Доц. Татяна Буруджиева: Илияна Йотова отдавна е в предизборна кампания

Илияна Йотова на практика е започнала предизборната си кампания много преди официално да обяви кандидатурата си за президент. Това коментира политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. "Честите срещи с граждани и активното ѝ присъствие на публични събития бяха ясен знак за предстоящата кандидатура", смята експертът.
По думите ѝ подкрепата на БСП е била очаквана, а Йотова ще търси подкрепа и от други политически сили. „БСП е в такава електорална ситуация, в която е ясно, че техният кандидат не е кандидатът, който ще спечели изборите. Необходима е по-сериозна партийна подкрепа“, каза Буруджиева.
Според нея Йотова следва политическата стратегия на премиера Радев. Буруджиева смята, че настоящият президент ще получи подкрепа и от други партии, включително от ДПС. По думите ѝ обаче това би могло да създаде политически затруднения, тъй като кандидат за президент не може да си позволи да отхвърли конкретни групи избиратели.
По отношение на предстоящата президентска надпревара Буруджиева смята, че най-силният опонент на Йотова ще бъде кандидат, който успее ясно да се разграничи от настоящия държавен глава. „Печелившият кандидат е онзи, който може да убеди избирателите, че е всичко, което не е Радев“, заяви тя. Според анализа ѝ шансовете на десницата зависят от това дали ГЕРБ и ПП-ДБ ще успеят да се обединят около общ кандидат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А не бе
18:33 27.07.2026
2 Овчар
18:35 27.07.2026
3 гола вода
18:35 27.07.2026
4 Сериозно , ли ,
18:36 27.07.2026
5 ШороШ ТВ
18:38 27.07.2026
6 Дзак
18:38 27.07.2026
7 военен неможач
18:41 27.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 безпартиен
Коментиран от #20
18:42 27.07.2026
10 Без име
18:43 27.07.2026
11 И какво от това
18:47 27.07.2026
12 СЛОНА
18:49 27.07.2026
13 оня с коня
18:49 27.07.2026
14 неудобен въпрос
18:51 27.07.2026
15 Горски
18:51 27.07.2026
16 павела митова
18:54 27.07.2026
17 ИДИОТОВА Е КЪРЛЕЖ И ПАРАЗИТ
18:55 27.07.2026
18 БУРЕЖИЕВА ТОЖЕ НЕ МИ АРЕСВА !
18:57 27.07.2026
19 БАЙ ---ХОЙ
18:59 27.07.2026
20 всичката измет
До коментар #9 от "безпартиен":дето уж праят демокрация са такива и затова България е в такова положение...
19:05 27.07.2026
21 Име
19:09 27.07.2026