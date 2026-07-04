Вече е официално: Тейлър Суифт и Травис Келси се врекоха в Ню Йорк ВИДЕО

Поп иконата Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси вече официално са съпруг и съпруга. „Кралската сватба на Америка“ се състоя в легендарната арена Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк при безпрецедентни мерки за сигурност и строга конфиденциалност. Към този час празничният прием в залата продължава, като се очаква да приключи около 4:00 ч. местно време (11:00 ч. българско време).

Звездни гости и изненадващ водещ

Новината за официалния брак бе потвърдена от дългогодишния публицист на певицата Три Пейн. Церемонията беше ръководена от известния комедиант Адам Сандлър, който влезе в ролята на длъжностно лице. Младоженците бяха облечени в уникални тоалети на Christian Dior Haute Couture, а обувките на булката бяха изработени по поръчка от Кристиан Лубутен.

Заветното „Да“ беше изречено пред близо 1000 специално поканени гости, сред които Селена Гомес, Ед Шийран и Блейк Лайвли, Хю Грант, Итън Хоук и Брадли Купър, куотърбекът Патрик Махоумс и редица звезди от американския футбол.

Гостите бяха задължени да подпишат строги договори за конфиденциалност (NDA), а мобилните им телефони бяха проверявани и прибирани на входа, за да се предотвратят всякакви нерегламентирани снимки. „Медисън Скуеър Гардън“ беше избрана стратегически именно заради липсата на прозорци и наличието на подземен паркинг, предпазващ събитието от папараци.

Жега до 40 градуса и призив от кмета

Сватбата се провежда в условията на историческа топлинна вълна в Ню Йорк, като температурите достигнаха 100°F (близо 38°C, с усещане за над 40°C поради влажността). Новият кмет на града Зоран Мамдани отправи официален призив към гражданите и бизнеса да ограничат климатиците до 78°F (26°C), за да се избегне срив на претоварената електрическа мрежа.

Мамдани изрично подчерта, че правилата важат и за мегасъбитието на Суифт и Келси. Въпреки че залата разполага с мощни автономни генератори, мениджмънтът съобрази климатизацията с градските изисквания. Жегата не спря хиляди фенове („Суифтис“), които окупираха затворените от полицията съседни улици на Манхатън с надеждата да уловят дори бегъл поглед от преминаващите черни джипове на звездите.

Дарение за 26 милиона долара

По-рано през седмицата, подготвяйки се за логистичния хаос около блокадата на центъра на Ню Йорк, Тейлър и Травис демонстрираха огромна щедрост. Те направиха съвместно дарение от 26 милиона долара за 20 местни и национални благотворителни организации, включително хранителни банки и приюти за животни в Ню Йорк, Канзас Сити и Нашвил.

Източник: The Guardian, BBC News, The New York Times, NBC News, CNN Entertainment