Мартин Николов-Елвиса показа порасналите си дъщери (СНИМКИ)

Мартин Николов – Елвиса тргона последователите си, след като показа порасналите си дъщери Мария-Никол и Каролин в профила си в мрежата. Бизнесменът рядко споделя лични кадри, но снимките бързо привлякоха внимание и бяха затрупани от коментари.

„Станаха си мацки“, написа лаконично Елвиса към снимките с красивите момичета.

Бизнесменът рядко допуска личния си живот до публичното пространство, затова всяка негова публикация с двете му дъщери предизвиква интерес сред последователите му.

Мария-Никол и Каролин вече са пораснали и впечатляват както със стил, така и със самочувствие. Под кадрите не закъсняха десетки коментари, в които фенове отбелязаха какви хубавици са станали децата на риалити героя.

Въпреки че пази семейството си далеч от светлините на прожекторите, Елвиса неведнъж е споделял колко близки отношения има с дъщерите си. Двамата често прекарват време заедно, а самият той с усмивка е разказвал, че понякога дори излизат по дискотеки заедно, припомня Шоу Блиц.