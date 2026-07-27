Симона Загорова заголи гръд във ВИДЕО към нова песен

Симона Загорова предизвика същински фурор с най-новия си музикален проект. Дъщерята на примата на попфолка Глория представи новия си дует „Налей“ с Мартин Светломиров, но вместо само музиката, вниманието на публиката моментално бе привлечено от дръзката ѝ визия.
Във видеото Симона захвърля задръжките и се появява с провокативен тоалет, който щедро разкрива деколтето ѝ. Горещите кадри бързо подпалиха социалните мрежи, а потребителите се разделиха на два лагера. Едни поздравиха младата певица за самочувствието и смелата промяна, докато други определиха визията ѝ като прекалено разголена, пише Марица.
Мнозина се чудят как е реагирала звездната ѝ майка. Глория години наред гради имидж на стилна и премерена изпълнителка, която рядко разчита на откровена голота и евтини провокации, за да привлича внимание, за разлика от много от колежките ѝ, който разчитат най-вече на провокацията.
На фона на репутацията на майка ѝ, Симона очевидно е решила да поеме по доста по-смел път. В „Налей“ тя демонстрира пищните си форми без притеснение и показва доста плът. Но пък мъжката част на аудиторията ѝ съвсем няма нищо против, защото певицата има чудесни мерки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вижда се
18:33 27.07.2026
2 Хуманоид
18:35 27.07.2026
3 Само минавам
18:35 27.07.2026
4 д-р дулитъл
Коментиран от #6, #7
18:39 27.07.2026
5 Ааа
18:39 27.07.2026
6 Бате
До коментар #4 от "д-р дулитъл":Ние като се напием ,няма спирка
18:40 27.07.2026
7 Фют
До коментар #4 от "д-р дулитъл":И аз се тествах в IG и се оказа, че fashion-a мине в кръвта...още не знам резултатите от другите ми тестове.
18:49 27.07.2026
8 Рошла
18:50 27.07.2026
9 бай Иван
Коментиран от #10
18:52 27.07.2026
10 Дедо Иване
До коментар #9 от "бай Иван":Харно е девойчето ,стига да вдигнеш самолета
18:56 27.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Митьо Пищова
18:59 27.07.2026
13 Хасковски каунь
19:04 27.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Готин Джендър
19:26 27.07.2026