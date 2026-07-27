Нона Йотова пребори карцином с лечение в Германия

Нона Йотова разкри в интервю в „Денят започва“ пред Георги Любенов, че е била диагностицирана с карцином на назофаринкса (носоглътката), но е преборила болестта с две операции и лъчелечение в Германия.

Актрисата и певица сподели, че мелодията на първия си общ дует с Дани Милев „Сънувай ме“ се появила в главата ѝ, докато се е борила с коварното заболяване, предава Шоу Блиц.

В студиото на „Денят започва“ Нона Йотова и дългогодишният ѝ сценичен партньор Дани Милев изпяха новия си дует за пръв път. Дългогодишният сценичен тандем разказа, че са се запознали на сцената и след това започнали да творят заедно. Ексцентричната изпълнителка дори станала кръстница на децата на Дани Милев.

По думите на артистката, се наложило да ѝ направят две операции, а след това била и на лъчелечение в Германия. Нона Йотова сподели, че преди втората операция била доста уплашена, но приела изпитанието и победила болестта.