Азис: Приеха гейовете, но не и циганите. Това ми тежи (ВИДЕО)

Азис говори откровено за две теми, които го засягат лично – отношението към хората с различна сексуална ориентация и дискриминацията спрямо ромската общност. В ново интервю за Single Step Краля на поп фолка споделя впечатленията си за промяната в нагласите на обществото и признава, че въпреки по-голямото приемане на сексуалното разнообразие, предразсъдъците към ромите продължават да бъдат сериозен проблем.
Според изпълнителя през годините отношението към хората с различна сексуална ориентация постепенно се е променило. Той смята, че обществото до известна степен е свикнало с различията и днес те се приемат по-лесно, отколкото в миналото.
„Като че ли с времето да си гей стана някак си... хората свикнаха, почнаха да приемат различните сексуално, ама циганите – не. И това ми тежи“, казва Азис.
Чалга звездата посочва, че именно двойният стандарт в отношението към различните групи го кара да се замисля за реалното състояние на интеграцията в България. По думите му човек може да бъде приет заради личността си, но етническият произход все още често се превръща в причина за дистанция и предразсъдъци.
Азис дава пример и от собственото си ежедневие. Той разказва, че когато посещава популярни заведения в центъра на София, често забелязва, че е единственият представител на ромската общност сред клиентите.
„Ето бе, вижте. Аз отново съм единственият циганин в пицарията. Няма друг циганин. Централна, хубава софийска пицария, пълна с хора. Защо? Къде е тази интеграция?“, пита певецът.
За него този пример показва, че въпросът с интеграцията не може да бъде решен само с декларации и официални позиции. Според Азис е необходимо хората от различен етнически произход да имат реален достъп до образование, професионална реализация и нормален обществен живот, без да бъдат ограничавани от стереотипи.
Изпълнителят подчертава и друга важна теза – човек не трябва да бъде определян единствено според етническия си произход или сексуалната си ориентация. По думите му личността е много повече от една характеристика и трябва да бъде оценявана чрез качествата, характера, поведението и възможностите си.
В разговора Азис коментира и отношението към хората с различна сексуална ориентация. Той говори за агресията и негативните реакции, които все още съществуват, като според него част от тях са породени от страх.
По думите му някои хора се притесняват, че ако децата им бъдат изложени на различията в обществото, това може да повлияе на тяхната сексуална ориентация. Певецът категорично отхвърля подобно разбиране и използва личния си житейски опит като пример.
„От сутрин до вечер гледах по телевизията, че мъж и жена се целуват, че живеят заедно. Майка ми и татко ми... хетеросексуална двойка. Е, не станах, не можах да се заразя от вашата хетеросексуалност“, заявява той.
С тези думи Азис поставя под съмнение тезата, че самото присъствие на различни сексуални модели в обществото може да „направи“ едно дете хомосексуално. Според него подобни страхове са част от предразсъдъците, с които хората с различна сексуална ориентация продължават да се сблъскват.
В същата част от разговора певецът споделя и болезнен спомен от детството си. Той разказва, че е ставал свидетел на насилие, упражнявано от баща му над майка му.
Тежкият спомен е част от по-личната страна на интервюто, в която Азис говори не само за обществените проблеми, но и за преживяванията, които са оставили отпечатък върху него. Той не крие, че именно личният му опит до голяма степен е формирал отношението му към теми като различието, насилието и приемането.
Певецът обръща внимание и на младите хора от ЛГБТ общността. Към тях той отправя конкретен съвет, който според него може да има решаващо значение за бъдещето им – да получат добро образование.
„Много искам да учат. Много е важно. Запомнете го. Много е важно образованието. Изключително важно“, призова Азис.
Според него образованието е един от най-сигурните начини младите хора да разширят възможностите си за развитие и да не позволят на предразсъдъците да определят бъдещето им.
Изпълнителят е категоричен, че липсата на достатъчно добро образование може сериозно да ограничи възможностите за професионална реализация. Затова той насърчава младите хора да инвестират в знанията си и да не се отказват от развитието си заради натиска или неодобрението от страна на околните.
„Учете, защото ако не сте образовани, възможността за реализация е много по-малка“, завършва певецът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #26
13:00 19.08.2026
2 Сила
Защо да ги приемат , с какво са заслужили обществото да ги приема ....???!
13:02 19.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 така е
13:04 19.08.2026
5 Всеки
13:04 19.08.2026
6 Ми те циганите
13:04 19.08.2026
7 Истината
Комбинацията чалга-geй- траBepс-p0м просто е убийствена...
13:04 19.08.2026
8 СГАНТА Е ГААДНА И ДОЛНа
13:04 19.08.2026
9 Фют
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всеки човек е уникален.
13:05 19.08.2026
10 Булпсихопатъ
13:06 19.08.2026
11 Про стачка
Аз съм nigga по цяло лято.
И ми харесва.
13:07 19.08.2026
12 Всеки
13:07 19.08.2026
13 Всеки
13:08 19.08.2026
14 Ъхъ
13:08 19.08.2026
15 Да изясним
Поради каква причина трябва да има някой приемственост към когото и да е другиго.
Няма такива причини.
Надменността не допуска приемственост на нито едно ниво.
13:09 19.08.2026
16 ТОВА Е НАЙ-УМНОТО НЕЩО
13:11 19.08.2026
17 Трактор
Ром се пие Циг....нин се бие!
Айде като начало да спрат да крадат и ммят.
13:13 19.08.2026
18 Зеления
-след като Азис се определя себе си и неговата общност за циганин и няколко пъти употребява тази дума
ЗАЩО
-в статията, когато не е цитиран самия Азис се говори за роми?
Нали либералната демокрация е, за какъвто се определиш такъв те назовават, ако смяташ че си ескимос, трябва да се обръщат към теб с ескимос.
И сега ние имаме ли либерална демокрация, след като не приемаме самоопределението на Азис за самия него и го наричаме с друга дума или нямаме либерална демокрация?
13:13 19.08.2026
19 Анита и Тони будалите
13:14 19.08.2026
20 Хаха
13:16 19.08.2026
21 НАСКО
13:17 19.08.2026
22 скарлет
13:17 19.08.2026
23 АЗИСЧО МАМА!!!
Коментиран от #37
13:17 19.08.2026
24 Просто е
13:18 19.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мъж
13:29 19.08.2026
29 Много сме прости
13:34 19.08.2026
30 РАК
Ромите продължават да увеличават натрупаното негативно отношение със столетията към тях.
При постоянните ежедневни контакти на хората с тях и никой не говори за за облекло. А за поведение и изачитане на правилата на обществото. Те непрекъснато се оправдават, че са бедни и сякаш това е индулегнция за да не спазват абсолютно никакви правила.
От най обикновените за изхвърляне наотпадаците и много други.
И после опраданието ние сме бедни не ни глобявайте.
И после ние сме бедни, децата ни са гладни помагайте ни.
Хората виждат търтей които гледат, как да злоупотребят с човешката жалост и доброта.
Защо да търпя и да вярвам на непрекъснатите им молби с натривни тембари на гласовете давящи на инстиктите ни за залост към слаби и малки животни.
Те пресират непрекъсното инстиктите ни за жалост, и това води до закърняването им.
Просто отдавна, като погледна молещ се за нещо ром виждам, човек нагло и настоятелно молещ се за нещо на което няма право и давещ на жалоста и човечноста ми да прикрия провиненията му.
Затова негативното отношение към ромите няма да изчезне, а ще се увеличава.
и социалните медии помагат като показват истинското лице на наглоста им.
Коментиран от #33
13:37 19.08.2026
31 Кажи, че си пакистански гей
То си е истини в някаква степен
13:40 19.08.2026
32 Адоре Мио
13:42 19.08.2026
33 РАК
До коментар #30 от "РАК":Просто като човек искам и ромите да бъдат мерени със същия аршин с който държавата мери мен.
При социалните служби е много по лесно да получиш това на което имаш право ако си ром.
Ако аз извършя провинение, ще бъда много по-сериозно наказан, отколкото ром извършил същото.
13:43 19.08.2026
34 Янко
13:45 19.08.2026
35 Г зис
13:47 19.08.2026
36 Решението
13:47 19.08.2026
37 РАК
До коментар #23 от "АЗИСЧО МАМА!!!":Бъркаш Иван Костов никога няма да приема.
13:47 19.08.2026
38 Някой
13:50 19.08.2026
39 Роза
13:54 19.08.2026