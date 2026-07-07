Поетеса загуби делото за плагиатство срещу Тейлър Суифт

Федерален съдия във Флорида отхвърли с окончателен ефект дело срещу Тейлър Суифт, заведено от поетесата Кимбърли Мараско, която твърдеше, че певицата е използвала фрази и идеи от нейни стихотворения в повече от десет свои песни.

Решението е постановено три дни след сватбата на Тейлър Суифт с Травис Келси. Съдия Айлийн Канън от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида се произнесе в полза на Суифт, Аарън Деснър, Republic Records и Universal Music Group. Делото беше отхвърлено „with prejudice“, което означава, че ищцата не може да го заведе отново по същите основания.

В решението си съдия Канън посочва, че стихотворенията на Мараско не съдържат защитим израз по смисъла на авторското право и че ищцата не е представила убедителни твърдения за копиране. Според съда делото се основава предимно на общи идеи, теми, метафори и кратки изрази, които не подлежат на защита от страна на авторското право.

Мараско твърдеше, че в песни като „The Man“ и „The Great War“ Тейлър Суифт е използвала образи и фрази, близки до нейни стихове. Съдът обаче прие, че сходствата са твърде общи. Като примери са посочени теми като жена в доминирана от мъже професионална среда, преживяване на манипулация, преодоляване на трудности, както и метафори, свързани с огън, вода, сълзи, буря и любов.

Според решението подобни елементи представляват идеи, контекст или широко използвани метафори, а не оригинален израз, който може да бъде защитен от авторско право. Съдия Канън отбелязва още, че Кимбърли Мараско не е доказала реален достъп на ответниците до творбите ѝ, нито съществено сходство, което обикновен наблюдател би разпознал като присвояване.

В жалбата си поетесата твърдеше, че Тейлър Суифт е перифразирала или преформулирала нейни стихове с леки промени в думите. Именно това според съда отслабва аргументите ѝ, тъй като признатите разлики не покриват изискването за съществено сходство.

Ответниците определиха иска като неясно формулиран, а съдът се съгласи, че жалбата вероятно попада в категорията на т.нар. „shotgun pleading“ – искова молба, в която множество претенции са отправени срещу няколко ответници, без ясно да се посочва кой за кое действие носи отговорност.

Една от книгите на Мараско, „Swift Reflections: Poetry Inspirations“, разглежда твърденията ѝ, че Тейлър Суифт е използвала нейни идеи. В друга книга от 2023 г., „Poetry Revelations: About the Woke Mob“, авторката отново сравнява свои стихове с текстове на певицата и твърди, че това намалява оригиналността на нейните произведения.

Музикологът Брайън Макбрърти, който е давал експертни становища по дела за музикално авторско право, още през миналата година определи казуса като обречен. Според него искът не съдържа конкретни музикални елементи като мелодия, ритъм, хармония или структура, а се опира основно на тематични прилики, които не са достатъчни за нарушение на авторско право.

Решението идва след период, в който делото беше забавено заради трудности при връчването на документите на Тейлър Суифт. След като процедурата беше изпълнена, съдът разгледа същността на претенциите и постанови окончателно отхвърляне.