Новини
Любопитно »
Деян Неделчев-Икебаната претърпя инфаркт (СНИМКИ)

Деян Неделчев-Икебаната претърпя инфаркт (СНИМКИ)

3 Юли, 2026 12:01 1 340 18

  • деян неделчев-
  • деян неделчев-икебаната-
  • певец-
  • инфаркт

Певецът сподели кадри от болницата и новини за състоянието си

Деян Неделчев-Икебаната претърпя инфаркт (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Колоритният певец Деян Неделчев – Икебаната направи първа публична публикация след претърпения инфаркт. Той съобщи, че се лекува и възстановява във варненската университетска болница "Св. Марина".

Певецът сподели снимка от болничната стая, на която позира заедно с лекуващия си лекар д-р Маринова и медицинската сестра Ваня Стоянова. Към кадъра той отправи специална благодарност към екипа, който се е грижил за него по време на престоя му.

„В болница „Св. Марина“ по време на лечението ми от инфаркта с д-р Маринова и сестра Ваня Стоянова. Варна, 29.06 – 02.07.2026 г.“, написа изпълнителят във фейсбук профила си.

Публикацията бързо събра десетки коментари от негови почитатели и приятели, които му пожелават бързо възстановяване, здраве и скорошно завръщане на сцената.

Както вече стана ясно, Икебаната беше приет по спешност след получен инфаркт, а лечението му е преминало в Университетската болница „Св. Марина“ във Варна, пише Шоу Блиц.

Към момента певецът се възстановява, а последната му публикация показва, че вече е в значително по-добро състояние.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    5 10 Отговор
    Ша мре.🕌🕌🕌👍

    12:04 03.07.2026

  • 2 Хаха

    16 3 Отговор
    Тоя какво се е презорил? Съчки ли събира?

    Коментиран от #15

    12:05 03.07.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 0 Отговор
    Дано се оправи човека!

    12:12 03.07.2026

  • 4 Емили с Тротинетката

    9 3 Отговор
    Седнал на голяма съчка

    12:12 03.07.2026

  • 5 За съжаление

    15 1 Отговор
    Повече от половината население във възраст между 30 и 48 г е претърпял инфаркт през последните 4-5 години. Инсултите, съдовата недостатъчност съща не са малко. Бог да пази българите, защото ние не умеем да се щадим, а както е вече съвсем ясно и никой друг не е способен.

    Коментиран от #7, #8, #12, #18

    12:13 03.07.2026

  • 6 Механик

    6 8 Отговор
    Къде и кога е пял тоя "колоритен певец"? На кои концерни зали е благоволил да окаже честта да пее в тях? Кои са известните му песни?
    п.п.
    За албуми не питам въобще.

    12:14 03.07.2026

  • 7 Ген Мутафчийски

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "За съжаление":

    Ваксината срещу Ковид

    12:15 03.07.2026

  • 8 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "За съжаление":

    Не се щадим, щото няма кога, а не че не можем и не искаме.
    А то и с тоя живот, ..... то изобщо дали е живот, та да си струва.

    Коментиран от #11

    12:16 03.07.2026

  • 9 Логика

    11 3 Отговор
    Ваксините и санкциите работят!

    12:16 03.07.2026

  • 10 Исторически парк

    5 3 Отговор
    Да не се окаже спин

    12:24 03.07.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Айде балкона

    Коментиран от #14

    12:24 03.07.2026

  • 12 Германец

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "За съжаление":

    Бог мрази българите,защото са дяволи. Неслучайно нормални държави със същия брой население имат по 20 хиляди умрели годишно, а България има по 100 хиляди 🤣😂

    12:26 03.07.2026

  • 13 Без име

    7 2 Отговор
    Има уникален глас. Желая му скорошно оздравяване!

    12:28 03.07.2026

  • 14 Десен крайно

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ивелин Михайлов":

    Ивка какво стана с парка? Защо завлече хиляди хора и м крадна парите?

    Коментиран от #17

    12:28 03.07.2026

  • 15 И аз това се питам

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Презорил се е не толкова от събирането на съчки НАВЕДЕН а ,че се е държал за палците на краката...
    От един дол дренки са с ...автора...

    12:32 03.07.2026

  • 16 ццц

    0 1 Отговор
    Тествани и безопасни.......Що шаран се хвана на тая кука....

    12:48 03.07.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Десен крайно":

    Парите не са откраднати - с тях е построен паркът

    12:54 03.07.2026

  • 18 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "За съжаление":

    В БеГе - Затлъстяване, обездвижване, возене в коли, вместо движение, тлъсти и солени храни, аклохол, цигари, по 5 кафета дневно (вчера имаше такава здравословна новина), липса на профилактични прегледи и добро здравеопазване, нелекувано високо кръвно и диабет. Не се чудете защо толкова млади хора измряха от инфаркти.

    13:00 03.07.2026