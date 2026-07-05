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Мартин Николов-Елвиса показа порасналите си дъщери (СНИМКИ)

Мартин Николов-Елвиса показа порасналите си дъщери (СНИМКИ)

5 Юли, 2026 18:04 1 407 8

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  • пораснали

Ергенът от сезон 4 сподели стилни снимки от събитие с дъщерите си

Мартин Николов-Елвиса показа порасналите си дъщери (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram/ бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мартин Николов – Елвиса тргона последователите си, след като показа порасналите си дъщери Мария-Никол и Каролин в профила си в мрежата. Бизнесменът рядко споделя лични кадри, но снимките бързо привлякоха внимание и бяха затрупани от коментари.

„Станаха си мацки“, написа лаконично Елвиса към снимките с красивите момичета.

Бизнесменът рядко допуска личния си живот до публичното пространство, затова всяка негова публикация с двете му дъщери предизвиква интерес сред последователите му.

Мария-Никол и Каролин вече са пораснали и впечатляват както със стил, така и със самочувствие. Под кадрите не закъсняха десетки коментари, в които фенове отбелязаха какви хубавици са станали децата на риалити героя.

Въпреки че пази семейството си далеч от светлините на прожекторите, Елвиса неведнъж е споделял колко близки отношения има с дъщерите си. Двамата често прекарват време заедно, а самият той с усмивка е разказвал, че понякога дори излизат по дискотеки заедно, припомня Шоу Блиц.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нелогично

    16 5 Отговор
    Има големи деца, а се държи като техен набор, и се излага по кръчмите.

    Коментиран от #4

    18:06 05.07.2026

  • 2 Потресаващо

    16 3 Отговор
    Изказването баща - станали мацки.

    Коментиран от #7

    18:07 05.07.2026

  • 3 Моля

    13 3 Отговор
    И какъв пример за поведение и морал дава на дъщерите си?

    18:08 05.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Виолето

    0 2 Отговор
    Отровна си сестро

    19:13 05.07.2026

  • 6 айде стига бе

    7 1 Отговор
    Откога мъж с деца се нарича ерген?!

    19:15 05.07.2026

  • 7 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Потресаващо":

    Трябва да им каже, че са харесвани. Това е важно за младите хора. Ако вашите са много "послушни", трябва да се замислите какво им давате!

    19:19 05.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.