Шефът на Bugatti също се застъпва за механичната трансмисия и намекна за нов модел с три педала

В момент, когато големите производители бързо отпращат механичните скоростни кутии в историята, елитът на хиперколите преживява драматичен ренесанс на трипедалните трансмисии. Екзотичните марки и малките бутикови производители откриват, че заможните колекционери са готови да платят огромна надценка за тактилното преживяване при шофиране. Сега изглежда, че Bugatti е готова да се присъедини към това движение, като главният изпълнителен директор Мате Римац даде недвусмислени намеци по време на Monterey Car Week, че новият атмосферен V16 двигател на Молсхайм в крайна сметка може да бъде съчетан с истинска ръчна скоростна кутия със съединител.

Bugatti с три педала би белязало монументално отклонение от съвременната стратегия на марката. Последният автомобил на френската марка, оборудван с педал за съединител, e моделът EB110 от 90-те години, който съчетава шестстепенна ръчна скоростна кутия с 3,5-литров V12 двигател с четири турбокомпресора. Откакто Bugatti преживя своето възраждане през 21-ви век под ръководството на Volkswagen Group, всеки модел с четиритурбинен W16 – от революционните Veyron и Chiron до ултраексклузивните творения с каросерия по поръчка – предаваt огромната си мощност изключително чрез седемстепенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител. Макар че новопредставеният Tourbillon се пуска на пазара с осемстепенна автоматична скоростна кутия с двойно съединител, управляваща хибридната му архитектура, Римац потвърди пред журналистите, че идеята за истинска механична ръчна скоростна кутия се проучва активно на най-високо ниво.

Интегрирането на физически лост за превключване в такава сложна задвижваща система представлява увлекателно инженерно предизвикателство. Rimac изрично изключи възможността да следва подходите на конкурентите, които използват електронни или симулирани контроли за превключване, като подчерта, че всяко бъдещо Bugatti с ръчна скоростна кутия ще разполага с истинска механична връзка между лоста за превключване, педала на съединителя и трансмисията. Опитът да се пренасочи пълната мощност от 1 800 к.с. на цялостната хибридна система на Tourbillon чрез традиционен съединител би представлявал огромно конструктивно предизвикателство. Въпреки това, атмосферният 8,3-литров V16 сам по себе си генерира огромните 1 000 PS (735 kW) и 900 Нм въртящ момент, което повдига интригуващата възможност за вариант с атмосферен двигател, разработен или като уникална поръчка чрез отдела за индивидуални поръчки Programme Solitaire, или като специален модел с ограничено производство.

Този потенциален обрат подчертава фундаментална философска промяна на абсолютния връх на автомобилната индустрия. След като електрическият мигновен въртящ момент и бързодействащите скоростни кутии с двоен съединител ефективно преодоляха времената за ускорение, водещите световни автомобилни производители вече не преследват незначителни подобрения на хронометъра. Вместо това разработването на хиперколите се преориентира към аналоговото усещане, емоционалния резонанс и неподправеното участие на водача – доказвайки, че дори в ерата на ултрависоките технологии малко неща могат да се сравнят с инстинктивния момент от управлението на трите педала.