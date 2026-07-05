Мартин Николов-Елвиса показа порасналите си дъщери (СНИМКИ)

Мартин Николов – Елвиса тргона последователите си, след като показа порасналите си дъщери Мария-Никол и Каролин в профила си в мрежата. Бизнесменът рядко споделя лични кадри, но снимките бързо привлякоха внимание и бяха затрупани от коментари.
„Станаха си мацки“, написа лаконично Елвиса към снимките с красивите момичета.
Бизнесменът рядко допуска личния си живот до публичното пространство, затова всяка негова публикация с двете му дъщери предизвиква интерес сред последователите му.
Мария-Никол и Каролин вече са пораснали и впечатляват както със стил, така и със самочувствие. Под кадрите не закъсняха десетки коментари, в които фенове отбелязаха какви хубавици са станали децата на риалити героя.
Въпреки че пази семейството си далеч от светлините на прожекторите, Елвиса неведнъж е споделял колко близки отношения има с дъщерите си. Двамата често прекарват време заедно, а самият той с усмивка е разказвал, че понякога дори излизат по дискотеки заедно, припомня Шоу Блиц.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нелогично
Коментиран от #4
18:06 05.07.2026
2 Потресаващо
Коментиран от #7
18:07 05.07.2026
3 Моля
18:08 05.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Виолето
19:13 05.07.2026
6 айде стига бе
19:15 05.07.2026
7 Име
До коментар #2 от "Потресаващо":Трябва да им каже, че са харесвани. Това е важно за младите хора. Ако вашите са много "послушни", трябва да се замислите какво им давате!
19:19 05.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.