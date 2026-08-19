Мадона надмина Тейлър Суифт с 11 номинации на видео наградите на MTV VMA

Мадона оглавява номинациите за MTV Video Music Awards 2026 с общо 11 категории, превръщайки се в най-номинирания изпълнител тази година. След нея се нарежда американската поп звезда Тейлър Суифт с девет номинации, а Ариана Гранде и Сабрина Карпентър получават по седем.

Сред останалите артисти с множество номинации са Бруно Марс, шведската певица Зара Ларсон и британската изпълнителка PinkPantheress, които имат по пет. Лиса от Blackpink е с четири номинации, а Тейт Макрей и колумбийската суперзвезда Шакира получават по три.

Церемонията на MTV VMA 2026 ще се проведе на 27 септември в Peacock Theatre в Лос Анджелис. Това ще бъде първото издание на наградите на Западното крайбрежие от 2017 г. насам. Шоуто ще бъде излъчено по CBS, MTV и Paramount+, а водещият все още не е обявен.

Мадона е номинирана и в двете най-престижни категории. За „Изпълнител на годината“ тя ще се конкурира с Тейлър Суифт, Ариана Гранде, Сабрина Карпентър, Бруно Марс и кънтри звездата Морган Уолън.

В категорията „Видео на годината“ Мадона участва с „Confessions II – The Film“. Сред конкурентите ѝ са „The Fate of Ophelia“ на Тейлър Суифт, „Tears“ на Сабрина Карпентър, „Hate That I Made You Love Me“ на Ариана Гранде, „I Just Might“ на Бруно Марс и „Storm Starring Yung Lean“ на GENER8ION.

Особено силно е присъствието на Мадона и в техническите категории. „Confessions II – The Film“ е сред номинираните за режисура, художествено оформление, операторско майсторство, монтаж, хореография и визуални ефекти, както и в категорията за най-добър денс проект.

Поп иконата има и номинация за „Песен на годината“ с „Bring Your Love“, съвместната ѝ песен със Сабрина Карпентър. Дуетът е номиниран и за най-добра колаборация.

Тейлър Суифт също присъства в някои от най-важните категории с „The Fate of Ophelia“, включително за видео на годината, най-добър поп видеоклип, операторско майсторство, художествено оформление, монтаж и визуални ефекти.

Сред номинираните за „Най-добър нов изпълнител“ са Сиена Спайро, Стела Лефти, Малкълм Тод, Бела Кей, CORTIS, Майлс Смит и Магнус Ферел. Гласуването на публиката вече е отворено в 13 категории и ще продължи до 25 септември, а вотът за най-добър нов изпълнител ще остане активен и по време на самото шоу.

Номинациите затвърждават силната година за Мадона, която повече от четири десетилетия след пробива си продължава да бъде сред централните фигури в световната поп музика. На MTV VMA 2026 тя ще се изправи директно срещу някои от най-успешните звезди на съвременната сцена, сред които значително по-младите ѝ колежки Тейлър Суифт, Ариана Гранде и Сабрина Карпентър.