 Реалист
До коментар #5 от "За съжаление":В БеГе - Затлъстяване, обездвижване, возене в коли, вместо движение, тлъсти и солени храни, аклохол, цигари, по 5 кафета дневно (вчера имаше такава здравословна новина), липса на профилактични прегледи и добро здравеопазване, нелекувано високо кръвно и диабет. Не се чудете защо толкова млади хора измряха от инфаркти.
13:00 03.07.2026