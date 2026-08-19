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Азис: Приеха гейовете, но не и циганите. Това ми тежи (ВИДЕО)

Азис: Приеха гейовете, но не и циганите. Това ми тежи (ВИДЕО)

19 Август, 2026 12:58 752 39

  • азис-
  • поп фолк-
  • певец-
  • гей-
  • циганин-
  • дискриминация

Дискриминацията продължава да е огромен проблем, казва поп фолк звездата

Азис: Приеха гейовете, но не и циганите. Това ми тежи (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Азис говори откровено за две теми, които го засягат лично – отношението към хората с различна сексуална ориентация и дискриминацията спрямо ромската общност. В ново интервю за Single Step Краля на поп фолка споделя впечатленията си за промяната в нагласите на обществото и признава, че въпреки по-голямото приемане на сексуалното разнообразие, предразсъдъците към ромите продължават да бъдат сериозен проблем.

Според изпълнителя през годините отношението към хората с различна сексуална ориентация постепенно се е променило. Той смята, че обществото до известна степен е свикнало с различията и днес те се приемат по-лесно, отколкото в миналото.

„Като че ли с времето да си гей стана някак си... хората свикнаха, почнаха да приемат различните сексуално, ама циганите – не. И това ми тежи“, казва Азис.

Чалга звездата посочва, че именно двойният стандарт в отношението към различните групи го кара да се замисля за реалното състояние на интеграцията в България. По думите му човек може да бъде приет заради личността си, но етническият произход все още често се превръща в причина за дистанция и предразсъдъци.

Азис дава пример и от собственото си ежедневие. Той разказва, че когато посещава популярни заведения в центъра на София, често забелязва, че е единственият представител на ромската общност сред клиентите.

„Ето бе, вижте. Аз отново съм единственият циганин в пицарията. Няма друг циганин. Централна, хубава софийска пицария, пълна с хора. Защо? Къде е тази интеграция?“, пита певецът.

За него този пример показва, че въпросът с интеграцията не може да бъде решен само с декларации и официални позиции. Според Азис е необходимо хората от различен етнически произход да имат реален достъп до образование, професионална реализация и нормален обществен живот, без да бъдат ограничавани от стереотипи.

Изпълнителят подчертава и друга важна теза – човек не трябва да бъде определян единствено според етническия си произход или сексуалната си ориентация. По думите му личността е много повече от една характеристика и трябва да бъде оценявана чрез качествата, характера, поведението и възможностите си.

В разговора Азис коментира и отношението към хората с различна сексуална ориентация. Той говори за агресията и негативните реакции, които все още съществуват, като според него част от тях са породени от страх.

По думите му някои хора се притесняват, че ако децата им бъдат изложени на различията в обществото, това може да повлияе на тяхната сексуална ориентация. Певецът категорично отхвърля подобно разбиране и използва личния си житейски опит като пример.

„От сутрин до вечер гледах по телевизията, че мъж и жена се целуват, че живеят заедно. Майка ми и татко ми... хетеросексуална двойка. Е, не станах, не можах да се заразя от вашата хетеросексуалност“, заявява той.

С тези думи Азис поставя под съмнение тезата, че самото присъствие на различни сексуални модели в обществото може да „направи“ едно дете хомосексуално. Според него подобни страхове са част от предразсъдъците, с които хората с различна сексуална ориентация продължават да се сблъскват.

В същата част от разговора певецът споделя и болезнен спомен от детството си. Той разказва, че е ставал свидетел на насилие, упражнявано от баща му над майка му.

Тежкият спомен е част от по-личната страна на интервюто, в която Азис говори не само за обществените проблеми, но и за преживяванията, които са оставили отпечатък върху него. Той не крие, че именно личният му опит до голяма степен е формирал отношението му към теми като различието, насилието и приемането.

Певецът обръща внимание и на младите хора от ЛГБТ общността. Към тях той отправя конкретен съвет, който според него може да има решаващо значение за бъдещето им – да получат добро образование.

„Много искам да учат. Много е важно. Запомнете го. Много е важно образованието. Изключително важно“, призова Азис.

Според него образованието е един от най-сигурните начини младите хора да разширят възможностите си за развитие и да не позволят на предразсъдъците да определят бъдещето им.

Изпълнителят е категоричен, че липсата на достатъчно добро образование може сериозно да ограничи възможностите за професионална реализация. Затова той насърчава младите хора да инвестират в знанията си и да не се отказват от развитието си заради натиска или неодобрението от страна на околните.

„Учете, защото ако не сте образовани, възможността за реализация е много по-малка“, завършва певецът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Азис е уникален.Нестига че е ром ами и гей.

    Коментиран от #9, #26

    13:00 19.08.2026

  • 2 Сила

    24 0 Отговор
    То нормалните човеци в БГ то не приемат перничаните или дивите северозападнали примати , той циганите иска да приемат ....
    Защо да ги приемат , с какво са заслужили обществото да ги приема ....???!

    13:02 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 така е

    14 2 Отговор
    Гейовете поне не крадат!

    13:04 19.08.2026

  • 5 Всеки

    12 0 Отговор
    има право на мнение и виждане и да приема или не хората ! Не е задължение ! Познавам както читави цигани , така и нечитави българи , хора с различна сексуална ориентация , които са прекрасни хора , така и други , които са подлеци и с мръсна душа .

    13:04 19.08.2026

  • 6 Ми те циганите

    23 0 Отговор
    много крадат плодовете на нашия труд, как да ги приемем?

    13:04 19.08.2026

  • 7 Истината

    22 0 Отговор
    Като много хетеро мъж, gей0Bете изобщо не ми пречат, нотакива като него не мога да ги гледам.
    Комбинацията чалга-geй- траBepс-p0м просто е убийствена...

    13:04 19.08.2026

  • 8 СГАНТА Е ГААДНА И ДОЛНа

    13 0 Отговор
    РАЗНОВИДНОСТ НА СГАН Е СГАНИН

    13:04 19.08.2026

  • 9 Фют

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всеки човек е уникален.

    13:05 19.08.2026

  • 10 Булпсихопатъ

    14 0 Отговор
    Циганин ,гей с еврейски произход. Мечтата на всяко НПО.

    13:06 19.08.2026

  • 11 Про стачка

    1 2 Отговор
    Nigga би трябвало да е комплимент.
    Аз съм nigga по цяло лято.
    И ми харесва.

    13:07 19.08.2026

  • 12 Всеки

    2 0 Отговор
    има право на мнение и виждане и да приема или не хората ! Не е задължение ! Познавам както читави цигани , така и нечитави българи , хора с различна сексуална ориентация , които са прекрасни хора , така и други , които са подлеци и с мръсна душа .

    13:07 19.08.2026

  • 13 Всеки

    2 1 Отговор
    има право на мнение и виждане и да приема или не хората ! Не е задължение ! Познавам както читави цигани , така и нечитави българи , хора с различна сексуална ориентация , които са прекрасни хора , така и други , които са подлеци и с мръсна душа .

    13:08 19.08.2026

  • 14 Ъхъ

    10 1 Отговор
    Къде са ги приели тия гейое в украинското посолство ли? Циганите не ги ли искат и там?

    13:08 19.08.2026

  • 15 Да изясним

    1 0 Отговор
    Думата приемственост.
    Поради каква причина трябва да има някой приемственост към когото и да е другиго.
    Няма такива причини.
    Надменността не допуска приемственост на нито едно ниво.

    13:09 19.08.2026

  • 16 ТОВА Е НАЙ-УМНОТО НЕЩО

    2 2 Отговор
    Което Васко широкото е казвал.

    13:11 19.08.2026

  • 17 Трактор

    12 0 Отговор
    Не без причина има един лаф:
    Ром се пие Циг....нин се бие!
    Айде като начало да спрат да крадат и ммят.

    13:13 19.08.2026

  • 18 Зеления

    9 0 Отговор
    За мен най-интересен е въпроса:
    -след като Азис се определя себе си и неговата общност за циганин и няколко пъти употребява тази дума
    ЗАЩО
    -в статията, когато не е цитиран самия Азис се говори за роми?

    Нали либералната демокрация е, за какъвто се определиш такъв те назовават, ако смяташ че си ескимос, трябва да се обръщат към теб с ескимос.
    И сега ние имаме ли либерална демокрация, след като не приемаме самоопределението на Азис за самия него и го наричаме с друга дума или нямаме либерална демокрация?

    13:13 19.08.2026

  • 19 Анита и Тони будалите

    1 0 Отговор
    Жълтите центове дрънкат по джобовете 🤣🤭🥳🐐

    13:14 19.08.2026

  • 20 Хаха

    8 0 Отговор
    Приемам всички хора еднакво,стига да работят,да спазват законите,без да ползват правилегии като малцинство и да живеят като всички останали българи.

    13:16 19.08.2026

  • 21 НАСКО

    6 0 Отговор
    Единственото нещо, от което не бих дискриминирал и двете групи е дамата с косата!

    13:17 19.08.2026

  • 22 скарлет

    8 0 Отговор
    жестокостта им е пословична, какви ги дрънка тоя!!! няма друг етнос с такива садистичеки наклонности

    13:17 19.08.2026

  • 23 АЗИСЧО МАМА!!!

    10 0 Отговор
    Кажи ми бре азисчо в коя страна по света ромите се интегрираха в обществото и бяха приети като равни от местните?! ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНА…даже от Индия са ги изгонили едно време! ВСеки успешен ром е приет, ама какъв е процента? Някой да е казвал нещо против Чирков например? ТА като се изказваш по проблеми, които надхвърлят интелектуалните ти възможности, ти предлагам да се аргументираш така…там и там ромите ги приемат, а ние тук…

    Коментиран от #37

    13:17 19.08.2026

  • 24 Просто е

    3 1 Отговор
    Гейовете се вписват в обществото, за разлика от циганите.

    13:18 19.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мъж

    1 1 Отговор
    С 4 к.рви имам уговорка да ги водя в Палма де Майорка 🥳🤭🤣🐐

    13:29 19.08.2026

  • 29 Много сме прости

    1 0 Отговор
    Васко, не бързай. Първо едните, после другите.

    13:34 19.08.2026

  • 30 РАК

    3 0 Отговор
    Повечето гейове не се натрпват и опитват да крадат, а и честно казано в обществото няма натрупано отрицателно отношение към тях.

    Ромите продължават да увеличават натрупаното негативно отношение със столетията към тях.
    При постоянните ежедневни контакти на хората с тях и никой не говори за за облекло. А за поведение и изачитане на правилата на обществото. Те непрекъснато се оправдават, че са бедни и сякаш това е индулегнция за да не спазват абсолютно никакви правила.
    От най обикновените за изхвърляне наотпадаците и много други.
    И после опраданието ние сме бедни не ни глобявайте.
    И после ние сме бедни, децата ни са гладни помагайте ни.
    Хората виждат търтей които гледат, как да злоупотребят с човешката жалост и доброта.

    Защо да търпя и да вярвам на непрекъснатите им молби с натривни тембари на гласовете давящи на инстиктите ни за залост към слаби и малки животни.

    Те пресират непрекъсното инстиктите ни за жалост, и това води до закърняването им.

    Просто отдавна, като погледна молещ се за нещо ром виждам, човек нагло и настоятелно молещ се за нещо на което няма право и давещ на жалоста и човечноста ми да прикрия провиненията му.

    Затова негативното отношение към ромите няма да изчезне, а ще се увеличава.
    и социалните медии помагат като показват истинското лице на наглоста им.

    Коментиран от #33

    13:37 19.08.2026

  • 31 Кажи, че си пакистански гей

    1 0 Отговор
    и си решаваш всички проблеми.
    То си е истини в някаква степен

    13:40 19.08.2026

  • 32 Адоре Мио

    2 0 Отговор
    А и ас са саштисвам брат ми. Сащо нас ни на искат < Какво ни направаха вай вай

    13:42 19.08.2026

  • 33 РАК

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "РАК":

    Просто като човек искам и ромите да бъдат мерени със същия аршин с който държавата мери мен.
    При социалните служби е много по лесно да получиш това на което имаш право ако си ром.
    Ако аз извършя провинение, ще бъда много по-сериозно наказан, отколкото ром извършил същото.

    13:43 19.08.2026

  • 34 Янко

    1 0 Отговор
    Васко не се тревожи бе батко.Ти си специален и си две в едно

    13:45 19.08.2026

  • 35 Г зис

    1 0 Отговор
    В грешка си, не сме приели нито едните, нито другите. Ти ако си поел едните, поеми и другите. Фашистите са еднакви.

    13:47 19.08.2026

  • 36 Решението

    1 0 Отговор
    Малко малко пенещ се дезинфектант се прави в тая страна, малко...А това е решението.

    13:47 19.08.2026

  • 37 РАК

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "АЗИСЧО МАМА!!!":

    Бъркаш Иван Костов никога няма да приема.

    13:47 19.08.2026

  • 38 Някой

    3 0 Отговор
    Циганите могат да бъдат приети само в тяхната родина Индия откъдето са се пръснали по целия свят !!!?

    13:50 19.08.2026

  • 39 Роза

    1 0 Отговор
    Най-големите недостатъци на циганите според мен са това,че те не се стремят към образование-а образованието отваря очите-и другото,за което са виновни родителите им-че от малки ги закърмят с кражби и насилие!Ако ги нямаше тези неща,те лесно можеха да бъдат приобщени към по-цивилизован живот!

    13:54 19.08.2026