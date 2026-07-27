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Симона Загорова заголи гръд във ВИДЕО към нова песен

Симона Загорова заголи гръд във ВИДЕО към нова песен

27 Юли, 2026 18:29 1 167 16

  • симона загорова-
  • глория-
  • певица-
  • поп фолк-
  • бюст

Симона показа много плът, но мнозина се чудят как ли е реагирала майка ѝ Глория

Симона Загорова заголи гръд във ВИДЕО към нова песен - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Симона Загорова предизвика същински фурор с най-новия си музикален проект. Дъщерята на примата на попфолка Глория представи новия си дует „Налей“ с Мартин Светломиров, но вместо само музиката, вниманието на публиката моментално бе привлечено от дръзката ѝ визия.

Във видеото Симона захвърля задръжките и се появява с провокативен тоалет, който щедро разкрива деколтето ѝ. Горещите кадри бързо подпалиха социалните мрежи, а потребителите се разделиха на два лагера. Едни поздравиха младата певица за самочувствието и смелата промяна, докато други определиха визията ѝ като прекалено разголена, пише Марица.

Мнозина се чудят как е реагирала звездната ѝ майка. Глория години наред гради имидж на стилна и премерена изпълнителка, която рядко разчита на откровена голота и евтини провокации, за да привлича внимание, за разлика от много от колежките ѝ, който разчитат най-вече на провокацията.

На фона на репутацията на майка ѝ, Симона очевидно е решила да поеме по доста по-смел път. В „Налей“ тя демонстрира пищните си форми без притеснение и показва доста плът. Но пък мъжката част на аудиторията ѝ съвсем няма нищо против, защото певицата има чудесни мерки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вижда се

    8 0 Отговор
    Библиотекарките спирка и почивен ден нямат !!!

    18:33 27.07.2026

  • 2 Хуманоид

    8 0 Отговор
    Тоя хуманоид защо вие така?

    18:35 27.07.2026

  • 3 Само минавам

    11 0 Отговор
    Щом се е стигнало до там, значи песента не струва .....

    18:35 27.07.2026

  • 4 д-р дулитъл

    8 0 Отговор
    симончето ни показа, отново, увисналия си силиконов бюст! песен! ъбсурд! тъпа чалга! но на селските пияници това им е в кръвта!

    Коментиран от #6, #7

    18:39 27.07.2026

  • 5 Ааа

    9 0 Отговор
    Котето кога ще го показва

    18:39 27.07.2026

  • 6 Бате

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "д-р дулитъл":

    Ние като се напием ,няма спирка

    18:40 27.07.2026

  • 7 Фют

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "д-р дулитъл":

    И аз се тествах в IG и се оказа, че fashion-a мине в кръвта...още не знам резултатите от другите ми тестове.

    18:49 27.07.2026

  • 8 Рошла

    3 0 Отговор
    Ми тя от майка си го е видяла 😀 и даже използва същата рокля 😉

    18:50 27.07.2026

  • 9 бай Иван

    2 0 Отговор
    Още повече щеше да предизвика фурор ако фърли и белото кърпе. Поне да се знае от какво е фурора.

    Коментиран от #10

    18:52 27.07.2026

  • 10 Дедо Иване

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "бай Иван":

    Харно е девойчето ,стига да вдигнеш самолета

    18:56 27.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Митьо Пищова

    2 0 Отговор
    И тая и майка и съм ги къпил в жакузито

    18:59 27.07.2026

  • 13 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Стой почакай мила дъще, ти си аджамия. Зор голям ще видиш кът ти дигни краката на шия.....

    19:04 27.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Готин Джендър

    2 0 Отговор
    Естествено хубаво момиче и може да пее - има гласа на Глория. Обаче след като тя показва природни дадености, би било добре и мъжот да покаже пакета, да могат и жените и гейовете да изплакнат очи. Иначе е сексизъм.

    19:26 27.07.2026