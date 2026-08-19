Селин Дион се готви за завръщането на сцената с интензивна рехабилитация и тренировки

Канадската звезда Селин Дион разкри подробности за интензивната рехабилитация, с която се подготвя за голямото си завръщане на сцена в Париж тази есен. 58-годишната носителка на „Грами“ живее със "синдром на скования човек", рядко автоимунно неврологично заболяване, което може да причинява силна мускулна скованост и болезнени спазми.

В интервю за Harper’s Bazaar Селин Дион разказва, че след диагнозата през 2022 г. е започнала лечение, включващо физиотерапия, вокална терапия, имунотерапия и медикаменти. За заболяването няма специфично одобрено от FDA лечение, а терапията е насочена към контролиране на симптомите и подобряване на качеството на живот.

Към ежедневната си подготовка певицата вече е добавила и 90-минутни занимания по пилатес до три пъти седмично, както и два урока по балет. Целта е да възстанови максимално силата, контрола върху тялото и издръжливостта си преди концертите.

„Падах и отново се изправях“, споделя Селин Дион, описвайки дългия процес на възстановяване. Певицата подчертава, че най-силната ѝ мотивация остават феновете, които я подкрепят от десетилетия.

Завръщането ѝ ще бъде в Paris La Défense Arena, където концертната серия започва на 12 септември и продължава до 17 октомври 2026 г. След първоначално обявените дати бяха добавени още концерти заради огромния интерес. Официалният график вече включва 16 шоута.

„Толкова време мина. Искам да им дам нещо, с което да покажа колко много са ми липсвали“, казва Селин Дион за публиката си. По думите ѝ именно чувството за отговорност към феновете е било една от причините да говори открито за заболяването си.

Певицата разкрива и че първите симптоми са се появили около 17 години преди диагнозата. Дълго време тя е отменяла участия, обяснявайки отсъствието си с инфекции на синусите, настинки или проблеми с гласа, преди лекарите да установят действителната причина.

Синдромът на скования човек засегна сериозно способността ѝ да пее и да се движи и доведе до прекратяването на турнето Courage World Tour. Въпреки това през 2024 г. Селин Дион направи впечатляващо завръщане на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж, където изпълни „Hymne à l’amour“ на Едит Пиаф.

Сега концертите в Париж ще бъдат първата ѝ продължителна сценична серия от години и най-сериозният тест за възстановяването ѝ досега.