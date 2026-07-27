Симона Загорова заголи гръд във ВИДЕО към нова песен

Симона Загорова предизвика същински фурор с най-новия си музикален проект. Дъщерята на примата на попфолка Глория представи новия си дует „Налей“ с Мартин Светломиров, но вместо само музиката, вниманието на публиката моментално бе привлечено от дръзката ѝ визия.

Във видеото Симона захвърля задръжките и се появява с провокативен тоалет, който щедро разкрива деколтето ѝ. Горещите кадри бързо подпалиха социалните мрежи, а потребителите се разделиха на два лагера. Едни поздравиха младата певица за самочувствието и смелата промяна, докато други определиха визията ѝ като прекалено разголена, пише Марица.

Мнозина се чудят как е реагирала звездната ѝ майка. Глория години наред гради имидж на стилна и премерена изпълнителка, която рядко разчита на откровена голота и евтини провокации, за да привлича внимание, за разлика от много от колежките ѝ, който разчитат най-вече на провокацията.

На фона на репутацията на майка ѝ, Симона очевидно е решила да поеме по доста по-смел път. В „Налей“ тя демонстрира пищните си форми без притеснение и показва доста плът. Но пък мъжката част на аудиторията ѝ съвсем няма нищо против, защото певицата има чудесни мерки.