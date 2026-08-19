Азис: Приеха гейовете, но не и циганите. Това ми тежи (ВИДЕО)

Азис говори откровено за две теми, които го засягат лично – отношението към хората с различна сексуална ориентация и дискриминацията спрямо ромската общност. В ново интервю за Single Step Краля на поп фолка споделя впечатленията си за промяната в нагласите на обществото и признава, че въпреки по-голямото приемане на сексуалното разнообразие, предразсъдъците към ромите продължават да бъдат сериозен проблем.

Според изпълнителя през годините отношението към хората с различна сексуална ориентация постепенно се е променило. Той смята, че обществото до известна степен е свикнало с различията и днес те се приемат по-лесно, отколкото в миналото.

„Като че ли с времето да си гей стана някак си... хората свикнаха, почнаха да приемат различните сексуално, ама циганите – не. И това ми тежи“, казва Азис.

Чалга звездата посочва, че именно двойният стандарт в отношението към различните групи го кара да се замисля за реалното състояние на интеграцията в България. По думите му човек може да бъде приет заради личността си, но етническият произход все още често се превръща в причина за дистанция и предразсъдъци.

Азис дава пример и от собственото си ежедневие. Той разказва, че когато посещава популярни заведения в центъра на София, често забелязва, че е единственият представител на ромската общност сред клиентите.

„Ето бе, вижте. Аз отново съм единственият циганин в пицарията. Няма друг циганин. Централна, хубава софийска пицария, пълна с хора. Защо? Къде е тази интеграция?“, пита певецът.

За него този пример показва, че въпросът с интеграцията не може да бъде решен само с декларации и официални позиции. Според Азис е необходимо хората от различен етнически произход да имат реален достъп до образование, професионална реализация и нормален обществен живот, без да бъдат ограничавани от стереотипи.

Изпълнителят подчертава и друга важна теза – човек не трябва да бъде определян единствено според етническия си произход или сексуалната си ориентация. По думите му личността е много повече от една характеристика и трябва да бъде оценявана чрез качествата, характера, поведението и възможностите си.

В разговора Азис коментира и отношението към хората с различна сексуална ориентация. Той говори за агресията и негативните реакции, които все още съществуват, като според него част от тях са породени от страх.

По думите му някои хора се притесняват, че ако децата им бъдат изложени на различията в обществото, това може да повлияе на тяхната сексуална ориентация. Певецът категорично отхвърля подобно разбиране и използва личния си житейски опит като пример.

„От сутрин до вечер гледах по телевизията, че мъж и жена се целуват, че живеят заедно. Майка ми и татко ми... хетеросексуална двойка. Е, не станах, не можах да се заразя от вашата хетеросексуалност“, заявява той.

С тези думи Азис поставя под съмнение тезата, че самото присъствие на различни сексуални модели в обществото може да „направи“ едно дете хомосексуално. Според него подобни страхове са част от предразсъдъците, с които хората с различна сексуална ориентация продължават да се сблъскват.

В същата част от разговора певецът споделя и болезнен спомен от детството си. Той разказва, че е ставал свидетел на насилие, упражнявано от баща му над майка му.

Тежкият спомен е част от по-личната страна на интервюто, в която Азис говори не само за обществените проблеми, но и за преживяванията, които са оставили отпечатък върху него. Той не крие, че именно личният му опит до голяма степен е формирал отношението му към теми като различието, насилието и приемането.

Певецът обръща внимание и на младите хора от ЛГБТ общността. Към тях той отправя конкретен съвет, който според него може да има решаващо значение за бъдещето им – да получат добро образование.

„Много искам да учат. Много е важно. Запомнете го. Много е важно образованието. Изключително важно“, призова Азис.

Според него образованието е един от най-сигурните начини младите хора да разширят възможностите си за развитие и да не позволят на предразсъдъците да определят бъдещето им.

Изпълнителят е категоричен, че липсата на достатъчно добро образование може сериозно да ограничи възможностите за професионална реализация. Затова той насърчава младите хора да инвестират в знанията си и да не се отказват от развитието си заради натиска или неодобрението от страна на околните.

„Учете, защото ако не сте образовани, възможността за реализация е много по-малка“, завършва певецът.