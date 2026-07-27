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Нона Йотова пребори карцином с лечение в Германия

Нона Йотова пребори карцином с лечение в Германия

27 Юли, 2026 17:29 591 4

  • нона йотова-
  • дани милев-
  • карцином-
  • лечение-
  • певица

Певицата се е подложила на две операции и лъчелечение

Нона Йотова пребори карцином с лечение в Германия - 1
Кадър: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нона Йотова разкри в интервю в „Денят започва“ пред Георги Любенов, че е била диагностицирана с карцином на назофаринкса (носоглътката), но е преборила болестта с две операции и лъчелечение в Германия.

Актрисата и певица сподели, че мелодията на първия си общ дует с Дани Милев „Сънувай ме“ се появила в главата ѝ, докато се е борила с коварното заболяване, предава Шоу Блиц.

В студиото на „Денят започва“ Нона Йотова и дългогодишният ѝ сценичен партньор Дани Милев изпяха новия си дует за пръв път. Дългогодишният сценичен тандем разказа, че са се запознали на сцената и след това започнали да творят заедно. Ексцентричната изпълнителка дори станала кръстница на децата на Дани Милев.

По думите на артистката, се наложило да ѝ направят две операции, а след това била и на лъчелечение в Германия. Нона Йотова сподели, че преди втората операция била доста уплашена, но приела изпитанието и победила болестта.


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