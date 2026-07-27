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Доц. Татяна Буруджиева: Илияна Йотова отдавна е в предизборна кампания

Доц. Татяна Буруджиева: Илияна Йотова отдавна е в предизборна кампания

27 Юли, 2026 18:32 601 21

  • доц. татяна буруджиева: илияна йотова-
  • предизборна кампания-
  • президентски избори-
  • президент

Печелившият кандидат е онзи, който може да убеди избирателите, че е всичко, което не е Радев

Доц. Татяна Буруджиева: Илияна Йотова отдавна е в предизборна кампания - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова на практика е започнала предизборната си кампания много преди официално да обяви кандидатурата си за президент. Това коментира политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. "Честите срещи с граждани и активното ѝ присъствие на публични събития бяха ясен знак за предстоящата кандидатура", смята експертът.

По думите ѝ подкрепата на БСП е била очаквана, а Йотова ще търси подкрепа и от други политически сили. „БСП е в такава електорална ситуация, в която е ясно, че техният кандидат не е кандидатът, който ще спечели изборите. Необходима е по-сериозна партийна подкрепа“, каза Буруджиева.

Според нея Йотова следва политическата стратегия на премиера Радев. Буруджиева смята, че настоящият президент ще получи подкрепа и от други партии, включително от ДПС. По думите ѝ обаче това би могло да създаде политически затруднения, тъй като кандидат за президент не може да си позволи да отхвърли конкретни групи избиратели.

По отношение на предстоящата президентска надпревара Буруджиева смята, че най-силният опонент на Йотова ще бъде кандидат, който успее ясно да се разграничи от настоящия държавен глава. „Печелившият кандидат е онзи, който може да убеди избирателите, че е всичко, което не е Радев“, заяви тя. Според анализа ѝ шансовете на десницата зависят от това дали ГЕРБ и ПП-ДБ ще успеят да се обединят около общ кандидат.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А не бе

    6 1 Отговор
    вас ще чака!

    18:33 27.07.2026

  • 2 Овчар

    8 4 Отговор
    Заради такива двулични индивиди като тази Карбовски никога повече няма да види национален ефир , за тези които го гледат разбира се..!

    18:35 27.07.2026

  • 3 гола вода

    13 2 Отговор
    Тази е цветарката на всичките телевизии , и винаги си мисли ,че е много умна ,но всъщност е

    18:35 27.07.2026

  • 4 Сериозно , ли ,

    13 1 Отговор
    другарке ? Зер никой не е знаял ?

    18:36 27.07.2026

  • 5 ШороШ ТВ

    10 2 Отговор
    Кой я пита тая?!

    18:38 27.07.2026

  • 6 Дзак

    5 0 Отговор
    Който трябва е убеден!

    18:38 27.07.2026

  • 7 военен неможач

    5 3 Отговор
    То е ясно, че няма да е Костадинов, но поне да е Даниел Вълчев, че Гюровци и Йотовки ще са втора плевня.

    18:41 27.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 безпартиен

    9 0 Отговор
    Питайте и после проверете дали тази щерка на генерал е ползвала привилегии като дете на АБПФК преди 10.11.1989 за прием във ВУЗ,работа, жилище и други "благинки" на времето на социализЪма!

    Коментиран от #20

    18:42 27.07.2026

  • 10 Без име

    8 0 Отговор
    Истината е, че нашият малък, но забележително проЗт народ, не можа да намери дори само един честен политик и патриот.

    18:43 27.07.2026

  • 11 И какво от това

    4 5 Отговор
    Йотова става за фон, но не и за основен играч, колкото и да се кампаносва.

    18:47 27.07.2026

  • 12 СЛОНА

    2 4 Отговор
    И КАКВО ОТ ТОВА - НЕМА ДА Е ТЯ...

    18:49 27.07.2026

  • 13 оня с коня

    5 3 Отговор
    Права като опънат Конец и перфектно Логична Буруджиева,особено в края на статията.

    18:49 27.07.2026

  • 14 неудобен въпрос

    0 3 Отговор
    Сегашното президентство дали се брои за мандат, ако не се брои, то би могла да е президент 4 пъти по 4 години. Два пъти по 4 с директен избор и два пъти (доже повече щом не се брои) като вице на поредния абдикирал титуляр президент.

    18:51 27.07.2026

  • 15 Горски

    7 4 Отговор
    Буруджиева, ясно е , че Герб много пари ти дават под масата. Постепенно влизаме в т.живковските традиции на избори от народа за народа. Държавния капитализъм с ЕС финансиране и народен дълг е заразителен.

    18:51 27.07.2026

  • 16 павела митова

    4 3 Отговор
    този вампир какъв патлак крие в кюлотите си... кръстила го е "плюещия питон"

    18:54 27.07.2026

  • 17 ИДИОТОВА Е КЪРЛЕЖ И ПАРАЗИТ

    3 6 Отговор
    НЕ МИ АРЕСВА !

    18:55 27.07.2026

  • 18 БУРЕЖИЕВА ТОЖЕ НЕ МИ АРЕСВА !

    6 2 Отговор
    ЧЕРВЕНА ГЪЗКА Е !

    18:57 27.07.2026

  • 19 БАЙ ---ХОЙ

    1 3 Отговор
    ДА. АКО. ИНАТЛЪКА. НА. БОРИСОВ. ТОЯ. ОТ. БАНКЯ. ДЕ, ТОЧНО. ТОЯ. СЪС. МАГИСТРАЛИТЕ, НЕ. СЕ. УСЕТИ. ЧЕ. ТРЯБВА. ДА. ПОДКРЕПИ. НЕ. НЕГОВ. КАНДИДАТ, ТОГАВА. ЙОТОВА. ЩЕ. ГЛЕДА. ПРЕЗИДЕНТСТВОТО. ПРЕЗ. КРИВ. МАКАРОН, ИНАЧЕ. НОВОТО. ПОЛИТБЮРО. НА. БКП-ПРОГРЕСИВНИ. ЩЕ. ВЗЕМЕ. ТОТАЛНАТА. ВЛАСТ. В. БЪЛГАРИЯ. И. ТОГАВА. СТЯГАМЕ. ПАК. КУФАРИТЕ. И. ТОЯ. ПЪТ. НЯМА. ВРЪЩАНЕ. НАЗАД, ЩЕ. ОСТАНАТ. САМО. КОМУНИСТИТЕ. ДА. ХРАНЯТ. КУЧЕТАТА. ПО. УЛИЦИТЕ.

    18:59 27.07.2026

  • 20 всичката измет

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "безпартиен":

    дето уж праят демокрация са такива и затова България е в такова положение...

    19:05 27.07.2026

  • 21 Име

    1 0 Отговор
    Много гласуваха за Радев като за най-малкото зло. Интересно как си представя "всичко което Той не бил"?

    19:09 27.07.2026

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