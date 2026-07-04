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Вече е официално: Тейлър Суифт и Травис Келси се врекоха в Ню Йорк ВИДЕО

Вече е официално: Тейлър Суифт и Травис Келси се врекоха в Ню Йорк ВИДЕО

4 Юли, 2026 04:51, обновена 4 Юли, 2026 04:57 1 007 7

  • сватба-
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  • тържество

„Сватбата на века“ в Медисън Скуеър Гардън събра 1000 гости насред историческа жега и извънредни мерки за сигурност

Вече е официално: Тейлър Суифт и Травис Келси се врекоха в Ню Йорк ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поп иконата Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси вече официално са съпруг и съпруга. „Кралската сватба на Америка“ се състоя в легендарната арена Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк при безпрецедентни мерки за сигурност и строга конфиденциалност. Към този час празничният прием в залата продължава, като се очаква да приключи около 4:00 ч. местно време (11:00 ч. българско време).

Звездни гости и изненадващ водещ

Новината за официалния брак бе потвърдена от дългогодишния публицист на певицата Три Пейн. Церемонията беше ръководена от известния комедиант Адам Сандлър, който влезе в ролята на длъжностно лице. Младоженците бяха облечени в уникални тоалети на Christian Dior Haute Couture, а обувките на булката бяха изработени по поръчка от Кристиан Лубутен.

Заветното „Да“ беше изречено пред близо 1000 специално поканени гости, сред които Селена Гомес, Ед Шийран и Блейк Лайвли, Хю Грант, Итън Хоук и Брадли Купър, куотърбекът Патрик Махоумс и редица звезди от американския футбол.

Гостите бяха задължени да подпишат строги договори за конфиденциалност (NDA), а мобилните им телефони бяха проверявани и прибирани на входа, за да се предотвратят всякакви нерегламентирани снимки. „Медисън Скуеър Гардън“ беше избрана стратегически именно заради липсата на прозорци и наличието на подземен паркинг, предпазващ събитието от папараци.

Жега до 40 градуса и призив от кмета

Сватбата се провежда в условията на историческа топлинна вълна в Ню Йорк, като температурите достигнаха 100°F (близо 38°C, с усещане за над 40°C поради влажността). Новият кмет на града Зоран Мамдани отправи официален призив към гражданите и бизнеса да ограничат климатиците до 78°F (26°C), за да се избегне срив на претоварената електрическа мрежа.

Мамдани изрично подчерта, че правилата важат и за мегасъбитието на Суифт и Келси. Въпреки че залата разполага с мощни автономни генератори, мениджмънтът съобрази климатизацията с градските изисквания. Жегата не спря хиляди фенове („Суифтис“), които окупираха затворените от полицията съседни улици на Манхатън с надеждата да уловят дори бегъл поглед от преминаващите черни джипове на звездите.

Дарение за 26 милиона долара

По-рано през седмицата, подготвяйки се за логистичния хаос около блокадата на центъра на Ню Йорк, Тейлър и Травис демонстрираха огромна щедрост. Те направиха съвместно дарение от 26 милиона долара за 20 местни и национални благотворителни организации, включително хранителни банки и приюти за животни в Ню Йорк, Канзас Сити и Нашвил.

Източник: The Guardian, BBC News, The New York Times, NBC News, CNN Entertainment


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас

    2 0 Отговор
    Къде го намери този смотаняк???

    05:41 04.07.2026

  • 2 Госあ

    3 0 Отговор
    чалга + футбол = ВНЛ 😆

    06:25 04.07.2026

  • 3 въпросче

    2 0 Отговор
    Е,и защо са се врекли на Ню Йорк в Ню Йорк?

    06:46 04.07.2026

  • 4 хоминид

    3 0 Отговор
    Като се вречеш официално в Ню Йорк,за него ли ще се жениш?

    06:53 04.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Механик

    2 0 Отговор
    И какво са му се врекли на тоя Ню Йорк?
    Щото от заглавието това се разбира.

    07:28 04.07.2026

  • 7 Хейт

    1 0 Отговор
    И сега да се радваме ли или който ги знае и харесва да се радва другите да игнорираме това нещо. А това да е поп икона нещоюособенно като певица .

    07:33 04.07.2026